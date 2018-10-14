Başarının yaşı değişti

FACEBOOK kurucusu Mark Zuckerberg, Google Kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, Snapchat Kurucusu Evan Spigel ve saymakla bitmeyecek birçok milyar dolarlık şirketin girişimcileri... Bu şirket kurucularının ortak özellikleri hepsinin genç yaşta başarı hikayesi yazmaya başlaması. Tabii bundan yaklaşık 15 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani ‘startup’ kelimesinin henüz daha yeni yeni kavranmaya başlandığı, yıkıcı iş modellerin yeni ekonomiyi oluşturduğu zamanlardan. O dönemlerde bir startup genellikle 20-25 yaş arasındaki gençler tarafından kuruluyordu. Yapılan son araştırmalar ise aradan geçen yıllarda artık başarılı startupların kurucularının daha yüksek yaşlarda olduğunu gösterdi.



BAŞARI 45 YAŞTA

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER), hangi yaş grubunda daha çok girişim kurulduğunu ve hangi yaş grubundaki girişimcilerin daha hızlı startuplarını büyüttüklerini araştırdı. Buna göre en hızlı büyüyen startupların kurucularının yaş ortalaması 45. Rapora yaş listesi olarak bakıldığında ise ilk sırada en başarılı yaş grubu olarak 40 ile 49 arasında yer alıyor. Söz konusu yaş grubundakiler kurdukları startupların oranı yüzde 30. Hızlı büyüme konusundaki payları ise yüzde 32 civarında yer alıyor. Başka bir deyişle başarılı girişim ve girişimcilerin üçte biri 40-49 yaş grubu tarafından gerçekleştiriliyor. İkinci sırada ise 30-39 aralığındaki yaş grubu yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre tüm startuplar arasında bu yaş grubunun payı yüzde 28. Hızlı büyüyen girişimler arasındaki payı ise yüzde 26 olarak belirtiliyor. Üçüncü sırada 50 ile 59 arasındaki yaş grubu bulunuyor. Buna göre tüm startuplar arasında 50-59 arasındaki girişimcilerin oranı yüzde 20 civarında. Bu yaş grubunun hızlı büyüyen startuplar arasındaki payı toplam startuplardan daha yüksek. Paylaşılan bilgilere göre bu rakam yüzde 22 olarak belirtiliyor.



GENÇLERİN BAŞARISI DÜŞÜK

Dördüncü sıradaysa en önemli yaş grubu var. Daha önce gençler tarafından hayata geçirilen ve başarılı olan girişimcilerin yaş grubu olarak kabul edilen 29 ve daha küçük yaştakiler artık dördüncü sırada yer alıyor. Raporda yer alan bilgilere göre toplam startuplar arasında 29 ve daha küçük yaştaki girişimcilerin oranı yüzde 15. Hızlı büyüyen startuplar listesinde ise söz konusu yaş grubunun oranı oldukça az durumda. Raporda bu rakamın yüzde 10 civarında olduğu ifade ediliyor. Beşinci sırada ise 60 ve üzerindeki yaş grubu var. Bu yaş grubunun payı ise hem toplam hem de hızlı büyüyen startuplar arasında yüzde 6 seviyesinde bulunuyor. Hazırlanan rapordan da görüleceği üzere startuplar daha çok gençlerin kurduğu ve başarıya ulaşan şirketler değiller. Girişimciliğin yaşının olmadığı ve hatta tecrübeli olanların startup konusunda başarıyı yakalama oranının daha çok olduğunu söylemek mümkün.

TÜRKİYE’DE ORTALAMA 28

DÜNYADA başarı ortalaması 45 iken Türkiye’de durum ne? Türkiye’de başarıya ulaşan girişimcilerin, bir kurucu olarak maceraya atıldığı yaş ortalaması 29.4 olarak gerçekleşiyor. Başka bir deyişle, Türkiye’deki başarılı girişimciler daha 30’una gelmeden girişimlerini kuruyor. En düşük yaş 22, en büyük yaş ise 38. Girişimciler arasında yıldızının en parladığı yaş ise 28 olarak öne çıkıyor. Araştırmada yer alan 36 girişimcinin 6’sı 28 yaşında başarılı oldukları girişimi kurmuşlar. İkinci sırada ise 5 girişimci ile 30 yaş var. Üçüncü sırada yer alan yaş grubu ise 27. Peki listedeki başarılı girişimcilerin az olduğu yaş grubu hangisi? Listede 23 ve 24 yaş grubunda hiçbir başarılı girişimci bulunmuyorken, 22, 24, 31, 33, 35, 37 yaş gruplarından birer girişimci yer alıyor.