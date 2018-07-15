Doktor öğretim üyeleri aranıyor
Türkiye’nin birçok ilindeki üniversiteler akademik kadrolarını doldurmaya başladı. Yüksek Öğretim Kanunu değişip, yardımcı doçentlik unvanı yerine doktor öğretim üyeliği gelince üniver-sitelerin de en çok aradığı personel doktor öğretim üyeleri oldu.
Üniversiteler, akademik personel alımı için hareke geçti. Türkiye’nin birçok ilindeki üniversiteler akademik kadrolarına çıktıkları ilanla personel alımına başladı. Özellikle bu yılın Mart ayında değişen Yüksek Öğretim Kanunu ile yardımcı doçentlik unvanı kalktı yerine ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosu geldi. Doktor öğretim üyesi, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı veya YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanacak. Üniversitelerde açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları rektörlükler tarafından ilan edilecek. İşte bu değişiklik sonrası da üniversiteler doktor öğretim üyesi alımına başladı.
TIP, MÜHENDİSLİK BAŞI ÇEKİYOR
Boğaziçi Üniversitesi’nden Hacettepe’ye kadar birçok üniversite ilama çıktı. Üniversitelerin en çok aradığı akademik personel değişiklikle yeni ihsas edilen doktor öğretim üyesi. Bunun yanında doçent de üniversitelerin aradığı akademik personel arasında. Üniversiteler çıktıkları duyurularla profesör kadrolarını da doldurmaya çalışıyor.
Branş bazında bakıldığında da geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da en çok akademik personelin arandığı branşların başında; tıp ve mühendislik geliyor. Üniversiteler özellikle tıp ve mühendislikte doktor öğretim üyesi ve profesör alımı yapmak için ilana çıkmış durumda. Fen-edebiyat, hukuk da diğer akademik personel alımı yapacak branşlar.
ALANINDA UZMAN İSTİYORLAR
Öte yandan üniversiteler, aradıkları akademik personel de özellikle de doktor öğretim üyeliğinde uzmanlık arıyor. Mesela, bazı üniversiteler duyurularına, ‘böbrek nakli konusunda deneyimli olup, en az iki yıl böbrek nakil ünitesi sorumluluğu yapmış olmak’ ya da ‘doktoralı iç hastalıklar hemşireliği’, ‘mikrobiyoloji doktoralı olmak ve doçentliğini mikrobiyoloji alanından almış olmak’ gibi eklemeler yapıyor.
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