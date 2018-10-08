Eşitlik elçisi CEO’lar
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Toplum ve iş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla kurulan PWN İstanbul, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar Manifestosu oluşturdu. Şu ana kadar 58 erkek CEO PWN Eşitlik Elçileri arasına katıldı.
17 kurumsal ve 300 bireysel üyesi olan PWN İstanbul öncelikle 2016 yılında 40 CEO’nun katılımı ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda, CEO’lar kişisel, sosyal ve kurumsal yaşamdaki cinsiyet eşitliğini ve önündeki engelleri tartıştılar. Bu çalışmanın sonunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar Manifestosu oluşturuldu. Ardından kamuoyunda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda farkındalık yaratmak, örnek CEO’ları kamuoyuna tanıtmak ve fırsat eşitliği hareketine ivme kazandırmak amacıyla PWN Eşitlik Elçisi CEO’lar hareketi hayata geçti. İPWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun, “CEO’lar ve C-level yöneticilerin farkındalığını arttırmak için onlara “Elçi” olma önerisi getirdik. Cinsiyet Eşitliği Elçilik Sözleşmesi ile CEO’larımız Eşitlik Elçisi olmayı kabul ediyor ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için gönüllü olacaklarını teyit ediyorlar” diyor.
58 elçi arasında Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Derindere Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aytekinhan Yıldırıcı, Colgate-North Africa Middle East Genel Müdürü Burç Cankat, Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, Siemens CEO’su Hüseyin Geliş, Mey İçki Pazarlama Direktörü Levent Kömür, P&G Turkey/ Caucasus Vice President & CEO’su Tankut Turnaoğlu, Arvato Telekomünikasyon CEO’su Soner Cesur gibi isimler yer alıyor.
‘TATLI KIZIM ASLAN OĞLUM’ YOK
Aylin Satun Olsun, PWN Eşitlik Elçisi olarak özellikle erkek liderleri hedeflediklerini söylüyor: “Çünkü fırsat eşitliği ve kapsayıcılık yolundaki mücadelede erkeklerin desteğinin önemine inanıyoruz. Eşitlik sözleşmesini imzalayarak CEO, bu konuda kamuoyu yönünde farkındalık yaratmak konusunda kişisel bir söz veriyor. Manifestomuz ise aslında CEO’lar ve C-Level yöneticiler için bir öz değerlendirme, kendileri ve kurumları için gelişim yol haritası hazırlamak için bir destek niteliğinde. Altı kategoride 50 soru ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği açısından davranışlarınızı sorgulamanızı sağlıyor. Örneğin “Cinsiyet ayrımcılığı yapmadan doğru insanları işe atıyor muyum?” sorusu da, ‘Tatlı kızıma’ karşı ‘aslan oğlum’ gibi ifadelerden kaçınmak için cinsiyet eşitsizliği yapmayan bir dil kullanıyor muyum?’ sorusu da bu manifestoda mevcut.”
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