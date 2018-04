Satışta kariyer yolları açık

Hürriyet Emlak saha satış uzmanlarına ne tür eğitimler veriyor?

Hürriyet Emlak’da emlak ofisi üyelik, bireysel üyelik, reklam satış, Projeland satış ve iş birlikleri ve projeler olarak olmak üzere 5 farklı satış kanalımız var. Eğitimlerimizde de çok önem verdiğimiz ‘değer satışı’ yaklaşımı bir numaralı önceliğimiz. Ancak sahadaki en önemli fark yarattığımız unsuru müşterileri Hürriyetemlak ailesine dahil ettikten sonra gerçekleştiriyoruz. Tüm ekiplerimiz işe alımlarından itibaren ‘dijital danışmanlık’ eğitimleri alıyor ve bu eğitimleri bölge müdürlükleri aracılığıyla belli frekanslarda güncellemeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz aracılığıyla verdiğimiz dijital danışmanlık sayesinde müşterilerimizle dijital dünyada daha fazla müşteriye ulaşabilmelerinin taktiklerini, doğru veya yanlış yaptıkları uygulamaları ve bazı verisel analizleri paylaşıp onların daha fazla para kazanmalarını sağlayabiliyoruz.



‘Dijital danışmanlık’ ve ‘değer satış’ yaklaşımları farklı sektörlerde de kullanılıyor mu?

Sanayi devrimi ile başlayan ürün satış yaklaşımı seneler içerisinde evrimleşerek bugün yerini değer satışı modeline bıraktı diyebiliriz. Bilgiye çok hızlı ulaştığımız teknoloji çağında müşterilerin ürün veya hizmetten daha çok, satın alacaklarının işlerine ve kendilerine katacağı değer önem kazandı. Bunun farkında olan ve bu eğitimleri almış olan organizasyonların üst düzeyleri ekiplerini müşterinin karşısında oturmak yerine yanlarında oturmaya teşvik etmeye başladı.



Hürriyet Emlak’ın saha satış ekibinde çalışmak kişiye ne gibi avantajlar sağlıyor?

Satış yetkilisi arkadaşlarım daha ilk günden kendilerini bu ailenin bir parçası olarak görme hissi ile başlıyor. Bu kişilerin işe adapte olması için çok önemli bir farklılık. İşe başladıktan hemen sonra alacakları özellikle dijital danışmanlık eğitimleri ile Hürriyetemlak sonraki kariyer hayatları için harika bir birikim elde etmiş oluyorlar. Bu eğitimleri içselleştiren ve sahadaki uygulayan arkadaşlarımız uzun yıllar çalışacakları ve hayallerine ulaşacakları sağlam bir temele adım atmış oluyorlar. Bizim gibi çok hızlı büyüyen organizasyonların en büyük avantajı, kişilerin hayal ettikleri kariyer basamaklarına daha hızlı ulaşabilmelerini sağlayabilmesi. Bugün satış uzmanı olarak işe başlayan birisi başarılı olduğu ve fark yarattığı taktirde çok kısa bir süre içerisinde yönetici olabilir. Burası her açıdan bir satış okulu.



Saha satış ekibinde yer almak isteyen adaylar hangi niteliklere sahip olmalı?

Sadece işi almak önemli değil önemli olan aldığınız işte kalıcı olmak. Dolayısı ile benim iş görüşmelerimde sıkça bahsettiğim gibi adaylar çalıştıkları şirketleri yazıt gibi görmeliler ve nasıl bizler onları bize uygun olup olmadıklarını anlamaya çalışıyorsak onlar da bizi anlamaya ve başarılı olup olamayacaklarını tahmin etmeye çalışmalılar. ‘Ya hele bir işe gireyim de sonrasına bakarız’ anlayışı en büyük kayıptır. Bir şirkette başarısız olup bunu özgeçmişlerinde saklamalarının bu devirde hiçbir işe yaramadığını bilmeleri gerekir. Siz göstermeseniz de bilgi o kadar kolay ulaşılabilir bir olgu ki. İşin zorluklarını anlattıktan sonra ben her adaya görüşmenin en sonunda ‘emin misin bizde çalışmak’ istediğine diye sorarım. Emin olmayan kendini belli eder zaten.



Saha satış uzmanı adaylarına vereceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Benim gibi üst düzey pozisyonlara gelmiş birçok satış yöneticisi çok zorlu, engelli yollardan buralara gelmiştir. Satış işini seçmemizin yegane sebebi daha fazla kazanmaktır, bu işten emekli olmak değil. Her ay bitişinde kutlamaya 12 saatinin olduğu ve ertesi gün aynı stresi yaşamaya başladığın başka beyaz yaka mesleği yoktur. O nedenle hangi sektörde veya pozisyonda olursalar olsunlar satışı seçen herkesin yaptığı veya yapmadığı her şeyden bizzat sorumlu olacağını bilmesi gerekir. Günü kurtarmak bizim yarınımızı çekilmez kılar. Yarın hallederiz demek bugünümüzü bitirir. Dürüst, karakterli ve azimli oldukları sürece hiçbir şeyden korkmalarına gerek yok. Bizim yolumuzda bizimle yürümek ve büyümek isteyen herkes ik@hurriyetemlak.com adresine özgeçmişlerini yollayabilirler.