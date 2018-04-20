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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriİK/Yeni Ekonomi CEO'lardan liderlik reçetesi
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İK/Yeni Ekonomi
20.04.2018 - 19:04, Son Güncelleme:

CEO'lardan liderlik reçetesi

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CEO'lardan liderlik reçetesi

Üst düzey yönetici araştırma ve değerlendirme şirketi Odgers Berndtson'ın bugünün liderleri ile geleceğin lider adaylarını bir araya getirmek üzere Ekim 2017'de Türkiye'de başlattığı sosyal sorumluluk projesi Bir Gün CEO programı tamamlandı.

Program kapsamında farklı üniversitelerden seçilen öğrenciler Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CEO'ları ile eşleşerek bir tam gün geçirdi. CEO'lar yeni nesil liderlik için on maddelik bir reçete yayınladı.

Bir Gün CEO programının 2017/18 döneminin tamamlanması ve Odgers Berndtson'ın Türkiye'deki 20. yılı kutlamasına özel bir zirve etkinliği yapıldı. Etkinlikte besteci ve orkestra şefi Rob Kapilow, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde CEO ve öğrencilerin de katılımıyla 'Sonsuz Olasılıkları Dinlemek' adlı bir performans gerçekleştirdi. Bu performans öncesinde Manchester United ve Inter - Milan futbol kulüplerinde üst düzey yöneticilik yapmış olan Michael Bolingbroke ile Odgers Berndtson'un Global Spor ve Medya Grubu Başkanı Simon Cummins'in katılımıyla 'lidersiz takımlar' üzerine bir sohbet yapıldı.

LİDERSİZ TAKIMLAR GELİYOR
İş dünyasının hızla lidersiz takımlara dönüştüğünü belirten Kapilow, orkestraların kendi kendilerini yöneten lidersiz takımlara mükemmel örnekler oluşturduğunu vurguladı. Kanal D ve Yapım Şirketlerinden Sorumlu CEO Özge Bulut Maraşlı, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, Nobel İlaç CEO'su Hakan Şahin ve Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Geliş de orkestrayı kendi stilleriyle yöneterek Kapirow'a eşlik ettiler. Bu performansın bir orkestrayı ve bir kurumu yönetmenin benzerliklerini ortaya koyduğunu söyleyen Odgers Berndtson Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, "Yoğun belirsizlik ortamında artık iş dünyası giderek daha az hiyerarşik yapılarla sürdürülebilir performans ortaya koyabiliyor. Bir Gün CEO programında, CEO'lar ve gençler geleceğin yönetim sorunlarını tartışıyor, nesiller arası ve kurumlar arası bir ortak akıl platformu oluşturuyorlar" dedi.

Simon Cummins, iş dünyasının lider kadrolarını oluştururken öncelikle ihtiyacı doğru tanımlamak gerektiğini, yetenekleri ilk akla gelen, alışılmış yerlerde değil, farklı yerlerde de aramak gerektiğini belirtirken Michael Bolingbroke ise "Ekiplerimi oluştururken farklı alanlardan, birbirinin benzeri olmayan ama bir takımın içinde uyumla çalışabilecek, empati yeteneği yüksek, müzakere eden ama uzlaşmayı bilen ve işinden keyif alan takım arkadaşları seçtim" şeklinde konuştu.

10 MADDEDE YENİ NESİL LİDERLİK
* Yeni iş hayatında otoriter liderlik tarzı yerini kapsayıcı liderliğe bırakıyor. Alanınızda iddialı olup konunuza tüm boyutları ile hakimiyetinizi artırın.

* Artık star liderlere değil, işinin ehli yetkin liderlere ihtiyaç var. Egonuzu sıfırlayın, mütevazı olun.

* Sadece yeteneğinize, etiketlerinize, ailenize güvenmeyin. Kendinize güvenin ve daha çok çalışın. Kendinize doğru ekiplerle çalışma fırsatları yaratın.

* Emir-komuta zinciri ile iş yapmak yerine kapsayıcı olun. Takımınızı doğru yönlendirin ve onlara rehberlik edin.

* Şeffaf, dürüst, güvenilir olun ve sorumluluk üstlenin.

* Sadece iş yaşamında değil, hayatın her alanında takımınıza ilham verin, motive edin.

* Değişime direnmeyin, gelişime açık olun.

* Yetenekler hiç ummadığınız yerlerden çıkabilir. Daha önce bakmadığınız alanlara taze perspektiflerle ve daha önce bakmadığınız insanlarla birlikte bakın.

* Takımınız için fikirlerin özgürce ifade edilebileceği ortamı tasarlayın. Herkese kulak verin, muhakemenize güvenin ve 'sonsuz olasılıkları' dinleyin. Takım her şeydir, artık herkes lider.

* Unutmayın, sonuçta sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlarla birlikte mutluysanız başarmışsınızdır.

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