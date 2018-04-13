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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler9 bin sağlıkçı alınacak
GeriİK/Yeni Ekonomi 9 bin sağlıkçı alınacak
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İK/Yeni Ekonomi
Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
13.04.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

9 bin sağlıkçı alınacak

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9 bin sağlıkçı alınacak

Sağlık Bakanlığı, bin 320’si ortaöğretim mezunlarından, 827’si ön lisans mezunlarından ve 6 bin 853’ü lisans mezunlarından olmak üzere toplam 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. İstihdam edilecek personel ağırlıklı Anadolu’daki kamu hastanelerinden çalışacak.

9 bin sağlıkçı alınacakSağlık Bakanlığı, 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sözleşmeli olarak alınacak personel özellikle Anadolu illerinde görevlendirilecek ve ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans, lisans düzeyinde alım olacak.

Sağlıkta istihdam ihtiyacını karşılamak için son yıllarda kamu ciddi personel alımı yapıyor. 2017’de, 16 bin 500’ü sağlık personeli, 13 bini doktor, 17 bini şirket personeli olmak üzere toplam 46 bin 500 sağlık personeli için kadro oluşturuldu. En fazla kadro da 8 bin 500 kişiyle hemşire ve ebe için oluşturuldu. Sene içinde de 10 bin sağlık işçisinin dışında 36 bin sağlık personeli istihdam edildi. İstihdam açığının çoğunluğu da sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin sağlık bölümü mezunlarından karşılandı.

HEMŞİRE ÇOĞUNLUKTA
Sağlık Bakanlığı, 2018’de toplam 55 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu sayının 27 bini ebe ve hemşirelerden oluşacak. Geçen yıl kontenjanı ayrılan 10 bin işçi de 20018’de kadrolara yerleştirilecek. Ayrıca bu yıl için de 9 bin ilave daha işçi kontenjanı ayrıldı. Böylece 2018’de sağlık alanında 19 bin yeni işçi istihdam edilecek. 2018’de alınacak toplam hekim sayısı ise 9 bin. Bu sayılarla birlikte 2018’de sağlıkta toplam 55 bin yeni istihdam yaratılmış olacak.

SON BAŞVURU 18 NİSAN
İşte, Sağlık Bakanlığı, 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için kolları sıvadı. Hemşireden sağlık teknisyenine, tıbbi sekreterden acil yardım elemanına, ebeden ağız ve diş sağlı uzmanına, eczacıdan sağlık fizikçisine, odyologa kadar her alanda alınacak personel, Türkiye’nin birçok ilindeki hastanelerde görevlendirilecek.

Eleman alımında tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans; ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim-Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Adaylar tercihlerini, 18 Nisan tarihine kadar yapacak. Alınacak 9 bin personel arasında odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarını tercih edecek olanlar ve bu alanlarda yüksek lisans veya doktora öğrenimi görmüş adaylar; 16 Nisan tarihinde Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapacak. Bu alanların dışında başvuru yapacak adayların ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmasına gerek yok.

Adaylar Hangi Pozisyonlara Başvuracak?
· Ortaöğretim Mezunlarının Başvuracağı Pozisyonlar: Hemşire, röntgen teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, ilk ve acil yardım teknisyeni, anestezist, tıbbi sekreter, ortopedi teknisyeni, diş protez teknisyeni, ebe, çevre sağlığı uzmanı.

· Ön Lisans Mezunlarının Başvuracağı Pozisyonlar: Elektronörofizyoloji, hemşire, odyometri, ağız diş sağlığı, ilk ve acil yardım, diyaliz, eczane, anestezi, patolojik anatomi, evde bakım, ortopedi, ameliyat, tıbbi sekreter, iş ve uğraşı terapisi, fizik tedavi, çevre sağlığı, odyometri, diş protez.

· Lisans Mezunlarının Başvuracağı Pozisyonlar: Dil ve konuşma terapist, psikolog, biyolog, diyetisyen, perfüzyonist, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, ebe, biyolog, sosyal çalışmacı, iş ve uğraşı terapisti, ergoterapist, odyolog, sağlık fizikçisi.

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