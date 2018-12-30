Bankacılar dijitalleşme atağında

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre Türkiye’de bankacılık sisteminde Eylül 2018 itibariyle faaliyet gösteren banka sayısı 52. Mevduat bankaları sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13, katılım bankaları sayısı 5.



Eylül 2018 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 193.343 kişi oldu. Çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.721 kişi (yüzde 1 oranında), bir önceki çeyreğe göre ise 472 kişi azaldı.



Şube sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 153 adet, bir önceki çeyreğe göre ise 31 adet azalarak toplam 10 bin 55 oldu.

Bankalara 2019 planlarını sorduk. 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da bankalar şube açılışı planlamıyor. Daha çok dijitalleşmeye yatırım yapacak olan bankalar, 2019’da ağırlıklı olarak sirkülasyondan kaynaklı işe alım yapacaklar.



2019’DA HANGİ BANKA KAÇ KİŞİ ALACAK



Ziraat Bankası - 600 kişi

Ziraat Bankası’nın 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla, 1.760 şube ve 5 mobil şubesi bulunuyor. Bankanın 24.384’ü kadrolu, 5.469’u dış kaynak toplam 29.853 çalışanı var. Ziraat Bankası İK Grup Başkanı Fikrettin Aksu, “2018 yılında mobil ve internet bankacılığının yaygınlaşmasının etkisiyle yeni şube açılmasından çok mevcut şubelerin daha verimli hale getirilmesine odaklanıldı. 2018 yılında yaklaşık 600 dış kaynak çalışan kadroya alındı. Yıl içinde emeklilik, istifa vb. sebeplerle meydana gelen çıkışlarla beraber değerlendirildiğinde 2018 yılı içinde geçen yılın aynı dönemine göre çalışan sayısında artış olmadı. 2019 yılında da yeni mezun alımının yanı sıra, bankamızda dış kaynak olarak çalışanların kadroya alınması uygulamasına devam edilecektir. Bu kapsamda yaklaşık 600 dış kaynak çalışanın daha kadroya alınması planlanıyor” diyor.



Mobil ve internet bankacılığının yaygınlaşmasının yanı sıra bazı iş süreçlerinin dijitalleşmesinin de etkisiyle personel ihtiyacında bir miktar azalma olduğunu söyleyen Aksu, “Bankamızın gişe dışı işlem oranının yüzde 90’a yaklaşmış olması nedeniyle özellikle banko asistanı pozisyonunda yapılan toplu alımlar yerini ihtiyaç olması halinde banka içindeki kaynağın bankacılık alanına aktarılmasına bırakmıştır” diyor.



Garanti Bankası - 1.250 kişi

Garanti Bankası’nın 2018 yılı Aralık ayı itibariyle şube sayısı yurt dışı da dahil 937, çalışan sayısı ise 18.349. 2018 yılında 950 kişi Garanti ailesine katıldı. Alımların büyük çoğunluğunu şube lokasyonları için müşteri danışmanı ve çağrı merkezi için müşteri temsilcisi pozisyonları oluşturdu. Deneyimli aday alımlarında da, daha önceki yıllara oranla bir artış olduğunu söyleyen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Osman Tüzün, “Verimli bir şekilde büyümeye odaklandığımız 2019 yılında da potansiyeli yüksek bölgelerde şube açılışlarımız olacak. 2019 yılında yaklaşık 1.250 kişiyi Garanti Bankası ailesine kazandırmayı planlıyoruz” diyor.



Tüzün, dijitalleşme ile yeni mesleklerin de doğduğuna dikkat çekiyor: “Veri toplama ve analiz işlerinin daha yoğun bir şekilde yürütülmesiyle birlikte, bu alanla ilgili görevlere ihtiyaç arttı ve görev tanımları da genişledi. Her geçen gün hızı ve önemi daha da artan dijital dönüşüm ile de birlikte, pek çok alanda yeni pozisyonlara ihtiyaç duyuluyor. Örneğin müşteri yolculukları tasarımcıları, data analistleri ve proje fasilitasyonunu yürüten çevik metot danışmanı gibi yeni pozisyonlar doğdu.”



QNB Finansbank - 2.500 kişi

542 şubesi ve 12 bini aşkın çalışanı bulunan QNB Finansbank’ın İK Direktörü Cenk Akıncılar, “2019’da QNB Finansbank olarak, müşterilerimizin beklenti ve taleplerini de dikkate alarak verdiğimiz dijital bankacılık hizmetinin kalitesinde derinleşmeye odaklanacağız. Bu nedenle planlarımızda yeni şube açılışı belirlemedik ancak bölge/lokasyon ihtiyaçlarını da yakından takip ederek ihtiyaca yönelik adımlar atıyoruz. Bu kapsamda organizasyonel verimliliği artırmak amaçlı yaptığımız değişiklikler, ayrılma, terfi ve görev değişikliklerine bağlı olarak açılan pozisyonlar için 2 bin 500’ün üzerinde işe alım gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diyor.



