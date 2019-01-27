CES’te startup şov

YAKLAŞIK 2 hafta önce tüm teknoloji meraklılarının gözü Las Vegas’taydı. Bu ilginin sebebi dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan Consumer Electronics Show (CES). Bu yıl düzenlenen CES’te de gelenek bozulmadı. Samsung’tan LG’ye, Intel’den Qualcomm’a kadar pek çok teknoloji devi yeni teknolojilerini ilk kez Vegas’ta tanıttı. Kısacası teknoloji devlerinin göz önünde olduğu bir şovdan bahsediyoruz.



3 YILDA 2’YE KATLADI

Özellikle son 5 yıldan beri CES’in farklı bir rüzgar esmeye başladı. Daha önce ufak tefek alanlara sıkıştırılan startuplar, artık CES’in gözdesi konumunda. Kendilerine özel ayrılmış devasa diyebileceğimiz bir alana kavuştular. Bu alanın adı ‘Eureka Park’. Eureka Park son birkaç yıldan beri öyle bir noktaya ulaştı ki, fuar ziyaretçileri ana fuar merkezinden önce Las Vegas’ın farklı bir noktasında konumlandırılan startupların olduğu bu alana gitmeye başladı. Kısacası dünyanın en büyük teknoloji şovunun ön planında artık startuplar var. Bu ilginin nasıl arttığını gözler önüne serecek birkaç rakam paylaşalım. 2016 yılında CES’e katılan startup sayısı 500 civarındayken, bu sayı 2017’de 700’e, 2018’de 900’e ve bu yıl ise 1.200’e çıkmış durumda. Başka bir deyişle CES’e katılan startup sayısı son 3 yılda ikiye katlandı.



TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ BÜYÜK

Eureka Park’ın en ilginç noktalarından biri ise ülkelerin kendi startuplarını organize etmesi. Özel olarak hazırlanan alanlarda ülkelerin en iyi startupları stant açarak geliştirdikleri ürünleri veya prototipleri sergiliyorlar. Başka bir deyişle dünyaya teknoloji satmak isteyen ülkeler buradaki yerini alıyor. CES 2019’a damgasını vuran ülke ise Fransa oldu. 315 startup’ını iki büyük koridorda sergileyen Fransa, startup ekosistemiyle dünyaya örnek olan ABD’yi bile geçti. ABD 293, Güney Kore 116, İtalya 55, Hollanda 50, Çin 40, Japonya 31 ve Kanada ise 28 startup’ıyla Eureka Park yerini aldı. Türkiye’den ise toplamda 10 şirket katıldı. Argex Araştırma ve Geliştirme, Dof Robotik, Ekin Teknoloji, Farplas Otomotiv, Numarine, Smart Mimic, Sixfab, Vestel, WeWalk Akıllı Baston ve Token Financial Technologies vardı. 5 tanesi startup olarak ifade edilebilen bu şirketlerin 3’ü CES inovasyon ödülünü almayı başardı. Türkiye’den katılan 10 şirketin 3 ödül alması startuplarımızın ve geliştirdiğimiz teknolojinin potansiyelini fazlasıyla ortaya koyuyor. Umarız, biz de gelecek CES’lerde diğer ülkeler gibi daha iyi organize olarak dünyaya geliştirdiğimiz teknolojileri daha yüksek sesle tanıtabiliriz.

KURUMSAL ÇÖZÜMLER ÖN PLANDA

EUREKA Park’a katılan startupların kategorilerine baktığımızda kurumsal çözümlerin öne çıktığını görüyoruz. Kurumsal çözümler alanında 148 startup CES’te yer alırken, ikincisiyle sırada 134 girişimle sağlık ve biyoteknoloji alanı bulunuyor. İlk beş sıradaki girişim kategorilerini şöyle; akıllı ev ve enerji yönetiminden 108 girişim, AR/VR alanında 70 girişim ve sensörler alanından ise 59 girişim CES’te yer aldı.

TÜRK STARTUPLAR CES’E NASIL KATILABİLİR

GELİŞTİRİLEN ürün veya teknolojinin tüketici teknolojisi alanına ait olması gerekiyor. Üç yıl içinde ticari olarak piyasaya çıkacak bir teknolojinin sergilenmesi şartı aranıyor. Şu an piyasada tüketicilerin kullandığı bir ürün veya hizmet var ise ve bu ürün CES’ten 9 ay önce piyasaya çıktıysa, Eureka Park’a başvurulabiliyor. Ayrıca, bir maket veya prototipin teşhiri şartı aranıyor.