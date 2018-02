Çevik ekipler iş başında

Türkiye’de 3 bin 500 çalışanı olan Vodafone, son yıllarda dijitalleşme üzerine pek çok adım attı. Global CEO’larının dijital telekom operatörü olma yolundaki stratejisiyle beraber insan kaynakları tarafı da dijitalleşme konusunda adımlarını hızlandırdı. Bunun yaklaşık 3 senelik bir yolculuk olduğunu söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, “Prensip olarak çalışanların akıllı telefonları haricinde hiçbir şeye ihtiyaçları olmamalarını öngörüyoruz. Aynı zamanda tek şifreyle her şeye bağlanmalarını istiyoruz. Bunlardan bir tanesi binaya girişte, yemeğimizi alırken, kart yerine cep telefonu kullanıyoruz. Yakında printer’lar da buna geçecek. Çalışanlar bina otoparklarının dolu olup olmadığını, yemekhane ve kafetaryada sıra olup olmadığını da cep telefonlarından görebilecekler. Bina içinde havalandırma, ısıtma, kuaför ve spor salonu gibi hizmetlerin ayarlanması da mobil cihazlar üzerinden yapılabilecek. Bunun yanı sıra tüm onay sistemlerimizi de mobil cihazımıza taşımaya başladık. Mesela kağıt üzerinde hiçbir onay sistemimiz kalmadı İK’da. Tüm işe alımı, terfileri, geçişleri, ücret artışlarını, bunların hepsini mobil üzerinden yapabiliyoruz. Kendileriyle ilgili bilgileri görüyorlar, soru sorabiliyorlar” diyor.



HIZ 3 KAT ARTTI

Esnek çalışma saatleri ve haftada bir gün de uzaktan çalışma yani ofise gelmeden çalışma uyguladıklarını söyleyen Kalay, en çok fark yaratan uygulamalarından birinin de agile (çevik) çalışma olduğunu söylüyor. Kalay, agile çalışma sistemini şöyle anlatıyor: “Farklı farklı fonksiyonlara dahil olan, hiyerarşik olmayan düzen içerisinde 9-10 kişilik gruplar, bir süreci, bir problemi, müşteri deneyimi ile ilgili bir konuyu çözmek için bir araya geliyorlar. Ve başından sonuna bu konuyla ilgili hem yetkiye sahipler, hem her türlü donanıma sahipler, hem de bütçeye sahipler. Bürokrasi olmadığı için hızlıca karar alabiliyorlar ve hızlıca ilerliyorlar. Ast üst ilişkisi olmadığı için alınan kararları hep beraber konuşup en iyi karara ve çözüme ulaşmaya çalışıyorlar. Her şeyden sonra bir araya gelip biz bundan ne öğrendik, ne hata yaptık, neyi güzel yaptık, bunu kendi içlerinde konuşuyorlar. ‘Hata yap, çabuk düzelt’, mantık buna dayanıyor. Şu anda 8 ekibimiz var agile şekilde çalışan. 650 çalışan bu konuda eğitim aldı, bu ekipler arasında çalışmaya başladı. Agile yolculuğumuz ilk kez IT geliştirme süreçlerimiz kapsamında üç yıl önce başladı. Yaptığımız pilot uygulamada, üretim hızında 3 kat, verimlilikte ise 2 kat artış elde ettiğimizi gördük. İkinci aşamada, yazılım geliştirme, tarife-kampanya süreçleri, online kanallar gibi alanlarda 8 yeni takım oluşturduk. Bu şekilde kapasite geliştirmede 2,5 kat, lansman tarihlerinin performansında 3 kat, kalite göstergelerinde 10 kata kadar ilerleme kaydettiğimizi gördük.”



DİJİTALLEŞME YENİ MESLEKLERİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR

Dijitalleşmeyle yeni mesleklerin doğduğunu, hatta kendilerinin de Dijital Dönüşüm Direktörlüğü ve Büyük Veri Analitiği ekipleri kurduklarını söyleyen Pınar Kalay, “İnternet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte dijital kanallardan müşteriye erişim, dijital pazarlama, içerik oluşturma ve çoklu kanal yönetimi gibi yetkinlikler daha da önem kazanacağı için “SEM” (Arama Motoru Pazarlaması), “SEO” (Arama Motoru Optimizasyonu), “Real Time Marketing” (Gerçek Zamanlı Pazarlama), “Editorial Management” (Editoryal Yönetimi), “Content Management” (İçerik Yönetimi) gibi rolleri organizasyonlarda daha fazla görmeye başlayacağız. Ayrıca IT içerisinde yakın zamanda “Digital Experience Engineering” (Dijital Deneyim Çözümleri) adı altında Agile çalışma yönetimini destekleyen bir ekip oluşturduk. Agile ile başlayan bu yeni dönemde “Scrum Master”, “Agile Coach”, “User Experience Designer” (Kullanıcı Deneyim Tasarımıcısı), “User Interface Designer” (Kullanıcı Arayüz Tasarımcısı), “Automation Engineer” (Otomasyon Mühendisi) gibi rolleri daha sık duymaya başlayacağız” diyor.