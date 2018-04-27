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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler250 köfteci aranıyor
GeriİK/Yeni Ekonomi 250 köfteci aranıyor
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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
27.04.2018 - 18:00, Son Güncelleme:

250 köfteci aranıyor

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250 köfteci aranıyor

SON dönemlerde kurumsal zincir markalarla büyüyen köfte üzerine uzmanlaşmış restoranların sayısı artıyor. Bunda düşük yatırım bedelleri, talebin fazla olması ve yatırımın kısa sürede geri dönmesi etkili oluyor.

250 köfteci aranıyorTürkiye’nin dört bir yanına yayılan markalar 2018’de 250’den fazla şube açmayı planlıyor. Yatırım bedellerinin 600 bin liraya kadar çıktığı restoranlar için franchise giriş bedeli ise ortalama 27 bin dolar.

TALEP EDİLEN BİR ÜRÜN
Köfte alanında açılan restoranların ortalama 350 bin liralık yatırım bütçesi gerektirdiğini anlatan sektör temsilcileri, “Türkiye’de 50 milyar lirayı bulan dışarıda-yeme içme sektörü her yıl çift haneli rakamlarla büyüyor. Bu yıl turizm sektöründeki canlılık da etkili oldu. Franchise talepleri artıyor. Köfte herkes tarafından talep edilen bir ürün olduğu için doğru lokasyonda ve doğru bir planlama ile açılan restoranın iş yapmaması söz konusu olamaz. Bugün 350 bin liralık bir yatırımla hayata geçirilen bir restoranın ortalama geri dönüş süresi 24 ay olabiliyor. 2018 yılında franchise markalarının 250’den fazla şube açması bekleniyor. Bu rakam yıl sonuna doğru artabilir de.”

AÇIK ALAN ÖNEMLİ
Köfte restoranlarının özellikle AVM’lerde çok tercih edildiğini belirten sektör temsilcileri, “Markaya yatırım yapacakların ortalama 350 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Buna franchise bedeli dahil olabilir. Bazı markalar anahtar teslim dükkan veriyor. Bu yatırımcının da işini kolaylaştırıyor. Eğitimden personel bulmaya, ürün tedariğinden reklama kadar birçok alanda destek sağlanıyor. Bazı markalar cirodan düzenli olarak pay talep edebiliyor. Bir restoranın ortalama 250-350 metrekare büyüklüğünde olması gerekiyor. Hizmet verilecek kişi sayısı da etkili. Yaz ayları için açık alan da önem taşıyor. Gider kalemlerinde personel, faturalar ve kira öne çıkıyor. Bugün orta ölçekli bir restoranın ortalama gideri yaklaşık 100 bin lira civarında” dedi.

GİRİŞİMCİLERDE HANGİ ÖZELLİKLER ARANIYOR
SEKTÖR temsilcileri girişimcilerde aranan özellikler hakkında bilgi vererek şöyle konuştu: “Markalar kendileriyle beraber büyümeyi hedefleyen kişilere franchise vermeyi istiyor. Girişimci ruhu taşıyan her potansiyel aday markalarla çalışabilir. İşletmenin başındaki kişinin merkez tarafından sunulmuş olan programlar aracılığıyla takip ettiği satışları doğru analiz edip stokların doğru yönetimini yapabilmesi gerekiyor. İşletmeyi sahiplenen, devamlılıkları olan kurye profillerini oluşturabilme ve yönetme konularında gerekli yetkinliklere sahip olması aradığımız en önemli özellikler arasında yer alıyor.”

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