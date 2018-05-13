Çay tiryakisi girişimci aranıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerÇay tiryakisi girişimci aranıyor
GeriİK/Yeni Ekonomi Çay tiryakisi girişimci aranıyor
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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
13.05.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Çay tiryakisi girişimci aranıyor

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Çay tiryakisi girişimci aranıyor

KÜRESEL kahve markalarının son 10 yılda hızlı bir büyüme yakalaması, çay alanına yapılan girişimleri de harekete geçirdi.

Çay tiryakisi girişimci aranıyorBu alana yatırım yapan birçok girişimci markalı çay zincirlerine yatırım yapıyor. Pazarın 2.5 milyar liraya yaklaştığını anlatan sektör temsilcileri, Türk çayının yurtdışına açılması için franchise veren markaların önemine değiniyor. 2018 yılında çay konseptiyle öne çıkar restoran markalarının 200’e yakın franchise vereceğini belirten sektör temsilcileri, franchise giriş bedellerinin ise ortalama 70 bin TL olduğunu belirtiyor.

3.3 BARDAK ÇAY
Yeme-içme sektörünün en dinamik halkası kuşkusuz kafe segmenti. Son yıllarda Türkiye pazarına giren uluslararası kahve markaları yerli markaları da tetikleyerek pazarı yüzde 100’den fazla büyüttüler. Bu hareketlilikten çay zincirleri de etkilendi. 1453 Osmanlı Çay ve Kahve, Soulmate Cafe&Bakery, Demlik, Çayla ve Çaygara Çay Evi bu yıl franchise veren markalar arasında öne çıkıyor. Sektörün yıllık ortalama büyümesi yüzde 7 ile 10 arasında değişiyor. Türkiye’de günde kişibaşı ortalama 3.3 bardak çay tüketiliyor. Bu da pazarın büyümesinin en önemli nedenlerinden birisi. 2018 yılında markalar yurtdışı pazarları da radarına aldı. Ortadoğu ve komşu ülkeler büyük bir potansiyele sahip.

450 BİN LİRA
Çay konseptindeki restoranların daha çok alışveriş merkezleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde açıldığını dile getiren sektör temsilcileri, şu bilgileri verdi: “Birçok noktada kiokslara talep fazla oluyor. Ancak bir restoran konseptinde bu alana yatırım yapmak isteyenler için en uygun büyüklük 160-170 metrekare. Anahtar teslim bir restoranın ortalama maliyeti ise 450 bin lira civarında. Kiokslarda bu rakam yarıya iniyor. Restoranların cirosu ise 150 bin liraya yaklaşıyor. Çay konseptindeki restoranlar ayın zamanda kahvaltı ve öğle yemekleri için de vazgeçilmez adreslerden biri olabiliyor. Restoranlar için en önemli konu ise açık alanın bulunması. Bir mağazada ortalama 5 kişi çalışıyor. Yatırımın geri dönüş süresi ise ortalama 24 ay olarak hesaplanıyor.”

Çay tiryakisi girişimci aranıyor

 

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