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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
21.10.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

2019 hamburger yılı olacak

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2019 hamburger yılı olacak

Dışarıda yeme-içme sektörünün en önemli halkalarından biri olan fast-food, 2019’da hamburger ile büyüyecek. Yerli ve yabancı markaların en çok rekabet ettiği alanların başında gelen hamburger markaları, önümüzdeki yıl 250’den fazla şube açacak. Burger King ve McDonald’s’ın pazar lideri olduğu alanda birçok yerli marka da iddialı.

2019 hamburger yılı olacakTÜRKİYE son yıllarda fast-food denilince akla ilk gelen ürünlerden olan hamburgerde büyük bir sıçrama yaptı. Birçok marka yerel ve butik lezzetlerle hamburger işine girdi. Kurumsal markaların zincirleşmeye başlaması ve yaklaşık 30 yıl önce Türkiye pazarına giren Amerikalı markaların atağa kalkmasıyla 2019 yılı adeta hamburger yılı olacak. 10’dan fazla marka 1 yıl içerisinde 250’den fazla şube açacak. Ayrıca hamburger markalarının franchise sektöründeki rekabeti nedeniyle birçok şirket giriş bedellerinde de indirime gitti. Bugün hamburger markasına yatırım 20 bin TL’den başlıyor, 250 bin liraya kadar çıkıyor.

EN ÇOK MCDONALD’S AÇACAK
2019 yılında en çok şube açması beklenen marka McDonald’s. Türkiye’de ilk restoranını 1986 yılında açan marka, geçen yıl 72 yeni şube açtı. Franchise giriş bedeli 30 bin dolar olan McDonald’s bu yıl da 80 yeni restoran açmayı planlıyor. Türkiye’de binlerce istihdam sağlayan markadan franchise almak için 8 aylık bir eğitim programına katılmak zorunlu. Burger King de 2019’da yeni şubeler açma konusunda birçok çalışma yapıyor. Markanın franchise bedeli ise 40 bin dolar. Son dönemlerde açtığı şubelerle öne çıkan Burger Sound ise önümüzdeki yıl 20 yeni şube açacak. Markanın franchise bedeli ise 50 bin TL. Franchise giriş bedeli en düşük marka ise Tombiş. Önümüzdeki yıl 8 yeni şube açılışı planlayan markanın franchise giriş bedeli 20 bin TL.

SAYILARI HIZLA ARTIYOR
Franchise sistemi ile şube sayılarını arttıran markaların yanı sıra, yerelde de güçlü şirketler bulunduğunu anlatan sektör temsilcileri, “Bugün İzmir’den Van’a kadar birçok noktada yerel hamburger markaları bulunuyor. Bunların önemli bir bölümü ise henüz franchise vermiyor. Ancak bu markalar da bir kaç şubeye ulaştıktan sonra franchise sistemi ile büyümeye başlayacaklar. Dolayısıyla 2020’den sonra Türkiye’de yüze yakın hamburger markası görme ihtimalimiz var. Bu çok önemli bir rakam. Önümüzdeki yıllarda bu markalar yurtdışına açılacak. Belki içlerinden birisi devlerin tahtını sallayacak” dedi.

GİRİŞİMCİ RUH VE YÖNETİM TECRÜBESİ
BU alanda yatırım yapacak girişimcilerde aranan özellikler hakkında da bilgi veren sektör temsilcileri, “Gıda işinde hizmet verecek kişilerde tecrübe çok önemli. Girişimci bir ruha ve başarma hırsına sahip, başarılı bir iş geçmişi ve yönetim tecrübesi olup, yatırımın gerektirdiği finansal kaynaklara sahip olabilen işletmeci franchise adayları markalar için her zaman bir adım önde oluyor. En önemli konulardan birisi de hijyen. Bu konuda ciddi eğitime sahip olunması gerekiyor. Ürünün tedarik kısmı da çok önemli. Tecrübe, hijyen ve tedarik süreçlerini iyi yöneten bir işletme sonunda mutlaka başarılı oluyor” dedi.

2019 hamburger yılı olacak

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