Bu programlar iş garantili
İŞKUR, bir taraftan işsizlerin mesleki niteliklerini geliştirmek diğer taraftan gençlerin işgücü piyasasına katılarak istihdamın artması için eğitim kursları, işbaşı eğitim, girişimcilik eğitimi ve toplum yararına programlar düzenliyor. Amaç, işsizliğin azaltılması ve mevcut istihdamın korunması. Bu programları tamamlayanlar ise isterlerse kendileri iş bulabiliyor istenirse de İŞKUR işe yerleştiriyor. Bir anlamda İŞKUR, istihdam garantili programlar hazırlıyor. Üstelik programlara katılanlara da 61 liradan başlayıp asgari ücrete kadar varan tutarlarda maddi destek sağlanıyor. Program süresi boyunca sigorta primleri de ödeniyor. Sadece bu yılın Ocak-Eylül döneminde işbaşı eğitim programlarına 116 bini kadın 105 bin 37’si erkek olmak üzere toplam 221 bin 682 kişi başvurdu. Meslek eğitim kurslarına ise 80 bine yakın kişi kayıt oldu. İşte, istihdam garantili programlar ve programlara katılmanın şartları.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlara İşbaşı Eğitim Programı deniyor. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR da işyeri bulabiliyor. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi alanlarda 18-29 yaş arası gençler için uygulanan programlar ise 9 ay sürüyor. İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanabilmek için; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olunması, 15 yaşın tamamlanmış olması, emekli olunmaması, program başlangıcından önceki son bir ayda sosyal güvenlik primi yatırılmamış olması gerekiyor.
Programa katılanlara günlük 61,65 lire, öğrenciler için 46,23 lira, işsizlik ödeneği alanlar için de 30,82 lira ödeniyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlara katılanlara ise 75 lira ödeme yapılıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği sağlanıyor. Ayrıca programa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ve genel sağlık sigortası prim giderleri de ödeniyor.
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMLARI
İŞKUR’a kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla girişimcilik eğitim programları düzenleniyor. Programı bitiminde, katılımcılara uygulamalı girişimcilik eğitimi katılım belgesi veriliyor ve bu belgeyle katılımcılar KOSGEB desteğine başvurabiliyor. Girişimcilik eğitim programı, en az 32 saat sürüyor. Programdan yararlanabilmek için; 18 yaşını tamamlamış olmak, daha önce böyle bir programdan yararlanmamış olmak ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak yeterli. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da girişimcilik eğitim programlarından yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitim programa katılanların katılımcı zaruri gideri olarak Günlük 61,65 lira ödeniyor ve iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri karşılanıyor.
TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR
İstihdamında zorluk çekilen işsizlerin işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TLP) uygulanıyor. Programa; 18 yaşını tamamlayanlar katılabiliyor. Emekli ve malul aylığı alanlar ile öğrenciler ise programa katılamıyor. Katılımcılar, yapılan başvurular sonucunda noter kurası ve liste yöntemi ile seçiliyor. TYP’ler; çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi ve bakım onarım, temizlik işleri yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları alanlarında uygulanıyor. Her bir program en fazla 9 ay uygulanıyor, haftalık çalışma süresi ise 45 saat. Bu süre içinde de programa katılanlara; asgari ücret (1.603 TL) ödeniyor ve kişilerin 883 lirayı bulan vergi, sosyal güvenlik prim giderleri karşılanıyor.
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