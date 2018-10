Çeşitlilikte örnek oldular

Çeşitlilik ve kapsayıcılık bugün pek çok şirketin gündeminde ilk sıralarda. Siz de bu alanda ödüller aldınız. Daha çeşitli olmak için neler yapıyorsunuz?

Bizde şu an 3 farklı çeşitlilik ve kapsayıcılık grubu var. Kadınların iş hayatındaki görünürlüklerini artırmak amacıyla Women’s Initiative Network (WIN), LGBTİ bireylerin iş hayatında karşılaştığı zorluklarla ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütmek amacıyla United in Pride, engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla Hand in Hand çeşitlilik grupları önemli çalışmalar yürütüyor. 3 grubumuz da eBay’de best practice (örnek uygulama) oldu. Çalışanların ilgi alanlarına yönelik gruplarımız da var. Örneğin sokak hayvanları için çalışan bir grubumuz, etkinlikler organize edecen başka bir grubumuz var.



Çalışanların ne kadarı bu gruplarda yer alıyor?

Çalışanlarımızın yüzde 60’ı bu gruplarda yer alıyor. Böylece çeşitliliği sağlamak ve dahil etme kültürünü yaşatmak için herkesin elini taşın altına koyuyor. Burada en önemli şey çalışana bırakmak. Yüzde 90’a yakınımız Y kuşağı. Biz gerçekten demokratik bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden İK elçilerimiz var. Her departmandan 1 kişi seçiliyor, 15 günde bir buluşuyoruz. Departmanlarından getirdikleri sorunları, varsa önerilerini paylaşıyorlar. Demokratikleşme adına, insanların seslerini duyurması, dinlenmesi açısından da çok faydalı. GPTW’de bu yıl birinci olmamızın nedenlerinden biri olduğunu düşünüyorum.. Yeni nesil dinlenmek istiyor, tepeden aşağı inmesin istiyor.



Yeni nesil için gönüllülük faaliyetlerine katılmak da çok önemli?

2018 yılında çalışanların performans hedefleri arasına ‘1 gününü STK’lara ayıracaksın’ diye bir hedef koyduk. Ve STK’ları seçtik, herkes istediği bir STK’ya gününü ayırıyor. AKUT, Bilim Kahramanları Derneği, LÖSEV, TEMA, TİDER ve TOÇEV ile çalışıyoruz.

Stajyerleri seçerken de en önemli kriterimiz gönüllülük. Öğrencilerin daha önce sivil toplum kuruluşlarında veya okul kulüplerinde gönüllü olarak çalışmış olması bizim için son derece önemli bir kriter.



KİMLER HETEROSEKSÜEL?

Hangi uygulamalarınız diğer eBay şirketlerine örnek oldu?

Mesela işaret dili eğitimleri, yaşayan kütüphane uygulaması eBay tarafından çok sevildi. Biz trans-nefret suçları haftası kapsamında yaşayan kütüphane yaptık, 10-11 farklı insanı davet edip yaşayan kütüphane olmalarını istedik, bu kişilerin içlerinde trans bireyler de var, eşçincel annesi olanlar da.. Siz oturup soru soruyorsunuz onlar da anlatıyor. Bu etkinlik çok sevildi. Geçen senelerde büyükelçiliklerle ortak etkinliklerimiz vardı... Tabii hassas bir konu. Bizim yaptığımızı şey ‘LGBTİ nedir, ne değildir’i anlatmak. Çok iyi hatırlıyorum seminerde psikiyatr’ın sorduğu ilk soru ‘aramızda kimler heteroseksüel’ sorusu idi ve kimse el kaldırmadı, çünkü kimse bilmiyor aslında, farkındalık için çok çalışmalar yaptık. Bu gibi şeyler dikkat çeti, eBay’in gözünde böyle şeylerin olması çok hoşlarına gitti. Çünkü kültürel değerlerimizden biri çeşitlilik ve dahil etme. Bu çeşitlilikten sorumlu liderimizin de listesinde… Bununla ilgili röportaj da verdik Amerika’da…



Kadın çalışan oranınız nedir?

Yüzde 33. Kadın için pozitif ayrımcılık var, short list’te kadın aday olmasını istiyoruz mutlaka.. Woman in Tech diye bir alt grubumuz var, üniversitelerle gidip kız öğrencilerle iletişime geçiyorlar. Anne olan çalışanlara bir dizi ayrıcalık sunuyoruz. Süt izninin dışında 1 yıl boyunca haftada bir gün daha evden çalışabiliyorlar. Karne ve sınav günleri gibi ebeveynlerin çocuklarıyla geçirmek istediği özel ve önemli günler çalışanların izinlerinden düşülmüyor. Bebekler için GittiGidiyor tarafından özel sağlık sigortası yaptırılıyor.



Peki ya babalar?

Baba olan çalışanlar, çocukları dünyaya geldikten sonra 10 gün izin kullanabiliyor. Yılda bir kez check-up ücretlerini karşılanıyor. Karne ve sınav günleri gibi ebeveynlerin çocuklarıyla geçirmek istediği özel ve önemli günler izinlerinden düşülmüyor. Yine çocuğu olan her çalışanımızın çocuğuna da özel sağlık sigortası hakkı tanıyoruz.



Çalışan sirkülasyonunuz kaç?

Yüzde 5’in altında turnover’ımız. Gidenler de yurtdışına gidiyor.



Bağlılık oranınız?

Yüzde 97.

Arkadaşını önerene 7 bin 500 TL’ye kadar ödül

GittiGidiyor, işe alımlarda referans usulü çalışıyor. Arkadaşını öneren ve önerdiği kişi işe alınan çalışana para ödülü veriliyor. Pozisyona göre alınan ödül 2 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında değişiyor.