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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEngelli bireylere bordro eğitimi
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İK/Yeni Ekonomi
12.10.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Engelli bireylere bordro eğitimi

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Engelli bireylere bordro eğitimi

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Bordro outsourcing firması Datassist’in İŞKUR’un da desteğiyle hayata geçirdiği ‘Engel Tanımayan Bordrocular’ projesi, iş deneyimi olmayan ancak üretmeye ve gelişmeye niyetli bedensel engellilere meslek kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında verilen eğitimlerde kuramsal bilgiler kadar vaka çalışmalarına da yer veriliyor. En az lise mezunu bedensel engelliler, görme, konuşma ya da duyma problemi olanlar, otistik ya da diyabetik bireyler bu eğitimlerde yer alabiliyor. Program tamamlandığında katılımcılar geleceğin bordro uzmanı adayı olarak ‘Datassist PayOps’ adındaki operasyon gruplarına yerleştiriliyor. Katılımcılar eğitimin ardından hizmet sürecine dahil oluyor.

Yaklaşık 3 ile 6 ay arasında hizmet içi kabiliyetleri gelişen katılımcılar, bordro ve iş kanunu uygulamaları konularında eleman arayışı olan kurumlara yerinde hizmet vermeye başlıyor. Geçtiğimiz dönemde 40 kişilik bir gruba meslek kazandıran şirkette, bu yıl içinde 22 kişilik bir grubun eğitimleri tamamlandı ve 16 kişilik grubun da eğitimleri devam ediyor. Doğru iş imkanları yaratmak için eğitimleri titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Datassist kurucusu Ayşe Nazmiye Uça, bu alanda kadınların yüzde 65 civarında olmasından bir kadın girişimci olarak gurur duyduğunu ifade ediyor. Datassist uzmanları da bordrolamanın üniversitede öğrenilmesi şart olan bir iş alanı olmadığını ve herkesin eğitimlerden yararlanarak iş dünyasının kapılarını aralayabileceğinin altını çiziyor.

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