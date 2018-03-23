En iyimser gençler Türkiye’de

Vodafone aralarında Türkiye’nin de olduğu 15 ülkede 18-24 yaş arası 6 bin gencin katıldığı bir araştırma yaptırdı. “Z kuşağının durumu” başlıklı araştırmada gençlerin gelecekten beklentileri ortaya çıkarken, dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkacak yeni meslekler de değerlendirildi.



Vodafone’un, araştırma sonuçlarını ve gençlerle ilgili projelerini açıkladığı toplantısını izlemek üzere Vodafone davetiyle Brüksel’deydik. Vodafone CEO’su Vittorio Colao, genç işsizliğinin yoğun olduğunu ancak 2020’de Avrupa’da 500 bin dijital iş pozisyonunun boş kalacağını söylerken, gençlerin bu mesleklere hazırlanması gerektiğini vurguladı.



Dijital ortamda doğan Z kuşağının henüz dijital ekonominin getirdiği yeniliklere hazır olmadığının ortaya çıktığı raporda, günümüz gençlerinin “dijital doğan” ilk nesil olmalarına rağmen dijital ekonomide olabilmek için yeterli donanıma sahip olmadıklarının altı çizildi. Araştırma sonuçlarına göre en iyimser Türkiye gençliğinin çıkması, toplantıdaki paneli yöneten moderatör tarafından da “Türkiye’de neler oluyor?” diyerek yorumlandı. Vodafone CEO’su araştırmaya katılan ülkeler arasında en iyimser olanların Türkiye gençliği olmasıyla ilgili olarak da, “Türkiye’nin durumu diğer ülkelerden farklı, Türkiye’de genç nüfus oranı yüksek. Türkiye istisnai bir ülke. Avrupa’da durum farklı. Avrupa’nın geri kalanını da Türkiye’yle aynı duruma getirmeliyiz bu konuda” dedi.



5 YILDA 100 BİN GENCE ULAŞACAKLAR

20-30 yıl içinde ortaya çıkacak işlerin 3’te 1’inin ise şimdiye kadar yapılmamış yeni işler olacağını da aktaran Colao, “Biz iyimseriz, ama iyimserlik tek başına yetmez. Buna hazırlanmalı ve bir şeyler yapmalıyız. Gençlerin büyük çoğunluğu gelecekte ne yapacağını bilmiyor. Vodafone olarak 10 milyon kişiye daha uygun işler sağlamak istiyoruz. Şöyle ki; 150 dijital profil geliştirilmesi amacımız. Akıllı telefonlardan uygulanacak Gelecekteki Seni Keşfet programıyla 18 ülkede 10 milyon genç için dijital ekonomik beceriler kazanmasını hedefliyoruz” dedi. Vodafone’un daha çok gence ulaşmak için de her gün 3 ay boyunca 1 haftalık çıraklık programları başlatarak gençleri iş yapma biçimlerine ortak etmeyi, 5 yılda 100 bin gence ulaşmayı hedefliyor.



GENÇLER UMUTSUZ

Araştırmaya göre “Ailemin neslinin sahip olduğu yaşam standartlarına sahip olamayacağım” diyen ülke sıralamasında en umutsuz çıkan İngiltere oldu. Bu oran Almanya’da yüzde 14, Türkiye’de ise yüzde 7. 15 ülke arasında en umutsuzlar Brexit kararını yaşayan İngilizler, en umutlular ise Türkiye gençliği.



Araştırma’da “yüksek maaşlı ve tam zamanlı iş bulmak en zoru” diyen ülke sıralamasında İtalya ve İspanya yüzde 69’luk oranla gençlerin bu konuda en umutsuz çıktığı ülkeler oldu. İngiltere’de bu oran yüzde 52, Türkiye’de ise yüzde 37.



TÜRKLER GİRİŞİMCİ OLMAK İSTİYOR

Araştırmanın Türkiye sonuçlarında öne çıkan konular şöyle oldu:



· Araştırmaya katılan her 5 gençten biri (yüzde 63) iş bulabilmek için gerekli becerilerden yoksun olduğunu söyledi. Gençlerin yüzde 37’si, kendi nesilleri için en büyük zorluğun yüksek maaşlı ve kalıcı bir iş bulmak olduğunu belirtirken, yüzde 50’si bir şirket için çalışmaktansa kendi işini kurmayı ya da girişimci olmayı tercih ediyor.



· Gençlerin üçte ikisinden fazlası (yüzde 54) yeterli kariyer tavsiyesi almadığını, yüzde 47’si ise aldığı tavsiyelerin geleneksel işlere odaklı olduğunu belirtti.



· Gençlerin yüzde 47’si, 50 yıl içinde pek çok işi makinelerin yapacağını düşünüyor, yüzde 36’sı ise dijital ekonominin iş fırsatlarını artıracağına inanıyor.