Çay tiryakisi girişimci aranıyor
KÜRESEL kahve markalarının son 10 yılda hızlı bir büyüme yakalaması, çay alanına yapılan girişimleri de harekete geçirdi.
Bu alana yatırım yapan birçok girişimci markalı çay zincirlerine yatırım yapıyor. Pazarın 2.5 milyar liraya yaklaştığını anlatan sektör temsilcileri, Türk çayının yurtdışına açılması için franchise veren markaların önemine değiniyor. 2018 yılında çay konseptiyle öne çıkar restoran markalarının 200’e yakın franchise vereceğini belirten sektör temsilcileri, franchise giriş bedellerinin ise ortalama 70 bin TL olduğunu belirtiyor.
3.3 BARDAK ÇAY
Yeme-içme sektörünün en dinamik halkası kuşkusuz kafe segmenti. Son yıllarda Türkiye pazarına giren uluslararası kahve markaları yerli markaları da tetikleyerek pazarı yüzde 100’den fazla büyüttüler. Bu hareketlilikten çay zincirleri de etkilendi. 1453 Osmanlı Çay ve Kahve, Soulmate Cafe&Bakery, Demlik, Çayla ve Çaygara Çay Evi bu yıl franchise veren markalar arasında öne çıkıyor. Sektörün yıllık ortalama büyümesi yüzde 7 ile 10 arasında değişiyor. Türkiye’de günde kişibaşı ortalama 3.3 bardak çay tüketiliyor. Bu da pazarın büyümesinin en önemli nedenlerinden birisi. 2018 yılında markalar yurtdışı pazarları da radarına aldı. Ortadoğu ve komşu ülkeler büyük bir potansiyele sahip.
450 BİN LİRA
Çay konseptindeki restoranların daha çok alışveriş merkezleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde açıldığını dile getiren sektör temsilcileri, şu bilgileri verdi: “Birçok noktada kiokslara talep fazla oluyor. Ancak bir restoran konseptinde bu alana yatırım yapmak isteyenler için en uygun büyüklük 160-170 metrekare. Anahtar teslim bir restoranın ortalama maliyeti ise 450 bin lira civarında. Kiokslarda bu rakam yarıya iniyor. Restoranların cirosu ise 150 bin liraya yaklaşıyor. Çay konseptindeki restoranlar ayın zamanda kahvaltı ve öğle yemekleri için de vazgeçilmez adreslerden biri olabiliyor. Restoranlar için en önemli konu ise açık alanın bulunması. Bir mağazada ortalama 5 kişi çalışıyor. Yatırımın geri dönüş süresi ise ortalama 24 ay olarak hesaplanıyor.”
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