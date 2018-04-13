En çok girişimci devletten çıktı
Girişimcilikte üniversitelerin rolü çok büyük. Eğitim müfredatlarında sık sık girişimciliğe vurgu yapan üniversitelerin mezunları artık kendi startuplarını kurmaya başladılar. Peki hangi üniversitelerden mezun olan daha çok startup kurdu?
ÜNİVERSİTEYİ bırakıp startuplar kuran girişimcilerin yakaladığı başarılar girişimcilik dünyasındaki en popüler hikayelerin başında geliyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in başarı hikayesi buna örnek olarak gösterilebilir. Peki gerçek böyle mi? Ne yazık ki hayır. Üniversiteyi bırakarak başarıyı yakalayan girişimci sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Girişimcilik gibi pek çok dinamiğin bir araya geldiği alanlarda eğitimin rolü önem kazanıyor. Hatta doğru kişilerin doğru eğitimi almasıyla startuplar daha kontrollü yönetilebiliyor. Dolayısıyla en önemli startup okullarının başında üniversiteler geliyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de startup dünyasına ve yeni ekonomiye hazırlamak için üniversiteler harekete geçmiş durumda. Biz de bu hafta Türkiye’deki üniversitelerin girişimciler konusundaki performanslarına göz attık. Startup ekosistemine yönelik veriler tutan platform Startups.Watch verilerine göre şu anda yaklaşık 2 bin 100 girişimci bir üniversiteden mezun olarak bir startup kurdu.
1356 GİRİŞİMCİ DEVLETTEN
Söz konusu bu 308 üniversiteden en çok girişimci çıkaranları devlet üniversiteleri. Bu verilere göre 93 devlet üniversitesinden toplam çıkan girişimci sayısı 1356’yı buluyor. Özel üniversiteler ise bu rakamın oldukça altında. 42 özel üniversiteden mezun olan girişimci sayısı ise 562. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemide yer alan girişimcilerin tercih ettiği diğer bir eğitim yolu ise yurtdışı. Deyim yerindeyse dünyanın dört bir yanında eğitim almak için 173 üniversiteye giren 186 girişimci şu anda Türkiye’de bir startup kurmuş durumda.
İTÜ BİRİNCİ SIRADA
Peki hangi üniversiteler en çok girişimci mezun etti? İlk sırada, çatısı altında bulundurduğu tekno kentler ve girişimci hızlandırma programlarıyla adından söz ettiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) geliyor. İTÜ şu ana 232 kadar girişimciyi mezun etti. İkinci sırada 193 girişimci mezun eden Boğaziçi Üniversitesi bulunurken üçüncü sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi 176 girişimciyi mezun ederek yer alıyor. Dördüncü sıradaysa bir özel üniversite olan Bilkent var. Bilkent Üniversitesi’nin mezun ettiği girişimci sayısı 130.
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