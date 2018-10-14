2019 franchIse yılı olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler2019 franchIse yılı olacak
GeriİK/Yeni Ekonomi 2019 franchIse yılı olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
14.10.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

2019 franchIse yılı olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2019 franchIse yılı olacak

Franchise sektörü 2019 yılında rekor büyümeye ev sahipliği yapacak. Sağlıktan tekstile, gıdadan otomobile onlarca farklı sektörden 2 bine yakın şirket önümüzdeki yıl 6 binden fazla şube açacak. Markalar bu yıl sadece Türkiye’de değil yurtdışında da önemli bir büyüme bekliyor.

2019 franchIse yılı olacakKurumsal zincir markaların şubeleşme atağı 2019’da rekor kıracak. 2 bine yakın marka bu yıl 6 binden fazla şube açacak. Gıdadan sağlığa, emlaktan otomobile kadar birçok alanda hizmet veren bu markalar, yurtdışında da büyümeyi hedefliyor. Bu yıl en çok şube açacak markalar yine gıda sektöründen çıkarken, emlaktaki büyümenin de hız kesmediği gözleniyor. Birçok yeni markanın franchise pazarına girdiği Türkiye’de, sektörün büyüklüğünün de 50 milyar doları aşması bekleniyor. En çok şube açacak 5 marka ise Komagene, Oses Çiğköfte, B-Fit, Simit Sarayı ve Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi oldu.

2 MARKA 2 BİN ŞUBE
2019’da 1000’den fazla şube açmayı planlayan tek marka Komagene oldu. Çiğköfte alanında faaliyet gösteren marka 2019’da 1100 şube açacak. Marka bu yıl franchise giriş bedeli talep etmezken, ortalama işletme sermayesi için sadece 20 bin lira yeterli oluyor. Komagene sadece Türkiye’de değil bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine de yayılmayı planlıyor. İkinci sırada ise yine aynı sektörden bir marka Oses Çiğköfte bulunuyor. Marka 2019’da 900 adet yeni şube açmayı planlıyor. Franchise giriş bedeli almayan markanın hedefinde ise Van, Erzurum, İzmir, Antalya ve İzmir gibi şehirler bulunuyor.

YERLİ VE YABANCILAR
2019’da atağa kalkan sektörlerin başında fast-food geliyor. Pizzadan dönere, hamburgerden tosta kadar birçok alanda hizmet veren bu markalar 2019 yılını büyüme yılı ilan etti. McDonald’s, Subway, Simit Sarayı, Pasaport Pizza ve Göçmen Börekçisi bu alanda başı çeken markalara rasında yer alıyor. Sadece bu 5 markanın yıl sonuna kadar 650 şube açması bekleniyor. Franchise giriş bedelleri 30 bin TL ile 350 bin TL arasında değişen bu markalar, yatırımcısına birçok fırsatta sunuyor. Girişimciler için en büyük sorunların başında gelen personel temini ve lokasyon seçimini bu markalar kendileri yapıyor. Bu da girişimciler için büyük bir destek anlamına geliyor.

KAHVE MOLASI YOK
Son dönemlerin gözde yatırımları arasında yer alan kahve zincirleri 2019’da da büyümeyi sürdürecek. Son yıllarda yerli markalarla büyüyen sektöre bu yıl yabancıların da giriş yaptığı gözleniyor. Ancak en çok şubeyi açmayı planlayan markalar yine yerli kahve zincirleri oluyor. Bu alanda en çok şubeyi Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi açacak. 90 bin TL franchise giriş bedeli talep eden marka yıl sonuna kadar 230 yeni restoran açmayı planlıyor. Bu alanda ikinci sırada Gönül Kahvesi bulunuyor markanın yıl sonu hedefi 120 yeni şube açmak. Pazara 2016 yılında giren Çay ve Ötesi de 2019’da hızlı bir büyüme planlıyor. 65 bin TL franchise giriş bedeli bulunan markanın yıl sonuna kadar 60 yeni şube açması bekleniyor.

GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR
TÜRKİYE’de franchise sektörünün 2000’li yılların başında büyümeye başladığını ancak son dönemlerde bu büyümenin hızlandığını anlatan sektör temsilcileri, “Franchise sektörüne ilgi gösterenlerin başında genç nüfus geliyor. Bu grup çalışan değil işveren olmak istiyor. Bir de emekliye ayrılanlar var. Onlarda birikimlerini değerlendirmek istiyor. Bu alanda birçok fırsat bulunuyor. Ayrıca kadınların da son dönemlerde birçok fırsatı değerlendirdiği gözleniyor. Franchise sektörünün bu yıl büyümesinin en önemli nedeni ise AVM’lerin TL ile dükkan kiralayacak olması. Bu sektör için çok önemli bir fırsat. 6 bin şubenin bu yıl 30 bine yakın istihdam yaratması bekleniyor” diyor.

2019 franchIse yılı olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeşil ekonomi 30 milyon iş yaratacak

Çeşitlilikte örnek oldular

Başarının yaşı değişti

KİT’lerde istihdam 115 bin kişi oldu