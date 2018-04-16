Ege İK Zirvesi 20 Nisan'da
YD Vizyon Yönetim Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları Danışmanlığının düzenlediği 7. Ege İnsan Kaynakları Yönetimi Zirvesi 20 Nisan'da İzmir’de düzenlenecek.
YD Vizyon’un kurucusu Yurdakul Doğan, bu yılki zirvenin ana konseptini ‘çalışan bağlılığını sağlayabilmek ve yetenek yönetimi' olarak belirlediklerini söyledi. Doğan, son gelişmelerle birlikte çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının son derece önemli olduğunu, çalışan bağlılığını sağlayarak yetenekleri elde tutabilmenin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Bu yılki zirvede Ford Otosan Ekip Lideri Çağla Y. Sülün, Coca Cola İçecek Grup IK Md. Sebla ORAN, Xerox Türkiye IK Md. Gülten T. Ergeneman, Koton Türkiye IK Md. Gökçe Yargan, MediaMarkt Türkiye Eğitim ve Gelişim Md. Seyhan Esen, Pin Araştırma kurucusu Berna ÖZDEMİRKAN gibi önemli şirketlerin ve kurumların liderleri sahne alacak. Ford Otosan’ın desteğiyle yapılacak zirvede IK Teknolojileri ve Yetenek Yönetimi, Çalışanın Kalbine Dokunabilmek, Yetenek 4.0, Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülebilmesinde Yeteneklerin Geliştirilmesi, Yıldızlara Dokunmak, Çalışanlarımızı anlamak gibi çeşitli konular işlenecek.
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