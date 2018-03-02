Eşitlik için pozitif ayrımcılık

TÜİK’in Ekim 2017 istatistiklerine bakıldığında Türkiye’de çalışma yaş aralığında bulunan 30 milyon 300 bin kadının ancak 8.9 milyonu çalışıyor. TÜİK verilerine göre, erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde 70 civarında iken kadın katılımı yüzde 30’un altında kalıyor. AB ve OECD ülkelerinde ise ortalama kadın istihdam oranları yüzde 58-59 civarında seyrediyor.



Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre Türkiye, kadın-erkek ekonomiye katılım arasındaki uçurum açısından 144 ülke arasında 128. sırada. Dünyaya bakıldığında da bugünkü koşullar olduğu gibi devam ederse kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik 217 yıl sonra yok olacak.



Bugün şirketler kadın istihdamını arttırmak için kreş yardımı, pozitif ayrımcılık (iki eşit adaydan kadın olanı tercih etmek), esnek çalışma modelleri, doğum sonrası ekstra izinler vererek kadın istihdamını arttırmaya çalışıyorlar. Şirketlere kadın istihdamını arttırmak için neler yaptıklarını sorduk.



CİNSİYETSİZ CV

Eczacıbaşı Topluluğu’nda beyaz yakalı çalışanlar arasındaki kadın oranı yüzde 33, yöneticilerde ise yüzde 28. 2020 yılı itibarıyla beyaz yakalı kadın çalışan oranını yüzde 40’a, yönetimde ise yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyorlar. “Cinsiyetten Arındırılmış Özgeçmiş” uygulamasıyla işe alımlarda özgeçmişler yöneticilerle isim-soy isim, fotoğraf, cinsiyet bilgisi, medeni hal gibi alanlardan arındırılmış olarak buluşturuluyor. Ayrıca işe alımlarda eşit iki aday arasından kadın aday seçiliyor.



KADIN ÜYE OYLAMASI

1.400 çalışanı olan Tat Gıda’da çalışanların yüzde 30’u kadın. Yönetim kurulunda kadın sayısını artırmak için bu ay genel kurulda bağımsız 2 yönetim kurulu üyesinden birisinin kadın olması için oylama yapılacak.



KADIN ADAY ÖNERENE PRİM

12 bini aşkın çalışanı olan Aras Kargo’nun kadın çalışan oranı ise yüzde 16. Aras Kargo, 2014 yılında BM’de Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladı ve bu söz çerçevesinde, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılıyor. Örneğin okul çağında çocukları olan kadınlara yılda 4 tam gün idari izin veriliyor, okulun ilk ve son günü ise aşı günlerinde izinli sayılıyorlar, kadın aday önerenlere prim veriliyor.



ÇEŞİTLİLİK KONSEYİ KURDULAR

3 binin üzerinde çalışanı olan Siemens Türkiye’de kadınların oranı yüzde 24.5. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı ise yüzde 20. 2023 hedefi bu oranı yüzde 30’a yükseltmek. 2011’de Çeşitlilik Konseyini kuran Siemens, aynı yetkinliklere sahip adaylar arasında kadın ya da engelli çalışanları işe alıyor.



‘İYİ Kİ ANNEM ÇALIŞIYOR’

Danone, KAGİDER işbirliği ile “İyi ki Annem Çalışıyor!” farkındalık kampanyasını başlattı. Böylece hem çalışmayı bırakmış anneleri cesaretlendirmeyi amaçlıyor, hem de çalışan anneleri işte kalmaya teşvik ediyorlar. Şirket içinde de yasal izne ek 2 hafta annelik ve babalık izni, part-time, esnek ve evden çalışma opsiyonu, okulun ilk ve son günü izin hakkı, tüm aile için özel sağlık sigortası gibi haklar veriliyor.



KADIN LİDERLİK PROGRAMI VAR

Novartis Grubu’nda toplam 2 bin 400 çalışan var. Fabrikalar da dahil olmak üzere toplam çalışanların yüzde 32’si kadın. Yönetim kurulunda kadın oranı ise yüzde 52. Novartis, esnek yan haklar, esnek mesai saatleri, hamilelik koçluğu, yeni doğan desteği, kadın liderlik programları ile kadın çalışanları destekliyor.

KREŞ SORUNUNU ÇÖZDÜLER

Yeşim Tekstil’in 2 bin 380 çalışanından 1.166’sı kadın. Yeşim Tekstil, kadın çalışan sayısını arttırmak için kadın istihdamında en büyük engel olan kreş sorununu çözdü. 30. yılını kutlayan kreş, Yeşim çalışanlarının 0-6 yaş grubundaki çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor. 1000 çocuk kapasiteli kreşte, yaklaşık 200 çocuk devam ediyor. Kreşte 22 kişilik uzman bir ekip çalışıyor. Yeşim Tekstil, ayrıca 2013 yılından bu yana Kelebeğin Dünyası projesini uyguluyor. Proje kapsamında ‘kadın ve sağlık’, ‘kadın ve hukuk’, ‘kadın ve aile/kişisel gelişim’ konularında farkındalık yaratılması amaçlanıyor. ‘Evde İşte Eşitlik’ projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor.



DOĞUM İZNİ 20 HAFTA

Microsoft’un çalışanlarının yüzde 40’a yakını kadın. Şirkette kadın aday öneren çalışanlara parasal ödül veriliyor. Aynı zamanda yeni mezun ve uzun dönem stajyer alımlarında yüzde 50’lik kadın aday seçim kriteri var. Microsoft 2017’de tüm dünyayla beraber Türkiye’de de 16 haftalık doğum iznini 20 haftaya çıkarttı.



17 KADINA MONTAJ EĞİTİMİ

Korna üreticisi Seger’de çalışanların yüzde 23’ü, üst düzey yöneticilerin yüzde 45’i kadın. 17 kadını meslek lisesinde montaj eğitimi aldırdıktan sonra istihdam eden şirket, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne de imza attı.



POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORLAR

DeFacto’nun toplam 11.143 çalışanından 5.795’i kadınlardan oluşuyor. Kadın sayısını arttırmak üzere işe alımlarda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Ayrıca doğum sonrası 6 ay ücretli izin hakkına ek olarak 3 ay ekstra ücretsiz izin kullanma hakkına sahip olan anneler, çocukları 6 yasına gelene kadar talepte bulunmaları halinde yarı zamanlı çalışma hakkına da sahip oluyorlar. Tüm kadın çalışanlar ayda 1 gün evden çalışabiliyor.



ÖNCE EĞİTİM SONRA İŞ

Mercedes-Benz Türk’te beyaz yaka çalışanların yüzde 34’ü kadın, üst yönetim kadrolarındaki kadın çalışan oranı ise yüzde 22. Her Kızımız Bir Yıldız projesiyle bin 200 kız öğrenciye burs veren şirket, başarılı olanları işe alıyor.