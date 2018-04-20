En Ã§ok yatÄ±rÄ±mÄ± da â€˜devletâ€™ Ã§ekti

GEÃ‡EN hafta HÃ¼rriyet Ä°K & Yeni Ekonomiâ€™de yayÄ±mlanan â€˜En Ã§ok giriÅŸimci devletten Ã§Ä±ktÄ±â€™ baÅŸlÄ±klÄ± haberimizde Ã¼niversiteden mezun olarak bir startup kuran 2 bin 100 giriÅŸimcinin 1.350â€™sinin devlet Ã¼niversitelerinden mezun olduÄŸunu, 570â€™inin de vakÄ±f ve Ã¶zel Ã¼niversitelerden mezun olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu haberimizden sonra baÅŸta sosyal medya olmak Ã¼zere giriÅŸimcilik ekosisteminde tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±.

Bu tartÄ±ÅŸmalardan biri de Ã¼niversitelerden mezun olan giriÅŸimcilerin sayÄ±larÄ± yerine ortaya koyduklarÄ± deÄŸerdi. Yani Ã¼niversitelerin yetiÅŸtirdikleri giriÅŸimcilerin hayata geÃ§irdikleri startuplar ortaya nasÄ±l bir deÄŸer koyabildiler? Bu deÄŸeri anlayabilmenin en iyi yolu ise giriÅŸimlerin erken aÅŸamada aldÄ±klarÄ± yatÄ±rÄ±mlar. Startups.Watchâ€™tan Serkan Ãœnsal ve Senem Denizâ€™e erken aÅŸamada en fazla yatÄ±rÄ±m alan ilk 20 giriÅŸimi ve bu startuplarÄ± kuran giriÅŸimcilerin hangi Ã¼niversitelerden mezun olduklarÄ±nÄ± sorduk.



YARISI DEVLET MEZUNLARI

Elde ettiÄŸimiz verilere gÃ¶re erken aÅŸamada en Ã§ok yatÄ±rÄ±m alan ilk 20 giriÅŸimin 8â€™inin en az bir kurucusu devlet Ã¼niversitesinden mezun oldu. VakÄ±f ve Ã¶zel Ã¼niversitelerde ise bu rakam 3. En Ã§ok yatÄ±rÄ±m alan ilk 20 giriÅŸim arasÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ± Ã¼niversitelerinin sayÄ±sÄ± ise 9. Ä°ÅŸin en Ã¶nemli boyutu ise alÄ±nan yatÄ±rÄ±mlarÄ±n miktarÄ± ve sayÄ±sÄ±. Buna gÃ¶re erken aÅŸamada yatÄ±rÄ±m alan giriÅŸim sayÄ±sÄ± 260. Bu giriÅŸimlerin aldÄ±klarÄ± yatÄ±rÄ±mlar ise 461.9 milyon dolar. TÃ¼rkiyeâ€™de en Ã§ok yatÄ±rÄ±m alan ilk 20 giriÅŸimin iÃ§inde 8 devlet Ã¼niversitesinden mezun olan giriÅŸimciler, 187 startup ile toplam yatÄ±rÄ±mÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± Ã§ekmeyi baÅŸardÄ±. Bu rakamda 234.1 milyon dolarÄ± buluyor. Listede yer alan 3 vakÄ±f ve Ã¶zel Ã¼niversitede bu rakam 53 startupâ€™ta 70.2 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki bir Ã¼niversiteden mezun olarak startup kurmuÅŸ ve TÃ¼rkiyeâ€™deki en fazla yatÄ±rÄ±m almÄ±ÅŸ ilk 20 ÅŸirket arasÄ±na girmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ 20 startup ise toplamda 157.6 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m aldÄ±.



Ä°LK SIRADA BOÄžAZÄ°Ã‡Ä° VAR

Peki Ã¼niversitelerde sÄ±ralama nasÄ±l? VerdiÄŸi mezunlarÄ±n startup kurarak en Ã§ok yatÄ±rÄ±m alan Ã¼niversite BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesiâ€™nden mezun olan giriÅŸimciler 43 startup kurarak toplamda 70 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m aldÄ±. BaÅŸka bir deyiÅŸle BoÄŸaziÃ§i mezunlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu giriÅŸimlerin deÄŸeri ilk 20 listesindeki vakÄ±f ve Ã¶zel Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±na neredeyse eÅŸit durumda. Ä°kinci sÄ±rada Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) var. Ä°TÃœ mezunlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu 38 giriÅŸim, toplamda 50.3 milyon dolar yatÄ±rÄ±m almayÄ± baÅŸardÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaysa ODTÃœ geliyor. ODTÃœ mezunlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu 36 startupâ€™Ä±n toplamda aldÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±m ise 35.5 milyon dolar.

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