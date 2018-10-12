Engelli bireylere bordro eğitimi
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Bordro outsourcing firması Datassist’in İŞKUR’un da desteğiyle hayata geçirdiği ‘Engel Tanımayan Bordrocular’ projesi, iş deneyimi olmayan ancak üretmeye ve gelişmeye niyetli bedensel engellilere meslek kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında verilen eğitimlerde kuramsal bilgiler kadar vaka çalışmalarına da yer veriliyor. En az lise mezunu bedensel engelliler, görme, konuşma ya da duyma problemi olanlar, otistik ya da diyabetik bireyler bu eğitimlerde yer alabiliyor. Program tamamlandığında katılımcılar geleceğin bordro uzmanı adayı olarak ‘Datassist PayOps’ adındaki operasyon gruplarına yerleştiriliyor. Katılımcılar eğitimin ardından hizmet sürecine dahil oluyor.
Yaklaşık 3 ile 6 ay arasında hizmet içi kabiliyetleri gelişen katılımcılar, bordro ve iş kanunu uygulamaları konularında eleman arayışı olan kurumlara yerinde hizmet vermeye başlıyor. Geçtiğimiz dönemde 40 kişilik bir gruba meslek kazandıran şirkette, bu yıl içinde 22 kişilik bir grubun eğitimleri tamamlandı ve 16 kişilik grubun da eğitimleri devam ediyor. Doğru iş imkanları yaratmak için eğitimleri titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Datassist kurucusu Ayşe Nazmiye Uça, bu alanda kadınların yüzde 65 civarında olmasından bir kadın girişimci olarak gurur duyduğunu ifade ediyor. Datassist uzmanları da bordrolamanın üniversitede öğrenilmesi şart olan bir iş alanı olmadığını ve herkesin eğitimlerden yararlanarak iş dünyasının kapılarını aralayabileceğinin altını çiziyor.
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