Bu programlar iş garantili

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBu programlar iş garantili
GeriİK/Yeni Ekonomi Bu programlar iş garantili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İK/Yeni Ekonomi
Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
21.10.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Bu programlar iş garantili

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu programlar iş garantili

İŞKUR, bir taraftan işsizlerin mesleki niteliklerini geliştirmek diğer taraftan gençlerin işgücü piyasasına katılarak istihdamın artması için eğitim kursları, işbaşı eğitim, girişimcilik eğitimi ve toplum yararına programlar düzenliyor. Amaç, işsizliğin azaltılması ve mevcut istihdamın korunması. Bu programları tamamlayanlar ise isterlerse kendileri iş bulabiliyor istenirse de İŞKUR işe yerleştiriyor. Bir anlamda İŞKUR, istihdam garantili programlar hazırlıyor. Üstelik programlara katılanlara da 61 liradan başlayıp asgari ücrete kadar varan tutarlarda maddi destek sağlanıyor. Program süresi boyunca sigorta primleri de ödeniyor. Sadece bu yılın Ocak-Eylül döneminde işbaşı eğitim programlarına 116 bini kadın 105 bin 37’si erkek olmak üzere toplam 221 bin 682 kişi başvurdu. Meslek eğitim kurslarına ise 80 bine yakın kişi kayıt oldu. İşte, istihdam garantili programlar ve programlara katılmanın şartları.

Bu programlar iş garantiliİŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlara İşbaşı Eğitim Programı deniyor. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR da işyeri bulabiliyor. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi alanlarda 18-29 yaş arası gençler için uygulanan programlar ise 9 ay sürüyor. İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanabilmek için; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması, 15 yaşın tamamlanmış olması, emekli olunmaması, program başlangıcından önceki son bir ayda sosyal güvenlik primi yatırılmamış olması gerekiyor.

Programa katılanlara günlük 61,65 lire, öğrenciler için 46,23 lira, işsizlik ödeneği alanlar için de 30,82 lira ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlara katılanlara ise 75 lira ödeme yapılıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği sağlanıyor. Ayrıca programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ve genel sağlık sigortası prim giderleri de ödeniyor.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMLARI
İŞKUR’a kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla girişimcilik eğitim programları düzenleniyor. Programı bitiminde, katılımcılara uygulamalı girişimcilik eğitimi katılım belgesi veriliyor ve bu belgeyle katılımcılar KOSGEB desteğine başvurabiliyor. Girişimcilik eğitim programı, en az 32 saat sürüyor. Programdan yararlanabilmek için; 18 yaşını tamamlamış olmak, daha önce böyle bir programdan yararlanmamış olmak ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak yeterli. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da girişimcilik eğitim programlarından yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitim programa katılanların katılımcı zaruri gideri olarak Günlük 61,65 lira ödeniyor ve iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri karşılanıyor.

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR
İstihdamında zorluk çekilen işsizlerin işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TLP) uygulanıyor. Programa; 18 yaşını tamamlayanlar katılabiliyor. Emekli ve malul aylığı alanlar ile öğrenciler ise programa katılamıyor. Katılımcılar, yapılan başvurular sonucunda noter kurası ve liste yöntemi ile seçiliyor. TYP’ler; çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi ve bakım onarım, temizlik işleri yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları alanlarında uygulanıyor. Her bir program en fazla 9 ay uygulanıyor, haftalık çalışma süresi ise 45 saat. Bu süre içinde de programa katılanlara; asgari ücret (1.603 TL) ödeniyor ve kişilerin 883 lirayı bulan vergi, sosyal güvenlik prim giderleri karşılanıyor.

Bu programlar iş garantili

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstihdamda ‘bekle ve gör’ dönemi

Ev kadınlarını ve emeklileri işe alacaklar

Mühendisler değil müdürler kazanıyor

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara yol gösteriyor