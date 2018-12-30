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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
30.12.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Emlak fırsatı

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Emlak fırsatı

Gayrimenkul danışmanlık şirketleri 2019’da 390 yeni şube açmaya hazırlanıyor. Markaların franchise giriş bedelleri ise 15 bin lira ile 150 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Emlak fırsatıTürkiye’nin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul büyürken alt sektörleri de canlandırdı. Bu sektörler arasında başı gayrimenkul danışmanlığı çekiyor. Eskiden mahalle aralarında küçük emlak ofislerinde gerçekleşen konut satışları ve kiralamaları artık, kurumsal yerli ve yabancı markaların ofislerinde yapılıyor. Bugün Türkiye’de 10’dan fazla kurumsal zincir marka bulunuyor. Sektör 2019’da konut stoklarını eritmek için kolları sıvarken, gayrimenkul danışmanlığı şirketleri de girişimci avına çıktı. 390 yeni şubenin açılması beklenirken, kurumsal firmalar franchise giriş bedellerini de sabit tutmaya çalışıyor.

SATIŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR
Altın Emlak, EMPA Gayrimenkul, ERA Gayrimenkul, Eskidji Gayrimenkul, Realty World, Coldwell Banker ve Remax yıl sonuna kadar 390’a yakın şube açacak. Sektörde hizmet veren markaların franchise giriş bedelleri ise 10 bin liradan başlıyor 150 bin liraya kadar çıkabiliyor. 2018’de hedeflerin altında kalan gayrimenkul sektörü, şimdi 2019’a teşvikler ve desteklerle giriyor. Bu da sektörün hareketlenmesi anlamına geliyor. Burada da sektör açısından en önemli ayağı danışmanlık şirketleri oluşturuyor. Sektör temsilcileri gelişmeleri şöyle değerlendiriyor: “Gayrimenkul danışmanlık sektörü ülkemizde artık kurumsallaşmasını tamamladı diyebiliriz. Daha nitelikli, güvenilir ve eğitimli uzmanları barındıran markalı danışmanlık ofislerine ihtiyaç her geçen gün artmakta olup artmaya da devam edeceğini ön görüyoruz. Sektör dünyada da hızla büyüyor. Bu pazarın hakimi Amerika. Gayrimenkul pazarlama alanında faaliyet gösteren birçok marka Amerika’da rekor büyümeler elde ediyor. Günümüz ekonomik şartlarına rağmen bu alanın büyümesi bekleniyor. Çünkü İstanbul dışında İzmir’den Muğla’ya kadar çok büyük bir fırsat bulunuyor. Ayrıca 2019’da bankaların kredi faizlerini düşürmesi ve sektöre yönelik teşviklerle satışların da artması bekleniyor.”

GELİŞİME AÇIK OLMALI
BU alanda yatırım yapacak girişimcilerde aranan özellikleri de sıralayan sektör temsilcileri, “Vizyon sahibi, kurumsal standartlar çerçevesinde çalışabilecek ve bu doğrultuda stratejiler üretebilecek, eğitime ve gelişime açık, insan ilişkilerinde başarılı, ekip kurabilecek ve yönetebilecek, liderlik özelliklerine sahip ve sermaye sahibi girişimciler ise hiç durmadan gayrimenkul sektörüne gelsinler. Kendilerini anlayan, kendilerine özellikle saha desteği veren markaları tercih etsinler. Bir girişimcinin ilk 6 ayı çok önemlidir. Bu sürede gerçekten yanında olacak bir markayı buldular ise hemen girişimlere başlasınlar. Yeni girişimciler için bu konuda markalar tam destek veriyor. Çünkü markalar için şubelerin kapanması en son istenecek konuların başında geliyor” dedi.

Emlak fırsatı

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