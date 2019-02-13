Canlı yayında kazanç artıyor

Akıllı telefonlar sayesinde istenilen yerden yayın izlemek veya yayın yapmak artık çok kolay hale geldi. Buna bağlı olarak dünyada ve Türkiye’decanlı yayın yaparak internet yayıncılığında popülerleşen ve kazanç elde eden yüzlerce isim bulunuyor. Bu isimler hobi olarak yayıncılık yapsa da onlarca yayıncı için internet yayıncılığı profesyonel bir iş ve kazancı yüksek. Bu nedenle internet yayıncılığı, hem izleyici hem de yayıncı için pek çok avantajı beraberinde getiriyor



YAYIN YAPAN DA İZLEYEN DE KAZANIYOR

İzleyicilerin sevdikleri içerikleri anlık olarak izlerken hayran olduğu kişiyle aynı anda iletişime geçmesinin önemini vurgulayan canlı yayın platformu DLive'in Türkiye ve Avrupa Direktörü Metin Redjepi, internet yayıncılarının eğlenerek yaptıkları bu yayınlar üzerinden gelir elde ettiklerini hatta bunu bir iş kolu olarak yaptıklarını ifade ediyor. Redjepi konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Canlı yayın platformları, geniş bir kitle için önemli bir araç haline geldi. İnternet yayıncılığı ile birlikte içerik üreticileri, hiç bir pazarlama faaliyetine ihtiyaç duymadan ve firmalarla iş birliği yapmadan, yalnızca içerik üreterek kazanıyorlar. Ürettikleri içeriklerin izlenmesini sağlayarak hem gelir elde ediyorlar hem de bunu sürdürülebilir hale getiriyorlar. Bunun yanı sıra anlık etkileşimler sayesinde içeriklerini izleyicileri ile birlikte oluşturabiliyor, izleyicilerini de içeriğin bir parçası haline getirebiliyorlar. Sosyal medya fenomenlerinden bloggerlara hatta kurumsal etkinliklere kadar, her gün binlerce canlı yayına ulaşabiliyoruz” dedi.

LINO KRİPTO PARA

Canlı yayın platformları yayın yaparken kazanç elde etme fırsatı da sunuyor. Bu kazanç avantajları sayesinde canlı yayın yapanların artık bu konuyla daha profesyonel olarak ilgilendiklerini belirten DLive Türkiye ve Avrupa Direktörü Metin Redjepi “Örneğin bizim platformumuzda içerik oluşturucular yayın yaptıkça Lino puan toplayıp daha sonra bu puanları paraya çevirebiliyorlar. Görüyoruz ki özellikle oyun oynayan kişiler canlı yayın platformunu seçerken kazanç elde edebileceği platformlara göre seçim yapıyor. Hiç bir pazarlama faaliyetine ihtiyaç duymadan, sadece güzel içerik üreterek ve izlenerek bunu meslek haline getiren yayıncılar, bu oranla da yüksek kazanç elde ediyorlar. Etkileşimi yüksek olan bir yayıncı her yaptığı yayında yüzlerce dolar para kazanma imkanı bulabiliyor. Bu da yeni bir ekonomi kaynağı oluşturuyor” dedi.



CANLI YAYIN ÖZGÜVENİ GELİŞTİRİYOR

Bir bilgisayar başında veya cep telefonu aracılığıyla geniş kitlelere canlı yayında ulaşan yayıncıların sosyal hayatlarında daha özgüvenli olduğuna değinen Baho’nun kurucusu Cemal Sevindik; “Canlı yayın özgüven getiriyor. Çünkü yayın yapan kişiler rahatlıkla söz alabiliyorlar, kitlelere hitap edebiliyorlar. Kitleye hitap ederken ilk başta çekingen olunur, o yüzden bu çekingenliklerini yeniyorlar. Girişimci oluyorlar, iletişim becerileri gelişiyor. Hem kitlelere sesleniyorlar hem de para kazanıyorlar” dedi.

Yayıncı olmak için tek kriterin izlenmeye değer bir içerik üretmek olduğuna dikkat çeken Sevindik; “Yayıncı olmak için hiçbir sınırlama bulunmuyor. Ülkemizde popüler yayıncılar 18 - 30 yaş aralığında ve erkek ağırlıklı... Özellikle interaktif yayınlar izleyicileri daha uzun süre yayında tutmayı başarıyor. Önümüzdeki süreçte hem oyun, hem de eğlence yayınlarında izleyicilerin yayına daha fazla katkı sağlayacağı, daha interaktif içeriklerin trend olmasını bekliyoruz” dedi.