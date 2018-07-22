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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
22.07.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

CV’ler de değişiyor

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CV’ler de değişiyor

İş yaşamını hızla değiştiren süreçler adayların şirketlerle ilk iletişimi olan CV’leri de değiştiriyor. PageGroup’un yaptığı araştırma 2000 yılında hazırlanan bir CV ile günümüzün CV’sini karşılaştırıyor.

İş yaşamının teknolojik devrimlerle birlikte sürekli olarak dönüşüm içinde olması şirketlerin çalışanlarda aradıkları özelliklerin de farklılaşmasına neden oluyor. PageGroup’un araştırma şirketi Foresight Factory işbirliğiyle yürüttüğü çalışma, geleceğin iş dünyasını şekillendiren trendleri inceliyor. Bu araştırmadan elde edilen sonuçları değerlendiren Michael Page işe alım uzmanları, özgeçmişlerin(CV) evrimini inceleyerek CV’lerin geçmişten bugüne değişimine ilişkin görüşlerini paylaştı.

CV’lerin yıllar içindeki gelişimini değerlendiren İK uzmanları, yeni mezun ya da giriş seviyesindeki bir kişinin 2000 yılındayken hazırladığı CV’lerin beceriler bölümünde temel bilgi teknolojileri becerileri, hatta fotokopi çekebilmek gibi temel ofis becerilerinin yer aldığını belirtiyor. Günümüzde ise işverenlerin adayların bilgi teknoloji becerilerindeki beklentileri çok daha fazla. Office programları dışında, sektör odaklı öne çıkan yazılımlar hakkında sahip olunan beceriler adayların parlamasını sağlıyor.

Uzmanlar kişisel bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin değişimine de dikkat çekiyor. 2000 yılında hazırlanmış bir CV’nin kişisel bilgiler bölümünde, iletişim bilgilerinin yanında çoğu zaman pek de profesyonel görünmeyen e-mail adresleri yer alıyor.

Günümüzde hazırlanan CV’lerde ise adayın özellikleri, yetenekleri, sosyal bağlantılarını temsil eden profiller göze çarpıyor. Bu bölümde geçmiş çalışmaların örneklerini içeren kişisel blog adreslerinin yanı sıra sosyal medya hesapları da yer alıyor.

SEKTÖRE ÖZGÜ BİLGİLER
2000’li yıllarda belli bir sektöre özgü olması gözetilmeden, yapılan stajlar, okul tarafından yönlendirilen projeler, okul aktiviteleri gibi bütün deneyimler CV’lere dahil ediliyordu. Günümüzde ise özgeçmişlerin deneyim bölümlerinin daha sektör odaklı olmasına dikkat ediliyor. Başvurulan alanda yapılan stajlar, yürütülen geçici görevlerin başvurulan sektöre uygun olması giriş seviyesindeki adayların işverenlerin gözünde bir adım öne çıkmasını sağlıyor.

2000 yılında İK uzmanlarının karşılaştığı CV’lerde başarı bölümlerinde lise yıllarına kadar uzanan not ortalaması, sınav sonucu bilgileri bulunuyordu. Günümüzde ise sektör odaklı eğitimler önem kazanıyor. Uzmanlık değer kazanıyor ve yüksek lisans gibi seçeneklerle kariyerlerini besleyen adaylar fark yaratıyor.

“YANILTICI BİLGİLER KABUL EDİLEMEZ”
Adaylar, iş başvurularının ilk iletişim aracı olan CV’lerde şirketlerin dikkatini çekebilmek için yanıltıcı bilgiler de kullanabiliyor. CV hazırlanması konusunda online destek veren cvlogin.com tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yöneticiler iş tecrübesi, yabancı dil, unvan, yetkinlikler, sahip olunan sertifikalarla ilgili yanlış bilgileri kabul edilemez buluyor. Araştırmaya katılan 1.023 kişiden yüzde 68’i iş tecrübesi süresi, yüzde 75’i yabancı dil, yüzde 71’i unvan, yüzde 69’u yetkinlikler, yüzde 60’ı seminerler-sertifikalar konusunda yanlış bilgi vermenin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Öte yandan, hobi, isim ve yaşla ilgili yanlış bilgiler kabul edilebilir olarak değerlendiriyor. Cvlogin.com Kurucusu Birol Kabakoğlu, konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktarıyor, “Her ne kadar sonuçlar aksini gösterse de temel bilgiler arasındaki isim ve yaş gibi bölümlerde yanlış bilgi vermenin güven kaybına sebep olacağı şüphesiz. CV’de yanıltıcı bilgilere yer vermek, iş başvurusu sürecini riske atıyor. Kişilerin yanlış bilgilerle CV’lerini şişirmek yerine, doğru bilgileri etkileyici şekilde CV’lerine yerleştirmenin yollarını araması çok önemli.”

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