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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
15.07.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Doktor öğretim üyeleri aranıyor

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Doktor öğretim üyeleri aranıyor

Türkiye’nin birçok ilindeki üniversiteler akademik kadrolarını doldurmaya başladı. Yüksek Öğretim Kanunu değişip, yardımcı doçentlik unvanı yerine doktor öğretim üyeliği gelince üniver-sitelerin de en çok aradığı personel doktor öğretim üyeleri oldu.

Doktor öğretim üyeleri aranıyorÜniversiteler, akademik personel alımı için hareke geçti. Türkiye’nin birçok ilindeki üniversiteler akademik kadrolarına çıktıkları ilanla personel alımına başladı. Özellikle bu yılın Mart ayında değişen Yüksek Öğretim Kanunu ile yardımcı doçentlik unvanı kalktı yerine ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosu geldi. Doktor öğretim üyesi, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanacak. Üniversitelerde açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükler tarafından ilan edilecek. İşte bu değişiklik sonrası da üniversiteler doktor öğretim üyesi alımına başladı.

TIP, MÜHENDİSLİK BAŞI ÇEKİYOR
Boğaziçi Üniversitesi’nden Hacettepe’ye kadar birçok üniversite ilama çıktı. Üniversitelerin en çok aradığı akademik personel değişiklikle yeni ihsas edilen doktor öğretim üyesi. Bunun yanında doçent de üniversitelerin aradığı akademik personel arasında. Üniversiteler çıktıkları duyurularla profesör kadrolarını da doldurmaya çalışıyor.
Branş bazında bakıldığında da geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da en çok akademik personelin arandığı branşların başında; tıp ve mühendislik geliyor. Üniversiteler özellikle tıp ve mühendislikte doktor öğretim üyesi ve profesör alımı yapmak için ilana çıkmış durumda. Fen-edebiyat, hukuk da diğer akademik personel alımı yapacak branşlar.

ALANINDA UZMAN İSTİYORLAR
Öte yandan üniversiteler, aradıkları akademik personel de özellikle de doktor öğretim üyeliğinde uzmanlık arıyor. Mesela, bazı üniversiteler duyurularına, ‘böbrek nakli konusunda deneyimli olup, en az iki yıl böbrek nakil ünitesi sorumluluğu yapmış olmak’ ya da ‘doktoralı iç hastalıklar hemşireliği’, ‘mikrobiyoloji doktoralı olmak ve doçentliğini mikrobiyoloji alanından almış olmak’ gibi eklemeler yapıyor.

Doktor öğretim üyeleri aranıyor

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