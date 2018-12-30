Emlak fırsatı
Gayrimenkul danışmanlık şirketleri 2019’da 390 yeni şube açmaya hazırlanıyor. Markaların franchise giriş bedelleri ise 15 bin lira ile 150 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul büyürken alt sektörleri de canlandırdı. Bu sektörler arasında başı gayrimenkul danışmanlığı çekiyor. Eskiden mahalle aralarında küçük emlak ofislerinde gerçekleşen konut satışları ve kiralamaları artık, kurumsal yerli ve yabancı markaların ofislerinde yapılıyor. Bugün Türkiye’de 10’dan fazla kurumsal zincir marka bulunuyor. Sektör 2019’da konut stoklarını eritmek için kolları sıvarken, gayrimenkul danışmanlığı şirketleri de girişimci avına çıktı. 390 yeni şubenin açılması beklenirken, kurumsal firmalar franchise giriş bedellerini de sabit tutmaya çalışıyor.
SATIŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR
Altın Emlak, EMPA Gayrimenkul, ERA Gayrimenkul, Eskidji Gayrimenkul, Realty World, Coldwell Banker ve Remax yıl sonuna kadar 390’a yakın şube açacak. Sektörde hizmet veren markaların franchise giriş bedelleri ise 10 bin liradan başlıyor 150 bin liraya kadar çıkabiliyor. 2018’de hedeflerin altında kalan gayrimenkul sektörü, şimdi 2019’a teşvikler ve desteklerle giriyor. Bu da sektörün hareketlenmesi anlamına geliyor. Burada da sektör açısından en önemli ayağı danışmanlık şirketleri oluşturuyor. Sektör temsilcileri gelişmeleri şöyle değerlendiriyor: “Gayrimenkul danışmanlık sektörü ülkemizde artık kurumsallaşmasını tamamladı diyebiliriz. Daha nitelikli, güvenilir ve eğitimli uzmanları barındıran markalı danışmanlık ofislerine ihtiyaç her geçen gün artmakta olup artmaya da devam edeceğini ön görüyoruz. Sektör dünyada da hızla büyüyor. Bu pazarın hakimi Amerika. Gayrimenkul pazarlama alanında faaliyet gösteren birçok marka Amerika’da rekor büyümeler elde ediyor. Günümüz ekonomik şartlarına rağmen bu alanın büyümesi bekleniyor. Çünkü İstanbul dışında İzmir’den Muğla’ya kadar çok büyük bir fırsat bulunuyor. Ayrıca 2019’da bankaların kredi faizlerini düşürmesi ve sektöre yönelik teşviklerle satışların da artması bekleniyor.”
GELİŞİME AÇIK OLMALI
BU alanda yatırım yapacak girişimcilerde aranan özellikleri de sıralayan sektör temsilcileri, “Vizyon sahibi, kurumsal standartlar çerçevesinde çalışabilecek ve bu doğrultuda stratejiler üretebilecek, eğitime ve gelişime açık, insan ilişkilerinde başarılı, ekip kurabilecek ve yönetebilecek, liderlik özelliklerine sahip ve sermaye sahibi girişimciler ise hiç durmadan gayrimenkul sektörüne gelsinler. Kendilerini anlayan, kendilerine özellikle saha desteği veren markaları tercih etsinler. Bir girişimcinin ilk 6 ayı çok önemlidir. Bu sürede gerçekten yanında olacak bir markayı buldular ise hemen girişimlere başlasınlar. Yeni girişimciler için bu konuda markalar tam destek veriyor. Çünkü markalar için şubelerin kapanması en son istenecek konuların başında geliyor” dedi.
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