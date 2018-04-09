250 börekçi aranıyor

Türkiye’de son yıllarda franchise alanında hızlı bir büyüme yakalayan alanların başında börekçiler geliyor. Restoran konsepti ile büyüyen bu markalar yurtdışında da faaliyet gösteriyor. Daha çok kadın girişimcilerin tercih ettiği bu alan düşük yatırım bütçeleri ile de dikkat çekiyor. 2018 yılı içerisinde sadece 5 marka 250’ye yakın yeni franchise arıyor. Bu markalar arasında öne çıkanlar ise Aslı Börek, Dilim Börek, Erciyes Börek, Göçmen Börekçisi ve Boşnak Börekçisi oluyor. Franchise giriş bedelleri ise 30 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor.



GİRİŞİMCİ NASIL SEÇİLİYOR?

Bu alana yatırım yapacak girişimcilerde aranan özellikleri anlatan uzmanlar, şunları söylüyor: “Markalar daha çok girişimci ruha sahip genç yatırımcılarla iletişim kuruyor. Girişimci ile el sıkışıldıktan sonra hemen yatırım çalışmaları başlıyor. Önce lokasyon belirleniyor. Sonra eğitimler başlıyor. Dekorasyon, mal temini, personel seçimi gibi konular üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Franchise giriş bedelleri ortalama 50 bin lira. Markaların ortalama işletme sermayesi ise 150 bin lira olarak belirleniyor. Girişimcilere yeni iş fırsatları da sürekli olarak bildiriliyor. Bazı markalar ise girişimcilerin ürünlerini üretme konusunda da istekli davranıyor.”



DOĞRU LOKASYON NERESİ?

Börek restoranı için doğru lokasyon hakkında bilgi veren yetkililer, şunları söyledi: “Markalar il ve ilçe merkezlerinde ortalama 100 metrekarelik dükkanları tercih ediyor. Burada en önemli konu ise dükkanın dış kullanım alanına sahip olması. İnsan ve araç hareketliliği de yatırım yapılacak dükkan için çok önemli. Özellikle iş yerleri ve üniversitelerin bulunduğu caddeler öne çıkıyor. Son dönemlerde ise metro gibi toplu taşıma araçlarının içi ve giriş-çıkışları da doğru lokasyonların başında geliyor.”



NE ZAMAN PARA KAZANIRIM?

Yatırımların geri dönüş sürelerinin değişkenlik gösterdiğini anlatan uzmanlar, “Yatırım maliyetleri bölgelere ve dükkanın büyüklüğüne göre değişiyor. Doğru lokasyonda açılan bir restoran kısa sürede yatırımını çıkarabiliyor. Bazı restoranlar ise zamanla para kazanmaya başlıyor. Markalar bir restoranın kısa sürede kapanmasını istemiyor. Bunun için de birçok çalışma yapıyor. Bir börek restoranının ortalama yatırım maliyeti 150 bin lira ile 250 bin lira arasında değişiyor. Dükkanda çalışacak personel sayısı da yatırımın geri dönüş süresinde etkili oluyor. Doğru bir lokasyonda açılan börek restoranı en hızlı 12 ayda geri dönüyor. Bunun ortalama süresi 18-24 ay oluyor. Ancak açıldıktan 36 ay sonra çok iyi gelir elde eden noktalar da mevcut” dedi.