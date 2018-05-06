Çıtır çıtır kazandırıyor
SON 20 yılda Türkiye’de hızlı bir büyüme yakalayan simit markaları 2018 yılında da büyümesini sürdürüyor.
Yıl sonuna kadar 300’e yakın yeni franchise vermeyi planlayan simit markaları, yurtdışı açılımını da hızlandırdı. Bugün Katar’dan Dubai’ye, İngiltere’den Amerika’ya kadar dünyanın birçok ülkesinde franchise veren markalar yeni konseptleriyle de beğeni topluyor. Anahtar teslim ortalama 400 bin liraya mal olan bir simit restoranı yatırımını 24 ay ile 36 ay arasında geri döndürebiliyor.
YURTDIŞINDA BÜYÜYOR
2018’de en çok franchise veren marka Simitçi Dünyası oluyor. Marka yıl sonuna kadar 115 yeni franchise açmayı planlıyor. Franchise giriş bedeli ise 50 bin TL. Türkiye’de adeta girişimcilik hikayesi yazan Simit Sarayı ise yıl sonuna kadar toplam 110 franchise verecek. Ancak marka bu restoranların 80 tanesini yurtdışında açmayı planlıyor. Simit Sarayı’nın hedef bölgeleri ise İngiltere, Almanya, Hollanda, İsveç, Sırbistan, Belçika, Avusturya, Fransa, İspanya, Kıbrıs, İsviçre, Rusya, ABD, Kanada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Kuveyt, Mısır, Lübnan, Ürdün, Bahreyn, Katar, Irak ve Azerbaycan. Franchise giriş bedelleri ise ülkelere göre farklılık gösteriyor ve 50 bin Euro ile 75 bin Euro arasında değişiyor.
DOĞRU LOKASYON NERESİ?
Simit alanında franchise veren markaların birçoğu, her yıl düzenli olarak cirodan pay ve reklam katkı payı talep ediyor. Markalar finanstan pazarlamaya kadar birçok alan da eğitimler veriyor. Markalar ayrıca yetişmiş personelleri de yeni açılan bayilere yönlendirebiliyor. İş merkezleri ve üniversitelerin bulunduğu cadde üzeri mekânlar öne çıkıyor. Metro, otobüs ve iskeleye yakın noktalar tercih ediliyor. Bu dükkânın en az 100 metrekare kapalı alanı ve depo için 50 metrekare bir alanı bulunmalı. Simit restoranının dış kullanım alanına sahip olması da yatırımın geri dönüş süresi için önemli.
İŞİNİN BAŞINDA DURMASI ÖNEMLİ
BU alana yatırım yapacak girişimcilerde aranan özellikler hakkında bilgi veren sektör temsilcileri, “Markalar daha çok gıda sektöründe deneyim arıyor. Bunun yanı sıra işletmenin başında duracak bir yatırımcı da çok önemli. Girişimcilerin birden çok mağaza açacak potansiyele sahip olması ve ticari bağlantılarının kuvvetli olması da markalar açısından son derece önemli. Markalar güven veren girişimcilere birçok destek sağlıyor ve kısa sürede büyüme hedefleri belirliyor. Markaların en son isteyeceği şey erken kapanan bir restoran” dedi.
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