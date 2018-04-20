Büyük veri büyük kariyer

Dünyada her gün 25 katrilyon bayt veri üretiliyor. Üstelik bu verilerin yüzde 90’ı son iki yılda yaratıldı. Veri, giderek daha değerli bir hale geliyor ve firmalar tüketicilerin taleplerine, beklentilerine yönelik ürünler oluşturabilmek için bu bilgileri daha iyi analiz etmeye odaklanıyorlar. Bu durum, geleceğin meslekleri arasında görülen veri analistlerinin de önemini arttırıyor.



4. Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan dijital yönetici (CDO) gibi pozisyonların ardından veri kullanımının öneminin artmasıyla veri yöneticileri de şirketlerin gündemine gelmeye başladı. Konu hakkında sohbet ettiğimiz hızlı tüketim şirketi P&G’nin Global Veri Yöneticisi (Chief Data Officer - CDO) Guy Peri, şirketin 180 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk yönetici. Hafta içinde düzenlenen Global Girişimcilik Konferansı kapsamında Türkiye’ye gelen Peri, veri yöneticiliğinin yeni bir sorumluluk alanı olduğunu belirterek kendisinin üç görevi olduğunu aktarıyor.



VERİ YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ

Guy Peri, birinci görevinin kurumun veri yönetim stratejisini tanımlamak olduğunu belirtiyor. Çünkü, veri bir firma için çok stratejik bir varlık ve bu varlığın yönetimi giderek daha da önemli oluyor. Peri şöyle devam ediyor, “İkinci sorumluluk alanım sektör bilgilerini, iş bilgilerini eş zamanlı olarak bir araya getirmek ve bunların doğru kullanılmasını sağlamak. Üçüncü görev alanım ise bilgi bilimi. İleri düzeyde analitik teknolojiler ve makine öğrenme teknolojileriyle şirketin karşılaştığı zorlukları çözmeye yönelik sistemler geliştiriyoruz.”



Son dönemde dünya gündeminde olan Facebook’taki veri ihlalleriyle ilgili konuya da değinen Peri, “Bir veri bilimcinin görevde olması, veri ihlali ve özel hayatın ihlali konusunda şirketlerin gösterdiği uyumsuzluğu bertaraf etmeye yetmez. Bu şirket kültürü, yapısı ve yönetimiyle alakalı bir durum” diye konuşuyor.



FIRSATLAR ARTACAK

Veri biliminin önümüzdeki beş yılda daha da büyüyeceğini ve gelişeceğini vurgulayan Peri, dolayısıyla gençlerin bu alana ilgisinin de arttığını söylüyor. Üniversitelerde kendini veri biliminde geliştirenlere şirketler tarafından yoğun talep olacağını düşünen Peri, bu alanda başarılı kariyere sahip olmak isteyenlerin üç temel özelliğe sahip olması gerektiğini belirtiyor. Bunlardan birincisi sektörü çok iyi bilmek. İkincisi analitik ve teknolojiyi iyi bilerek bu teknolojilerin şirket yönetimine katkısını ve işletme tarafını çok iyi anlamak. Üçüncüsü ise iletişim becerilerini iyi olması. Yani, teknik dünyada öğrenilenlerin iş dünyasına tercüme edebilme yetkinliği.



P&G’de veri alanında çalışmak için kendilerine çok talep geldiğini söyleyen Guy Peri, “Biz de en yetkin kişileri bünyemize çekmek ve onları bünyemizde tutmak adına elimizden geleni yapıyoruz” diyor. Peri, şirket bünyesinde çalışanların dünyadaki pek çok sorun üzerinde çalışma imkanı bulduğunu, kişilere gelişmiş teknolojilerle donatılmış araçlarla çalışma imkanı verebildiklerini ve şirket içinde çok farklı kariyer olanakları bulunduğunu söylüyor.

İK’DA DA ÇOK GELİŞİYOR

Verinin insan kaynakları kapsamında da başlı başına büyüyen bir alan olduğunu vurgulayan Guy Peri, veri analitiği ile yetkin insanları bulmanın daha kolay olacağını düşünüyor. Bunun yanında, şirketten ayrılma riski olan personelin de veri bilimi sayesinde tespit edilmesiyle şirketin iyi elemanlarını kaybetme riskinin önceden öngörülebileceğini vurguluyor. Ayrıca, firma içi rotasyonlarda kimin nerede daha başarılı olabileceği de veri analitiği sayesinde görülebiliyor.