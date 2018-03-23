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    Burger yılı

    Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
    23.03.2018 - 20:12 | Son Güncelleme:

    2018 yılında yerli ve yabancı hamburger markaları 250’ye yakın franchise verecek. Bu markalar arasında dünya devleri bulunurken, yerel hamburgerciler de şube sayılarını arttırmanın peşinde. 75 bin TL’den başlayan franchise giriş bedelleri 40 bin dolara kadar çıkıyor. Hamburger markasına yapılan yatırımın geri dönüş süresi ise 16 ay ile 24 ay arasında değişiyor.

    Burger yılıHER geçen gün büyüyen dışarıda yeme-içme sektöründe bu yıl hamburgerciler öne çıkıyor. Bu alanda hizmet veren dünya devlerinin yanı sıra son dönemlerde yerel lezzetler de büyük beğeni topluyor. Yerli ve yabancı hamburger zincirleri 2018’de 250’ye yakın franchise veriyor. 75 bin liradan başlayan franchise giriş bedelleri 40 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bu alanda hizmet veren markalar daha çok anahtar teslim şubeler açmayı tercih ediyor. Bunda da 200 bin TL ile 450 bin TL arasında değişen ücretler talep ediyorlar. Doğru bir lokasyonda açılan hamburgercinin yatırımını geri döndürme süresi ise 16 ay ile 24 ay arasında değişiyor.

    Bu alanda en çok franchise veren firmalar Mc Donald’s, Burger King, Arby’s ve Carl’s JR. Markalar daha çok bulunmadıkları bölgelerde ve yeni açılan alışveriş merkezlerini tercih ediyorlar. Paket servisin öne çıktığı bu markalar, franchise giriş bedeli en yüksek hamburgerciler arasında. Mc Donald’s bu yıl toplamda 85 yeni şube açacak. Franchise giriş bedeli ise 30 bin dolar. Markanın en büyük rakibi Burger King ise bu yıl şubelerinin bulunmadığı potansiyel bölgelerde çalışmalar yapıyor. Markanın franchise bedeli ise 40 bin dolar. Arby’s ise 40 bin dolarlık franchise bedeli talep ediyor.

    YEREL LEZZETLER
    Bu alanda birçok yerel kurumsal marka da hizmet veririyor.Bu alanda hizmet veren Burger House yıl sonuna kadar 14 şube açmayı planlıyor. Burger House’un franchise giriş bedeli ise 80 bin TL. 2000 yılında franchise vermeye başlayan bir başka marka ise Pino. Markanın franchise giriş bedeli 90 bin TL.

    40 CİVARINDA MARKA BULUNUYOR
    1940’lı yıllarda ABD’de başlayan hamburger çılgınlığı günümüzde ülkeyi bu alanda önemli bir ticari hacme ulaştırdı. Türkiye’de ise 1990’larda hamburger markaları göze çarpmaya başladı. Bugün Türkiye’de 40’a yakın kurumsal marka kendi zincir şubeleriyle hizmet veriyor. Bu sektörde milyonlarca çalışan istihdam ediliyor.

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