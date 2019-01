Çiçek yetiştiren özür dileyen çalışanlar öncelikli

2019’da kaç kişiyi işe alacaksınız?

Toplamda 2 bin 50 kişi işe alacağız. Yaz sezonunun başlangıcı olan nisan başından mayıs sonuna kadar alımlarımızı gerçekleştireceğiz. Antalya’da bulunan Titanic Deluxe Golf Belek için 400, Titanic Beach Lara için 150, Bodrum’da bulunan Titanic Deluxe Bodrum için 500, nisan ayında açmayı planladığımız Titanic Mardan Palace için ise 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Hem mavi yaka hem de beyaz yaka personel için alım yapacağız. 2019’un yaz sezonunda ise tüm grup çalışanlarının sayısı 5 binin üzerinde olacak.



Kalifiye eleman bulmak zor mu sektörünüzde?

Bir hizmet sektörü çalışanı eğer yabancı dil biliyor ve bu işin okulundan mezun olmuş ise kalifiye personel olarak biliniyordu. Bu teknik becerilere hakim çalışanlar, turizm ticaretinin 2016 ve 2017 yılında yaşadığı daralma ile sektör değiştirmek zorunda kaldılar. 2018 yılı ile tekrar hareketlenen sektörümüze teknik becerisi yüksek kalifiye çalışanların geri dönüşleri de başladı. Özellikle Azerbaycan, Katar, Dubai bölgelerinde çalışmayı tercih eden yetenekli yöneticilerin Türkiye pazarında çalışmaya geri dönüşlerini gözlemliyoruz.

Çalışanı bulmak ile çalışanın hangi işletmeyi tercih edeceği konusu birbiri ile doğru orantılı. Eğer çalışanlar tarafından tercih edilmeyen bir işletme iseniz sizin için değil kalifiye, kalifiye olmayan çalışan bulmak bile oldukça zor olacaktır.



İYİ KALPLİ ÇALIŞANLAR

Çalışanlar sektörden ne bekliyor?

Tabii ki aylık ücret tutarı öncelikli tercih sebebi. İkinci tercih sebebi ve bizim en çok önemsediğimiz iyi davranılan ortam. Çalışan kendisine iyi davranılan ve temel insani değerlerin yaşatıldığı, sıcak bir aile ortamı bekliyor. Titanic Grup olarak 2019 yılı itibari ile işe alım politikamızda ve kalifiye çalışan tanımlamamızda bazı değişikliklere gideceğiz. İyi kalpli, hoş görülü ve nazik bir tutum bizim için daha da önemli olacak. Bir çalışanın evinde çiçek yetiştirmesi, kırık bir kalp karşında özür dilemeyi bilmesi, bir sokak hayvanına ev sahipliği yapması ve çevresine karşı duyarlı olması önceliğimiz olacak. İnanıyoruz ki iyi kalpli ve teknik becerileri olan çalışanların bulunduğu ortamın ücret ile ölçülemeyen bir kutsal havası vardır.



Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzaladığınız protokol hakkında bilgi verir misiniz? Kaç kişiye staj imkanı sağlayacaksınız? Kaçını işe alacaksınız?

Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü doğrultusunda her sene 300 öğrenciye staj imkanı sunacağız. Bu okuldan yaklaşık 300 öğrencinin ve Avrupa Otelcilik Okulları birliğine bağlı 43 okuldan da sayısı 45 bini geçen öğrencilerin istihdamı konusunda Türkiye’yi temsil edeceğiz. Vereceğimiz turizm eğitimleri ile öğrencileri mezun olduklarında tam donanımlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Staj imkanı sağladığımız öğrencilerden her sene 75’ini bünyemizde işe alacağız. Titanic Hotels olarak istihdama katkı sağlamayı ve sektördeki kalifiye iş gücünü artırmayı hedefliyoruz.



Çalışan sirkülasyon oranınız nedir? Bağlılığı sağlamak için neler yapıyorsunuz?

Otellerimiz arasında çalışan rotasyonu yaparak personelimizin farklı bakış açıları elde etmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde yetkinliklerini ve bilgi birikimlerini artırmayı hedefliyoruz. İç ve dış eğitim politikalarımız ile çalışanlarımızı sektörde tam donanımlı hale getirmek önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Çalışma arkadaşlarımızı saha operasyonunda doğrudan yöneticilerimiz tarafından “gözlemle, öğren, dene ve başar” yöntemi ile birçok konuda yetkin hale getiriyoruz. Personelimiz bu çalışmalardan oldukça mutlular. Bu gibi yaklaşımlarla kalifiye iş gücünü artırmayı amaçlıyoruz. 2018 yılının da bağlılık oranımız yüzde 93 olarak gerçekleşti.



GENÇLERİN SEKTÖRE İLGİSİ DÜŞÜK

Dijitalleşme sizin sektörünüzü, meslekleri, pozisyonları nasıl etkiliyor?

Dijitalleşme her sektörü olduğu gibi turizm sektörünü de etkiledi. Eskiden tüketiciler kulaktan dolma bilgilerle gidecekleri oteller ile ilgili bilgiyi oteli arayarak veya seyahat acentaları aracılığı ile öğrenirken şimdi tüm detayları internet üzerinden zaman kaybetmeden anında öğreniyor. A’dan Z’ye her türlü bilgiyi öğrenmenin yanı sıra oteller ile ilgili fiyat karşılaştırması da yapabiliyorlar. Dolayısıyla turizmciler bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda kalarak internet sitelerini daha aktif şekilde kullanmaya başladılar. Biz de bunun için E-commerce ve CRM olmak üzere iki farklı departman kurduk.



Gençlerin turizm sektörüne ilgisi nasıl? Bu alanda kariyer imkanları neler?

Gençlerin turizme ilgileri oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Turizm eğitimi alan gençlerin bile farklı sektörlerde iş arayışı içinde olduklarını gözlemliyoruz. Bunun sebepleri arasında yaz döneminde çalışıp, kışın işsiz kalma gibi faktörler söz konusu. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki otellerin kışın kapalı olması bunun sebepleri arasında gösterilebilir. Bu bölgelerimizi cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Turistleri kışın da bu bölgelere çekebilirsek kışın kapalı olan otellerin açılmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde gençlerimiz de işsiz kalmaz ve sektöre karşı ön yargılarını giderebiliriz.