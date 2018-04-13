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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İK/Yeni Ekonomi
Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
13.04.2018 - 21:28, Son Güncelleme:

En çok girişimci devletten çıktı

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En çok girişimci devletten çıktı

Girişimcilikte üniversitelerin rolü  çok büyük. Eğitim müfredatlarında sık sık girişimciliğe vurgu yapan üniversitelerin mezunları artık kendi startuplarını kurmaya başladılar. Peki hangi üniversitelerden mezun olan daha çok startup kurdu?

En çok girişimci devletten çıktıÜNİVERSİTEYİ bırakıp startuplar kuran girişimcilerin yakaladığı başarılar girişimcilik dünyasındaki en popüler hikayelerin başında geliyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in başarı hikayesi buna örnek olarak gösterilebilir. Peki gerçek böyle mi? Ne yazık ki hayır. Üniversiteyi bırakarak başarıyı yakalayan girişimci sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Girişimcilik gibi pek çok dinamiğin bir araya geldiği alanlarda eğitimin rolü önem kazanıyor. Hatta doğru kişilerin doğru eğitimi almasıyla startuplar daha kontrollü yönetilebiliyor. Dolayısıyla en önemli startup okullarının başında üniversiteler geliyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de startup dünyasına ve yeni ekonomiye hazırlamak için üniversiteler harekete geçmiş durumda. Biz de bu hafta Türkiye’deki üniversitelerin girişimciler konusundaki performanslarına göz attık. Startup ekosistemine yönelik veriler tutan platform Startups.Watch verilerine göre şu anda yaklaşık 2 bin 100 girişimci bir üniversiteden mezun olarak bir startup kurdu.

1356 GİRİŞİMCİ DEVLETTEN
Söz konusu bu 308 üniversiteden en çok girişimci çıkaranları devlet üniversiteleri. Bu verilere göre 93 devlet üniversitesinden toplam çıkan girişimci sayısı 1356’yı buluyor. Özel üniversiteler ise bu rakamın oldukça altında. 42 özel üniversiteden mezun olan girişimci sayısı ise 562. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemide yer alan girişimcilerin tercih ettiği diğer bir eğitim yolu ise yurtdışı. Deyim yerindeyse dünyanın dört bir yanında eğitim almak için 173 üniversiteye giren 186 girişimci şu anda Türkiye’de bir startup kurmuş durumda.

İTÜ BİRİNCİ SIRADA
Peki hangi üniversiteler en çok girişimci mezun etti? İlk sırada, çatısı altında bulundurduğu tekno kentler ve girişimci hızlandırma programlarıyla adından söz ettiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) geliyor. İTÜ şu ana 232 kadar girişimciyi mezun etti. İkinci sırada 193 girişimci mezun eden Boğaziçi Üniversitesi bulunurken üçüncü sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi 176 girişimciyi mezun ederek yer alıyor. Dördüncü sıradaysa bir özel üniversite olan Bilkent var. Bilkent Üniversitesi’nin mezun ettiği girişimci sayısı 130.

En çok girişimci devletten çıktı

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