Yapı Kredi - 1.000 kişi

Yapı Kredi’nin 2018 yılının dokuzuncu ayı itibariyle 850’den fazla şube ve 18 binin üzerinde çalışan var. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, “2018’de bankamızda var olan kaynakları daha etkili kullanmak için çalışırken, bir yandan da işe alım çalışmalarımızı bilişim teknolojileri birimimize yönelttik. 2018 yılında banka genelinde tüm birimler için 2.000’e yakın kişiyi istihdam ettik. 2019 yılında şubelerimiz müşterilerimiz ile kişisel olarak bir araya geldiğimiz önemli iletişim noktalarımız olmaya devam edecek. Bankamızdaki ihtiyaçlara göre işe alımlarımız 2019 yılında da devam edecek. Yaklaşık olarak 1.000 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz” diyor.



VakıfBank - 550 kişi

Vakıf-Bank’ın 81 ilde 948 şubesi ve genel müdürlük dahil 16 bin 774 çalışanı var. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı H. Uğur Bilgin, “2018 yılında yeniden yapılanma ve artan iş hacminin yanı sıra 35 ticari şubemizle daha fazla kişiye istihdam olanağı sağladık. 2017 yılı sonunda 16 bin 97 olan çalışan sayımızı bugün itibariyle 948 şubemizle birlikte 16 bin 774’e ulaştırdık. Bankamızın insan kaynağının ve iş gücü verimliliğinin optimum seviyede olmasını sağlayacak oranda yeni çalışan istihdam ediyor, nitelikli iş gücünün bankamıza sağlayacağı katma değerle hedeflerimize daha hızla ulaşacağımıza inanıyoruz. 2019 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde yapılacak işe alımlar dahil olmak üzere bankamızda yaklaşık 550 yeni personel istihdam etmeyi ve mevcut şube sayısını korumayı hedefliyoruz” diyor.



Fibabanka - 100 kişi

Türkiye çapında 72 şubesi ve 1.600 çalışanı olan Fibabanka’nın İK Direktörü Yavuz Çelik, “2018 yılında hem açılışını yaptığımız hem de birleştirdiğimiz şubelerimiz oldu. Tuzla BOSB, Topkapı, Atatürk OSB ve Asya Kurumsal olmak üzere 4 yeni şube açtık. Ayrıca bu yıl içerisinde 407 yeni çalışanın işe alımını gerçekleştirdik. Yeni şube açılışlarını, verimlilik, işlevsellik ve konjonktürel durumları dikkate alarak yıl içerisinde değerlendireceğiz. Şubelerimizin lokasyonlarında da değişiklik yapabiliriz. Fibabanka olarak merkezimize dijitalleşmeyi aldık. Geleceğin bankacılığında rekabetin şube sayısıyla değil, güçlü teknolojiyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 2019 yılı içerisinde özellikle bilgi teknolojileri, dijital bankacılık, risk yönetimi, alternatif dağıtım kanalları, çağrı merkezi ve direkt satış ekipleri departmanlarında işe alım yapmayı planlıyoruz. Toplam sayı ise ortalama 100 kişi civarında olacak” diyor.

Alternatif Bank - 5 şube açacak

2018 sonu itibarıyla 48 şubede yaklaşık 1000 çalışanı var. Banka 2019 yılında şube sayısını 53’e çıkarmayı planlıyor. Alternatif Bank İK Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşçı Firuzbay, “Yıl içinde işe yeni alımların yanı sıra kendi uzmanlığımızla ve kültürümüzle büyüyen bir organizasyon olma hedefimiz doğrultusunda, çalışanlarımızı kariyer yolculuklarında gerek yatay gerek dikey olarak da desteklemeyi amaçlıyoruz. Yönetsel pozisyonlarda bankacılık sektöründe deneyim ve liderlik yetkinlikleri bizim için ön plana çıkarken, hedefimiz iç kaynaklarımızla büyüyen bir banka olabilmek. Bu nedenle yeni mezunları bankamızın geleceği olarak değerlendirerek, hem yıl içi alımlarımızda hem de MT programımız Kariyerinde YolAçık programımız ile genç yetenekleri aramıza katıyoruz” diyor.