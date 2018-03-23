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    Blockchain devrimi

    Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
    23.03.2018 - 21:00 | Son Güncelleme:

    İnternet dünyasının yeni devrimi olarak ifade edilen blockchain (blok zinciri) birçok sektörü ve alanı değiştirmeye başladı. Şirketlerin, kullanıcıların ve makinelerin bir merkezden bağımsız olarak iletişim kurmasını sağlayacak olan blockchain için bir infografik hazırladık.

    Blockchain devrimiDİJİTAL dünyaya yeni bir devrim geliyor. Bu devrimin adı blockchain (block zinciri). Şirketlerin, kullanıcıların veya makinelerin herhangi bir merkezi noktaya bağlı kalmadan kendi aralarındaki işlemleri yapabilmesini sağlayan blockchain, bu sayede güvenlik, gizlilik ve erişebilirlik konularında öne çıkıyor. Güncel örnekten yola çıkarsak, şu anda dijital alanlarda yapılan her işlem, bir kurumun veya bir şirketin sunucusunda duruyor. Blockchain ile bu tamamen değişecek. Tarafların verisi veri bloklarının içinde taraflar arasında saklanacak. Verilerin silinmesi mümkün olmadığı için birçok konuda yapılan dolandırıcılık ve sahtekârlıklar blockchain altyapısından gerçekleştirilemeyecek. Bu yüzden de birçok farklı sektörde ve alanda blockchain teknolojisi kullanılmaya başlandı. Sektörleri kökten değiştirecek bu yeni altyapıyla deyim yerindeyse dijital bir devrim yaşanacak. Peki hangi alanlarda ne gibi yenilikler yaşanacak? Bu sorunun cevabından yola çıkarak bir infografik hazırladık. İşte blockchain altyapısıyla değişmesi beklenen sektörler ve alanlar...

    Eğitim
    Bu alanda yaşanan dijital dönüşümün hızı artacak. Eğitim kaynaklarına olan erişim hızlanacak. Öğrenci, eğitmen ve derslikler arasındaki etkileşim en üst seviyeye çıkacak.

    Siber güvenlik
    Hackleme ve siber saldırılarla olan mücadelede artacak. Kullanıcıların ve şirketlerin veri merkezi bir sunucuda tutulmayacağı için veri güvenliği en üst seviyeye çıkacak.

    Toplu ulaşım
    Şehiriçi ve şehirlerarası seyahatlerde tek bir ücret tarifesi yerine, gidilen mesafe ve yakıta göre anlık fiyatlamalar gerçekleştirilecek.

    Sağlık
    Hastaların verileri blockchain üzerinde tutulacak. Bu sayede ilaç ve tedavi yöntemi başta olmak üzere tüm bilgiler ihtiyaç duyulduğunda görüntülenebilecek. Hastadan hastaneye kadar tüm süreçlerde şeffaflık ve otomasyon sağlanacak.

    Seyahat
    Yolcu kimliklemesi, boarding, pasaport, ödeme ve diğer tüm süreçler dijitalleştirilecek. Birbirleriyle etkileşim halinde olacak seyahat süreçleriyle sadakat uygulamalarında tüketici lehinde yenilikler sunulacak.

    Nesnelerin İnterneti (IoT)
    Alım-satım işlemlerinden sağlanan verilerle blockchain altyapısı birleştirilecek ve IoT uygulamalarının kapasitesi arttırılabilecek. Üretim, sevkiyat ve tedarik zincirleri arasında daha kolay bir şekilde entegrasyon sağlanabilecek.

    Pazarlama
    Reklamverenlerle mecralar arasındaki yer alan aracılar kullanılmayacak. Bu sayede daha uygun fiyatlı reklamlar verilebilecek.

    Müzik sektörü
    Korsan müzik dinlenmesinin önüne geçilecek. Dinlenen müziklerin hak sahipleri, dinleme başına ücretleri daha doğru bir şekilde alabilecek.

    Etiketler: Sektör
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