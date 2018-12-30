2019 kariyer haritanız

· Koç: Seneye hızlı başlıyorsunuz. 1 Ocak-14 Şubat arası hedeflerinize odaklanmak için güçlü olacaksınız. Kariyerinizde değişim tetikleniyor. Spor ve bedensel hareketlilik işinize de iyi gelecektir. Yıl boyunca ana tema kişisel gelişiminiz olacak. Diplomalar, yabancı dil kursları, yurtdışı gelişim fırsatlarını değerlendirin. Hayata olan inancınız artıyor. 6 Mart sonrası 7 yıl boyunca giderek artan şekilde maddi birikimleriniz artıyor.



· Boğa: 6 Mart sonrası 7 yıl boyunca zincirlerinizi kırmaya hazırlanın. İş değişikliği, o hep hayalinizdeki kariyere geçmek cesaretle mümkün olacak. Zorlayıcı iş insanları geride kaldı. Bu yıl pek çok yerden destek göreceksiniz. Özellikle yabancılar ve basınla ilgili konularda size el uzatan otorite figürlerine yakınlaşın. Ortaklaşa işlerde yatırım yapmaktan, paraları birleştirmekten çekinmeyin. Size şans getirecek zengin kişiler var.



· İkizler: İlişkilerden yana şanslı bir döneme giriyorsunuz. İş teklifleri, büyük fırsatla kapınızda. Mart ayında unvan, görev ve işinizle ilgili belirsizlikler biraz canınızı sıkabilir. Nisan’da her şey belirginleşiyor. Temmuz ayında parayla ilgili karışıklar olabilir. Ortaklaşa yatırımlar, başkalarına verilen paraların geri alınmaması sizden maddi yardım isteyenler günlük hayatınızı zorlayabilir.



· Yengeç: Uzun zamandır bir şeyleri bekliyorsunuz. İş, kariyer ve özel hayatınızda adeta yeşerme senesine giriyorsunuz. Ocak ayı karşınızda ciddi, önemli kişilerin olması anlamına geliyor. Kendiniz yenileyerek, farklı bir kariyer için yola çıkıyorsunuz. Tazelenme hayatınızın her alanına yansıyacak. 6 Mart sonrası 7 yıl boyunca iş çevrenizde büyük bir gelişim var. İdealist projelerin içinde olacaksınız. Temmuz ayında tüm gözler sizin üzerinizde olacak.



· Aslan: Yıl boyunca yaratıcılık, hobiler ve sunumlarla dolu günler sizi bekliyor. İşinizin keyifli alanlarına yönelin, bırakın bu yıl angaryalarla başkası uğraşsın. Spekülatif konularda özellikle Ocak ayında şanslısınız. Ocak ayı, aynı zamanda fiziksel olarak işyerinizde sadeleşme de içeriyor. 28 Temmuz sonrası bir ay boyunca gelişmeleri olumlu etkileyebilecek, hedeflerinize doğru iletişimle ulaşabileceksiniz.



· Başak: Oldukça güzel bir sene sizi bekliyor. Evdeki karışıklıklar son buldu, mutlusunuz. Diğer taraftan hem akademik, hem yabancı otorite figürlerinden gelecek işler, projeler sizi sevindirecek. 6 Mart sonrası yeni hobileriniz sizi başka bir platforma taşıyacak. Eğitim ve sunumlar işinizin bir parçası oluyor. Ocak ayında dostlarınızdan kendi projeleriniz için destek almaya bakın. Gelecek planlarınız, kişisel çalışmalarınızdan daha ön plana çıkıyor.



· Terazi: Bu yıl, kariyeriniz için olumlu gelişmeler içeriyor. Temmuz ayı haricinde yıl boyunca iş hayatındaki rolünüz güçleniyor. Nisan ve Mayıs aylarında işinizi daha fazla sevecek ve konsantre olacaksınız. Eylül ve ekim ayları ise oldukça hareketli. Önemli gelişmeler, iş değişiklikleri, terfiler söz konusu olabilir. Kasım ayı kazancınıza dikkat etmeniz, paranızın hesabını tutmanız gereken bir zaman.



· Akrep: Ocak ayı yakın çevrenizle ilgili sorumluluklar getiriyor. İletişim, sözleşmeler önem kazanıyor. 6 Mart sonrasında tam 7 yıl boyunca ilişkileriniz önem kazanacak. Ortaklaşa işler, bir ortak ile işbirliği yapmak söz konusu olabilir. Kasım ayında kafanızın karışıklığı, hesaplarda hatalara neden olmasın. Yılın en güzel zamanları eylül ve ekim ayları görünüyor. Kendinizi açıkça ifade edebileceksiniz.



· Yay: Uzun zamandır bu kadar iyimser, şanslı ve hayata karşı iştahlı olmamıştınız. Her şeyi hafife alabilecek ruh haline geçiyorsunuz. Bu yıl sizin yılınız. Kendinizi geliştirmek adına pek çok şey yapabilir, işe geniş açıdan bakabilirsiniz. Bir diploma, bir uluslararası işbirliği, bir Tv programı şansınız olabilir. Ödüller ve terfiler senesi başladı.



· Oğlak: 2018 yılında başlayan değişim, ocak ayında büyük bir dalga halinde hayatınızı kaplıyor. Hayatı sorgulayıp daha katı olduğunuz bugünlerde çevrenize karşı toleranslı olun. Kendinizi fazlaca eleştirmekten kaçının. Hayatınızın belki de en önemli kararlarını aldığınız bu yılı iyi değerlendirmek için fiziksel, ruhsal, zihinsel çalışmalarınızda sistemli davranın. Bu yıl dişinizden tırnağınıza yeniden yapılanma yılı.



· Kova: Ocak ayında bazı konularda kendinizi eli kolu bağlı hissedebilirsiniz. Endişe ve kuruntulardan uzak durun. Görmediğiniz şeye inanmayın. 4 Şubat günü gerçekleşecek tutulma etkisi ile özel ve iş hayatındaki ilişkileri masaya yatırabilirsiniz. Mart ayı boyunca para durumunuz belirsizleşebilir. Yıl boyunca iş çevresi genişliyor. Çok değerli ve size iyi gelecek konumca yüksek kişilerle tanışacaksınız.



· Balık: Yıl boyunca kariyer alanınızda olacak şans ve fırsat gezegeni Jüpiter, terfiler, ödüller anlamına geliyor. Herkes tarafından takdir toplamanız mümkün. Ocak ayında iş çevrenizle ilgili yeni gelişmeler var. Size dernek kulüp, STK gibi yerlerden çalışma teklifi gelebilir. Bu teklifi en iyi şekilde değerlendirin. Çok çalışacaksınız.