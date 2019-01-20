Ajandalarında sürekli öğrenme var

Türkiye’de kurulan iş okulu 41 North Business School, iş profesyonellerine Avrupa’ya gitmeden, İstanbul’da aynı eğitimi alarak Avrupa’daki en önemli okulların diploma ve sertifikalarını alabilmelerine imkan tanıyor. 41 North Business School Kurucu Direktörü Yeliz Kum Ezercan ile günümüz liderlerinin başarı sırlarını konuştuk. Yeliz Kum Ezercan, “Günümüz liderlerinin ajandasında sürekli öğrenmek, geliştirmek, dönüştürmek, etki yaratmak, insana dokunmak, değişime hızlı adapte olup, bilinmeyene cesaretle koşmak ve daima daha ileri bakmak yer alıyor” diyor.



Liderlik tarzları yıllar içinde nasıl değişti? Geçmişte ne tür liderler popülerdi, şimdi?

Geleneksel liderlik anlayışında ürüne ve hizmet geliştirme-yaratma süreçlerine, planlamaya, performansa ve denetime odaklanan, kesin veriye itibar eden bir yaklaşım göze çarpıyordu. Kararlar daha yavaş ve temkinli alınıyordu. Günümüz liderleri ise çok daha hızlı ve çevikler. Günümüz liderlerinin ajandasında sürekli öğrenmek, geliştirmek, dönüştürmek, etki yaratmak, insana dokunmak, değişime hızlı adapte olup, bilinmeyene cesaretle koşmak ve daima daha ileri bakmak yer alıyor.



Dünya’nın değişim hızı hiç olmadığı kadar fazla. Sosyal, politik, teknolojik değişim iş yapış şekillerini, iş modellerini ve beraberinde liderliği ve bireysel gelişim alanlarını da derinden etkiledi. İnovasyon ve yüksek teknolojiyle dijitalleşen dünyada dönüşüm hamlesini üstlenecek kişiler “güncel” adaptasyon becerisi güçlü, öğrenmeye ve gelişime meraklı ve cesaretli liderler olacak. Sürekli gelişim, sürekli öğrenme buradaki en kilit nokta.



Başarılı liderlerin sırları?

Başarılı bir lider öncelikle bireysel farkındalığı yüksek, değişime hızlı adapte olabilen, çevik, etki yaratabilen, dayanıklı ve her zaman güncel kalabilmeyi becerebilen kişidir. Liderin değişime direnen veya tepki gösteren ekibini cesaretlendirip, onlara sahip oldukları potansiyellerini fark ettirmesi ve yüreklendirmesi gerekiyor. Bir lider aynı zamanda gerekiyorsa proaktif olarak yeni kuralların şekillenmesine katkıda bulunan vizyonu da geliştirebilmeli.



Günümüz liderleri dijital dönüşümü ne kadar benimsemiş durumda?

Tüm dünyada yaşanan politik, sosyal ve teknolojik dönüşüm iş stratejilerini alt üst etti. Bu da beraberinde pek çok karmaşık problemi getiriyor. Şimdi ve önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız bu dönüşüm sonucu ortaya çıkan ve çıkmaya devam edecek çetrefilli yöneticilik problemlerini aşabilmek için güncel eğitim programlarına ihtiyaç var. Bugün çok değerli yüksek seviye bir yönetici bile olsanız, üzerinize gelen dijital dönüşümün sonuçları ile baş edebilmek, takımları kurup liderlik yapabilmek için yeni bir eğitimden geçmek kaçınılmaz. Özellikle dijital dönüşüm, inovasyon süreçlerinde en önemli ve ne yazık ki şirketlerimizin çok geç fark ettikleri konu bunun teknoloji yönetiminden çok bir liderlik konusu olduğu.



Türkiye’de kaç kişiye eğitim veriyorsunuz?

Derece ve derece olmayan programlar toplamında yıllık 250 kişilik bir mezun hedefimiz var.



Eğitimlerinize ‘kadın liderlik’ dersiyle başlamışsınız. Kadınlara tavsiyeleriniz?

Kadınlar iş hayatına girişte sorun yaşamıyorlar ancak kariyerlerinde belli bir noktadan sonra ‘cam tavan’ sendromu nedeniyle daha fazla ilerleyemiyorlar. Psikolojik ve sosyal nedenlerle çekimser davranarak daha mütevazı bir konumu tercih ediyorlar. 41 North Business School olarak yönetici kadınlarımızla özellikle bu engelle ve yanlış kodlamalarla, beraber mücadele etmek üzere ‘Kadın Liderlik Programı’nı hayata geçirdik. Kadınların doğuştan gelen özellikleri ve yetkinlikleri nedeniyle liderliğe yapabilecekleri katkılar çok büyük. Bu potansiyeli devreye almadan iş dünyasındaki dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değil. Kadın liderlerin bunu fark etmesi ve bu doğrultuda etki alanlarını genişletmelerini ve kendi özgün stillerinde bir kadın lider olmanın yollarını aramalarını öneriyorum.