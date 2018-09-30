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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
30.09.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Anahtar teslim 300 bine restoran

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Anahtar teslim 300 bine restoran

Franchise sektöründe faaliyet gösteren yeme-içme markaları 2019’da düşük yatırım tutarları ile dikkat çekiyor. Kebaptan dönere, kahveden meyve suyuna birçok marka girişimcilere anahtar teslim restoran sunuyor. Bu markaların en çok ilgi görenleri ise ortalama yatırım tutarı 300 bin lira olanlar.

Anahtar teslim 300 bine restoranELİNDE nakit parası olanlar franchise markalarına büyük ilgi göstermeye başladı. Özellikle yeme-içme alanında hizmet veren kurumsal markaların kapısını çalan girişimciler, önümüzdeki yıl binlerce şube açmaya hazırlanıyor. Bu girişimcilerin hedefinde de anahtar teslim restoran markaları bulunuyor. Birçok marka ortalama 300 bin liralık yatırım tutarı ile girişimcilerine restoran açıyor, eğitimler veriyor, personel bulmada yardımcı oluyor ve pazarlama faaliyetlerine destek veriyor. 2019’da 238 yeni şube açacak olan 12 markanın ortalama yatırım tutarı 300 bin lira civarında. Bu markalar doğru lokasyonlarda açılan şubeler için ise yatırımın geri dönüş süresini 24 ile 36 ay arasında gösteriyor.

HANGİ KONSEPTLER ÖNDE
Ortalama 300 bin liralık yatırımda öne çıkan konseptler ise simit, tavuk, döner, pizza ve pide oluyor. Son yıllarda kahve, çay ve meyve suyu markaları da Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Bu alanda 2019 yılında en çok şubeyi açmayı planlayan marka ise Etiler Marmaris oluyor. Önümüzdeki yıl 95 yeni şube açmayı planlayan marka 300 bin liralık yatırım tutarı ile girişimci arıyor. Markanın hedef illeri ise daha çok öğrenci ve turist ağırlıklı bölgeler oluyor. Etiler Marmaris önümüzdeki yıl Eskişehir, Antalya, Adana, İzmir ve İstanbul’da yeni şubeler açacak. Bu markayı pide ve börek alanında hizmet veren şirketler takip ediyor. Pideor, Göçmen Börekçisi, Dilim Börek ve Erciyes Börek bu yıl 300 bin liralık yatırım tutarı ile yeni girişimcilere kapılarını açıyor.

EĞİTİM VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Bu yatırım tutarının içerisinde genelde franchise bedeli, inşaat maliyeti ve gerekli ekipmanlar bulunuyor. Yani girişimciler dükkan aramak ve bunun tadilatı ile uğraşmak zorunda kalmıyor. Şirketler de yatırımcılar da anahtar teslim şubeler tercih ediyor. Ayrıca kurumsal zincirler yatırımcılara birçok fırsat da sunuyor. Girişimcilerin personel temin edebilmeleri, tanıtım çalışmalarını yapabilmeleri, aynı zamanda müşteri ilişkilerini geliştirebilmeleri için birçoke ğitimler ve destekler bulunuyor. Bu destekler kurumsal zincirlere olan ilgiyi de arttıran en önemli özelliklerden birisi.

Başarılı bir işletme için yapılması gerekenleri belirten sektör temsilcileri, “En büyük aylık giderlerimizden biri olan personel maliyeti kontrol edilebilir bir giderdir. Sistem genç bir ekiple yürütülür, devamlı otomasyon sistemi ile kontrol edilirse başarı oranı artıyor. Markaya yapılan yatırımın geri dönüş süresi 24-36 ay bandında oluyor” diyor.

Gıda deneyimi öne çıkıyor
BU alana yatırım yapacak girişimcilerde aranan özellikler hakkında bilgi veren sektör temsilcileri, “Markalar daha çok gıda sektöründe deneyim arıyor. Bunun yanı sıra işletmenin başında duracak bir yatırımcı da çok önemli. Girişimcilerin birden çok mağaza açacak potansiyele sahip olması ve ticari bağlantılarının kuvvetli olması da markalar açısından son derece önemli. Markalar güven veren girişimcilere birçok destek sağlıyor ve kısa sürede büyüme hedefleri belirliyor. Markaların en son isteyeceği şey erken kapanan bir restoran” dedi.

Anahtar teslim 300 bine restoran

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