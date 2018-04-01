30 bin liraya restoran



Düşük yatırım bedelleri ve kısa sürede yatırımını geri döndüren yapısıyla dikkat çeken çiğ köfte markaları 2018’de 800’e yakın yeni şube açmayı hedefliyor. Bazı markalar franchise giriş bedeli talep etmezken, ortalama bir restoranın maliyeti de 30 bin liraya mal oluyor. Bu yatırımın geri dönüş süresi ise 6 ile 12 ay arasında değişiyor. Sektör temsilcileri, “Çiğ köfte restoranları artık Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyor. Sadece İstanbul’da değil Akdeniz ve Ege illerinde de çok fazla talep geliyor. Bugün büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’ye yayılan markalar, önümüzdeki dönemde dünyaya açılmayı hedefliyor” diyor.



MARKALARIN DESTEĞİ

Sektör temsilcileri, çiğ köfte restoranı açmak isteyen girişimcilere, şu tüyoları verdi:



· Türkiye’de bayilik veren 20’ye yakın çiğ köfte markası var.

· Franchise giriş bedelleri 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

· Bazı markalar giriş bedeli talep etmezken cirodan pay alabiliyor.

· Markalar girişimcilere birçok farklı alanda eğitimler veriyor.

· İnşaat, ekipman ve dekorasyon alanında da destek olunuyor.

· İlk etapta ekipler ve yatırımcılar lokasyonu belirliyor.

· Markanın konseptine uygun uygun dekorasyon çalışmaları tamamlanıyor.

· Yeni açılacak bir şube için en önemli konu dükkanın cadde üzerinde yer alması.

· Şubelerin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde olması gerekiyor.

· Yeni açılacak bir dükkanın en az 25 metrekarelik alana sahip olması lazım.



1 MİLYAR TL’YE YAKLAŞIYOR

ÇİĞ köfte yatırımını kısa sürede amorti eden bir işletme olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Sektör 2000’li yıllarda gelişmeye başladı. Çiğ köfte, günümüzde gıda sektöründe pazar payının yüksek olduğu bir alan olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de birçok markanın yer aldığı ortalama 2500 adet çiğ köfte zinciri bulunmakta. Türkiye genelinde bütün illere bayilikler vereiliyor. Gıda sektörü içerisinde yatırımı düşük getirisi büyük olması nedeniyle tercih ediliyor. Türkiye’de çiğ köfte sektörünün tahmini büyüklüğü ise 1 milyar liraya yaklaşıyor” dedi.



NE ZAMAN PARA KAZANIRIM



· Markası ile el sıkıştıktan sonra yatırım süreci başlıyor.

· 3 ayda lokasyon belirleniyor.

· Gerekli personel temini sağlanıyor ve eğitimler veriliyor.

· Ardından pazarlama ve tanıtım çalışmaları start alıyor.

· Yatırımın geri dönüşü için en önemli konu ise dükkanın kira ve personel gideri.

· Türkiye’de doğru lokasyonda açılan bir çiğ köftecinin geri dönüşü maksimum 6 ay olarak hesaplanıyor.