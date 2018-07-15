Çalışanların duygu durumu: Düşünceli

Web ve mobil platformlarda yazılım geliştiren teknoloji şirketi Simternet tarafında hazırlanan Knowizz, kurumların talepleri doğrultusunda onlara özel dijital paket çözümler sunuyor. İçeriğinde teşekkür modülü, fikir küpü, mini anketler, sosyal paylaşım ağları, çekiliş, mood bar ve blog yer alan dijital işyeri platformu Knowizz’i Şişecam, Allianz Sigorta, Koçtaş, Divan, AvivaSA, Çalık Holding, Eren Holding, myEWE, İş Faktoring, Akfen, Saya Grubu, MSC, Penti, Dedeman gibi şirketlerde çalışan 300 bin kişi kullanıyor.



Çalışanların en keyifli bulduğu modül Mood Bar. Mood Bar, Knowizz’i her gün ilk açtığınızda size nasıl olduğunuzu çeşitli emojilerle soruyor. Mutlu, mutsuz, heyecanlı, stresli, düşünceli gibi emojiler arasından birisini seçiyorsunuz. Mutsuz seçiminizi gören iş arkadaşlarınız hemen sizin kapınızı çalmaya başlıyor.



Knowizz sayfası kullanıcı tarafından her ilk açıldığında o günkü modunu emojiler ile tanımlamasını istiyor. Bu emojiler kurumlar tarafından seçilebiliyor. Kurumların en çok sorguladıkları duygu durumları, mutlu – mutsuz – düşünceli – heyecanlı ve stresli. Şubat - Nisan 2018 tarihlerini kapsayan süreçte 2 bin çalışandan edinilen veriye göre; 3 ayda 9371 emoji seçilmiş. Bunlardan en çok seçilen emoji yani duygu durumu sırasıyla;



- yüzde 32 ile Düşünceli,

-yüzde 28 ile Mutlu,

-yüzde 17 ile Stresli,

-Yüzde 14 ile Mutsuz

-yüzde 9 ile Heyecanlı.



Düşünceli, Stresli ve Mutsuz emojilerinin en çok tercih edildiği gün Pazartesi. Mutlu ve heyecanlı emojileri ise Cuma gününün klasik emojileri. Bir ilginç sonuç ise Mutlu emojisinin Çarşamba günleri de yüksek oranda seçilmesi. Hafta ortasına gelinmiş olması ve bir önceki haftadan yığılan işlerin ancak toparlanmış olması, Mutlu emojisinin Çarşamba günü de seçilme sebebi olarak gösteriliyor.

Üst üste mutsuz ya da stresli emojileri İK’nın alarm sistemini çalıştırıyor.



Mutlu emojisini yüzde 59 oranla en çok kadınlar kullanıyor. Ve yüzde 69 oranla en heyecanlı olanlar kadınlar. Mutsuz emojisini yüzde 38 oranla en az kullanan kadınlar.



Mutsuz emoji yüzde 62 oranla daha çok erkeklerin tekelinde. Ve erkekler kadınlara göre yüzde 67 oranında daha düşünceli.

Simternet kurucusu ve CEO’su Ataol Ay, “Yapılan araştırmalara göre beyaz yakalı bir çalışanın e-postaları içinde bilgi ve belge arama süresinin günlük ortalama 45 dakika olduğu ölçümlenmiştir. Yine yapılan araştırmalara göre 2020 yılı itibariyle bilginin kendini ikiye katlama süresi 12 saat civarında olacak. Dijital Çağ adıyla anılan bu süreç sonrasında, artık sadece anlık bilgi değerli olacak. Knowizz ile 45 dakikalık bu süreç anlık bilgiye yani sıfır zamana indiriliyor” diyor.



İÇ İLETİŞİM YÜZDE 44 ARTTI

Ataol Ay, Knowizz’i devreye alan kurumlar ile yapılan öncesi ve sonrası anketlerinde ölçümlenen verimlilik ve farkındalık artışlarını şöyle sıralıyor:

-Kurum içinde daha etkin iletişim kanalı oluşturarak, çalışanların şirket ve çalışma arkadaşları ile ilgili gelişmelerden haberdar olma oranı yüzde 68 oranında artırıldı.



-Çalışanların şirket içi iletişime katılımları yüzde 44 oranında arttırıldı.



-İç iletişimdeki artış yüzde 80 oranında e-maillinglerinin azaltılması ile sağlandı.



Dijital iş yeri ile çalışan katılımı ve memnuniyetinin yüzde 40 arttı.



- Belirli bir süre içindeki toplam zaman kazancına bakıldığında sadece İK ve IT tarafındaki operasyonel destek hizmetlerinin yüzde 25 civarında azaldığı gözlemlenebiliyor.



- Belirli bir süre içindeki toplam para kazancına bakıldığında kağıt, toner masraflarından, ofis dışı toplantı organizasyonu giderlerine kadar ilk etapta birçok gider kalemi azalmaya başlıyor. Orta ve uzun vadede, platformun kullanımının tüm iş birimlerine yaygınlaştırılması sonucunda, görev tanımlarının, performans kriterlerinin de platform üzerinden devreye alınması sonrasında verimlilik artarak, toplam operasyonel giderlerinde yüzde 25-30 aralığında bir verimlilik sağlanabiliyor.



- Müşteri taleplerini yanıtlamak için kullanılan toplam süre; bilgiye daha hızlı erişim ve ilgili paydaşların desteğinin daha efektif alınabilmesi ortamının sağlanması sebebiyle teklif süreleri ve müşteri memnuniyetinden yüzde 40 mertebesinde iyileştirme söz konusu olabiliyor.