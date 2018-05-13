En beğenilenler ödüllerini aldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İK/Yeni Ekonomi
13.05.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

En beğenilenler ödüllerini aldı

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En beğenilenler ödüllerini aldı

Capital Dergisi tarafından Adecco Türkiye Şirketler Grubu ana sponsorluğunda ve T-Systems ve Zenna’nın co-sponsorluğunda düzenlenen 17’inci ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması’ ödül töreni Hilton Bosphorus Otel’de yapıldı.

İş dünyasının en beğenilen ilk üç şirketi Koç Holding, Arçelik ve Garanti Bankası oldu. Araştırmada sektörlerine göre en beğenilen şirketler ise, “Allianz Sigorta, Akçansa, Banvit, Betek Boya, Boyner Grup, BSH, Coca Cola, DHL, Doğtaş Kelebek, Eczacıbaşı Vitra, EnerjiSA, Enka, Ereğli Demir Çelik, Eti, Garanti Bankası, Garanti Emeklilik, Garanti Faktoring Garanti Yatırım, Hilton, LC Waikiki, L’Oreal, Medina Turgul DDB, Mercedes-Benz Türk, McKinsey, Mey İçki, Microsoft, Migros, Nef İnşaat, Novartis, Samsung SEK, Shell, Şişecam, Unilever, Vodafone, Yapı Kredi Leasing, Yemeksepeti” olarak belirlendi.

REKABET ARTTI
Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, şirketlerin yatırım, büyüme, istihdam, teknoloji ve sosyal sorumluluk açısından performanslarını ortaya koyan bu araştırmanın her yıl farklı kriterlerin etkisiyle şekillendiğini belirtti. Ateş, şunları söyledi: “İş dünyasında yapılan ataklar, yenilikler ve özellikle insana dokunan çalışmalar yukarı ya da aşağıya doğru hareketliliklere neden oluyor. Son araştırmada bunun ipuçlarını görmek mümkün. Zirvedeki 20 şirkette yoğun bir hareket var. Araştırmada 16 şirketin yer değiştirmesi bunu ortaya koyuyor.” Geçtiğimiz yıl 3 basamak çıkan Doğuş Holding, bu yıl 5 basamak çıkarak 20’ncilikten 15’inciliğe tırmandı. Migros, Borusan Holding, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Topluluğu 3’er basamak yükselirken Garanti Bankası da 1 basamak çıktı. Anadolu Grubu, Ford Otosan ve Akbank ise listenin bu yılki yenileri oldu.

Adecco Türkiye Şirketler Grubu Seçme ve Yerleştirmeden Sorumlu Genel Müdürü Zeynep Kamışlı, İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması’na sponsor olmalarının en önemli nedeninin insan kaynaklarına ve iş süreçlerine yapılan yatırım ve emeğe verdikleri değer olduğunu söyledi. Kamışlı, “Biz hep birlikte bu gecede bu emeği ödüllendiriyoruz” dedi. T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu ise “En beğenilen şirketler listesine baktığımızda yine teknoloji yatırımıyla öne çıkan büyük şirketlerimizi görüyoruz. Hedefleri olan ve şirketini geleceğe taşımak isteyen firmaların teknolojik yatırımlarını durdurmamaları gerekir” dedi.

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