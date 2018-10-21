2019 hamburger yılı olacak

TÜRKİYE son yıllarda fast-food denilince akla ilk gelen ürünlerden olan hamburgerde büyük bir sıçrama yaptı. Birçok marka yerel ve butik lezzetlerle hamburger işine girdi. Kurumsal markaların zincirleşmeye başlaması ve yaklaşık 30 yıl önce Türkiye pazarına giren Amerikalı markaların atağa kalkmasıyla 2019 yılı adeta hamburger yılı olacak. 10’dan fazla marka 1 yıl içerisinde 250’den fazla şube açacak. Ayrıca hamburger markalarının franchise sektöründeki rekabeti nedeniyle birçok şirket giriş bedellerinde de indirime gitti. Bugün hamburger markasına yatırım 20 bin TL’den başlıyor, 250 bin liraya kadar çıkıyor.



EN ÇOK MCDONALD’S AÇACAK

2019 yılında en çok şube açması beklenen marka McDonald’s. Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açan marka, geçen yıl 72 yeni şube açtı. Franchise giriş bedeli 30 bin dolar olan McDonald’s bu yıl da 80 yeni restoran açmayı planlıyor. Türkiye’de binlerce istihdam sağlayan markadan franchise almak için 8 aylık bir eğitim programına katılmak zorunlu. Burger King de 2019’da yeni şubeler açma konusunda birçok çalışma yapıyor. Markanın franchise bedeli ise 40 bin dolar. Son dönemlerde açtığı şubelerle öne çıkan Burger Sound ise önümüzdeki yıl 20 yeni şube açacak. Markanın franchise bedeli ise 50 bin TL. Franchise giriş bedeli en düşük marka ise Tombiş. Önümüzdeki yıl 8 yeni şube açılışı planlayan markanın franchise giriş bedeli 20 bin TL.



SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Franchise sistemi ile şube sayılarını arttıran markaların yanı sıra, yerelde de güçlü şirketler bulunduğunu anlatan sektör temsilcileri, “Bugün İzmir’den Van’a kadar birçok noktada yerel hamburger markaları bulunuyor. Bunların önemli bir bölümü ise henüz franchise vermiyor. Ancak bu markalar da bir kaç şubeye ulaştıktan sonra franchise sistemi ile büyümeye başlayacaklar. Dolayısıyla 2020’den sonra Türkiye’de yüze yakın hamburger markası görme ihtimalimiz var. Bu çok önemli bir rakam. Önümüzdeki yıllarda bu markalar yurtdışına açılacak. Belki içlerinden birisi devlerin tahtını sallayacak” dedi.

GİRİŞİMCİ RUH VE YÖNETİM TECRÜBESİ

BU alanda yatırım yapacak girişimcilerde aranan özellikler hakkında da bilgi veren sektör temsilcileri, “Gıda işinde hizmet verecek kişilerde tecrübe çok önemli. Girişimci bir ruha ve başarma hırsına sahip, başarılı bir iş geçmişi ve yönetim tecrübesi olup, yatırımın gerektirdiği finansal kaynaklara sahip olabilen işletmeci franchise adayları markalar için her zaman bir adım önde oluyor. En önemli konulardan birisi de hijyen. Bu konuda ciddi eğitime sahip olunması gerekiyor. Ürünün tedarik kısmı da çok önemli. Tecrübe, hijyen ve tedarik süreçlerini iyi yöneten bir işletme sonunda mutlaka başarılı oluyor” dedi.