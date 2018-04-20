Büyük veri büyük kariyer

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İK/Yeni Ekonomi
Deniz TÜRSEN - dtursen@hurriyet.com.tr
20.04.2018 - 15:32, Son Güncelleme:

Büyük veri büyük kariyer

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Büyük veri büyük kariyer

Büyük veri, şirketler için giderek daha değerli oluyor. Elde ettikleri dataları kazanca çevirmeyi hedefleyen firmalar bu bilgilerin doğru analizi ve yönetimi için ‘veri yöneticileri’ne yöneliyor. P&G’nin ilk Global Veri Yöneticisi Guy Peri ile veri alanında kariyeri konuştuk.

Büyük veri büyük kariyerDünyada her gün 25 katrilyon bayt veri üretiliyor. Üstelik bu verilerin yüzde 90’ı son iki yılda yaratıldı. Veri, giderek daha değerli bir hale geliyor ve firmalar tüketicilerin taleplerine, beklentilerine yönelik ürünler oluşturabilmek için bu bilgileri daha iyi analiz etmeye odaklanıyorlar. Bu durum, geleceğin meslekleri arasında görülen veri analistlerinin de önemini arttırıyor.

4. Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan dijital yönetici (CDO) gibi pozisyonların ardından veri kullanımının öneminin artmasıyla veri yöneticileri de şirketlerin gündemine gelmeye başladı. Konu hakkında sohbet ettiğimiz hızlı tüketim şirketi P&G’nin Global Veri Yöneticisi (Chief Data Officer - CDO) Guy Peri, şirketin 180 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk yönetici. Hafta içinde düzenlenen Global Girişimcilik Konferansı kapsamında Türkiye’ye gelen Peri, veri yöneticiliğinin yeni bir sorumluluk alanı olduğunu belirterek kendisinin üç görevi olduğunu aktarıyor.

VERİ YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ
Guy Peri, birinci görevinin kurumun veri yönetim stratejisini tanımlamak olduğunu belirtiyor. Çünkü, veri bir firma için çok stratejik bir varlık ve bu varlığın yönetimi giderek daha da önemli oluyor. Peri şöyle devam ediyor, “İkinci sorumluluk alanım sektör bilgilerini, iş bilgilerini eş zamanlı olarak bir araya getirmek ve bunların doğru kullanılmasını sağlamak. Üçüncü görev alanım ise bilgi bilimi. İleri düzeyde analitik teknolojiler ve makine öğrenme teknolojileriyle şirketin karşılaştığı zorlukları çözmeye yönelik sistemler geliştiriyoruz.”

Son dönemde dünya gündeminde olan Facebook’taki veri ihlalleriyle ilgili konuya da değinen Peri, “Bir veri bilimcinin görevde olması, veri ihlali ve özel hayatın ihlali konusunda şirketlerin gösterdiği uyumsuzluğu bertaraf etmeye yetmez. Bu şirket kültürü, yapısı ve yönetimiyle alakalı bir durum” diye konuşuyor.

FIRSATLAR ARTACAK
Veri biliminin önümüzdeki beş yılda daha da büyüyeceğini ve gelişeceğini vurgulayan Peri, dolayısıyla gençlerin bu alana ilgisinin de arttığını söylüyor. Üniversitelerde kendini veri biliminde geliştirenlere şirketler tarafından yoğun talep olacağını düşünen Peri, bu alanda başarılı kariyere sahip olmak isteyenlerin üç temel özelliğe sahip olması gerektiğini belirtiyor. Bunlardan birincisi sektörü çok iyi bilmek. İkincisi analitik ve teknolojiyi iyi bilerek bu teknolojilerin şirket yönetimine katkısını ve işletme tarafını çok iyi anlamak. Üçüncüsü ise iletişim becerilerini iyi olması. Yani, teknik dünyada öğrenilenlerin iş dünyasına tercüme edebilme yetkinliği.

P&G’de veri alanında çalışmak için kendilerine çok talep geldiğini söyleyen Guy Peri, “Biz de en yetkin kişileri bünyemize çekmek ve onları bünyemizde tutmak adına elimizden geleni yapıyoruz” diyor. Peri, şirket bünyesinde çalışanların dünyadaki pek çok sorun üzerinde çalışma imkanı bulduğunu, kişilere gelişmiş teknolojilerle donatılmış araçlarla çalışma imkanı verebildiklerini ve şirket içinde çok farklı kariyer olanakları bulunduğunu söylüyor.

İK’DA DA ÇOK GELİŞİYOR
Verinin insan kaynakları kapsamında da başlı başına büyüyen bir alan olduğunu vurgulayan Guy Peri, veri analitiği ile yetkin insanları bulmanın daha kolay olacağını düşünüyor. Bunun yanında, şirketten ayrılma riski olan personelin de veri bilimi sayesinde tespit edilmesiyle şirketin iyi elemanlarını kaybetme riskinin önceden öngörülebileceğini vurguluyor. Ayrıca, firma içi rotasyonlarda kimin nerede daha başarılı olabileceği de veri analitiği sayesinde görülebiliyor.

 

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