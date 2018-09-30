Anahtar teslim 300 bine restoran

ELİNDE nakit parası olanlar franchise markalarına büyük ilgi göstermeye başladı. Özellikle yeme-içme alanında hizmet veren kurumsal markaların kapısını çalan girişimciler, önümüzdeki yıl binlerce şube açmaya hazırlanıyor. Bu girişimcilerin hedefinde de anahtar teslim restoran markaları bulunuyor. Birçok marka ortalama 300 bin liralık yatırım tutarı ile girişimcilerine restoran açıyor, eğitimler veriyor, personel bulmada yardımcı oluyor ve pazarlama faaliyetlerine destek veriyor. 2019’da 238 yeni şube açacak olan 12 markanın ortalama yatırım tutarı 300 bin lira civarında. Bu markalar doğru lokasyonlarda açılan şubeler için ise yatırımın geri dönüş süresini 24 ile 36 ay arasında gösteriyor.



HANGİ KONSEPTLER ÖNDE

Ortalama 300 bin liralık yatırımda öne çıkan konseptler ise simit, tavuk, döner, pizza ve pide oluyor. Son yıllarda kahve, çay ve meyve suyu markaları da Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Bu alanda 2019 yılında en çok şubeyi açmayı planlayan marka ise Etiler Marmaris oluyor. Önümüzdeki yıl 95 yeni şube açmayı planlayan marka 300 bin liralık yatırım tutarı ile girişimci arıyor. Markanın hedef illeri ise daha çok öğrenci ve turist ağırlıklı bölgeler oluyor. Etiler Marmaris önümüzdeki yıl Eskişehir, Antalya, Adana, İzmir ve İstanbul’da yeni şubeler açacak. Bu markayı pide ve börek alanında hizmet veren şirketler takip ediyor. Pideor, Göçmen Börekçisi, Dilim Börek ve Erciyes Börek bu yıl 300 bin liralık yatırım tutarı ile yeni girişimcilere kapılarını açıyor.



EĞİTİM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Bu yatırım tutarının içerisinde genelde franchise bedeli, inşaat maliyeti ve gerekli ekipmanlar bulunuyor. Yani girişimciler dükkan aramak ve bunun tadilatı ile uğraşmak zorunda kalmıyor. Şirketler de yatırımcılar da anahtar teslim şubeler tercih ediyor. Ayrıca kurumsal zincirler yatırımcılara birçok fırsat da sunuyor. Girişimcilerin personel temin edebilmeleri, tanıtım çalışmalarını yapabilmeleri, aynı zamanda müşteri ilişkilerini geliştirebilmeleri için birçoke ğitimler ve destekler bulunuyor. Bu destekler kurumsal zincirlere olan ilgiyi de arttıran en önemli özelliklerden birisi.



Başarılı bir işletme için yapılması gerekenleri belirten sektör temsilcileri, “En büyük aylık giderlerimizden biri olan personel maliyeti kontrol edilebilir bir giderdir. Sistem genç bir ekiple yürütülür, devamlı otomasyon sistemi ile kontrol edilirse başarı oranı artıyor. Markaya yapılan yatırımın geri dönüş süresi 24-36 ay bandında oluyor” diyor.

Gıda deneyimi öne çıkıyor

BU alana yatırım yapacak girişimcilerde aranan özellikler hakkında bilgi veren sektör temsilcileri, “Markalar daha çok gıda sektöründe deneyim arıyor. Bunun yanı sıra işletmenin başında duracak bir yatırımcı da çok önemli. Girişimcilerin birden çok mağaza açacak potansiyele sahip olması ve ticari bağlantılarının kuvvetli olması da markalar açısından son derece önemli. Markalar güven veren girişimcilere birçok destek sağlıyor ve kısa sürede büyüme hedefleri belirliyor. Markaların en son isteyeceği şey erken kapanan bir restoran” dedi.