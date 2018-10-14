2019 franchIse yılı olacak

Kurumsal zincir markaların şubeleşme atağı 2019’da rekor kıracak. 2 bine yakın marka bu yıl 6 binden fazla şube açacak. Gıdadan sağlığa, emlaktan otomobile kadar birçok alanda hizmet veren bu markalar, yurtdışında da büyümeyi hedefliyor. Bu yıl en çok şube açacak markalar yine gıda sektöründen çıkarken, emlaktaki büyümenin de hız kesmediği gözleniyor. Birçok yeni markanın franchise pazarına girdiği Türkiye’de, sektörün büyüklüğünün de 50 milyar doları aşması bekleniyor. En çok şube açacak 5 marka ise Komagene, Oses Çiğköfte, B-Fit, Simit Sarayı ve Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi oldu.



2 MARKA 2 BİN ŞUBE

2019’da 1000’den fazla şube açmayı planlayan tek marka Komagene oldu. Çiğköfte alanında faaliyet gösteren marka 2019’da 1100 şube açacak. Marka bu yıl franchise giriş bedeli talep etmezken, ortalama işletme sermayesi için sadece 20 bin lira yeterli oluyor. Komagene sadece Türkiye’de değil bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine de yayılmayı planlıyor. İkinci sırada ise yine aynı sektörden bir marka Oses Çiğköfte bulunuyor. Marka 2019’da 900 adet yeni şube açmayı planlıyor. Franchise giriş bedeli almayan markanın hedefinde ise Van, Erzurum, İzmir, Antalya ve İzmir gibi şehirler bulunuyor.



YERLİ VE YABANCILAR

2019’da atağa kalkan sektörlerin başında fast-food geliyor. Pizzadan dönere, hamburgerden tosta kadar birçok alanda hizmet veren bu markalar 2019 yılını büyüme yılı ilan etti. McDonald’s, Subway, Simit Sarayı, Pasaport Pizza ve Göçmen Börekçisi bu alanda başı çeken markalara rasında yer alıyor. Sadece bu 5 markanın yıl sonuna kadar 650 şube açması bekleniyor. Franchise giriş bedelleri 30 bin TL ile 350 bin TL arasında değişen bu markalar, yatırımcısına birçok fırsatta sunuyor. Girişimciler için en büyük sorunların başında gelen personel temini ve lokasyon seçimini bu markalar kendileri yapıyor. Bu da girişimciler için büyük bir destek anlamına geliyor.



KAHVE MOLASI YOK

Son dönemlerin gözde yatırımları arasında yer alan kahve zincirleri 2019’da da büyümeyi sürdürecek. Son yıllarda yerli markalarla büyüyen sektöre bu yıl yabancıların da giriş yaptığı gözleniyor. Ancak en çok şubeyi açmayı planlayan markalar yine yerli kahve zincirleri oluyor. Bu alanda en çok şubeyi Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi açacak. 90 bin TL franchise giriş bedeli talep eden marka yıl sonuna kadar 230 yeni restoran açmayı planlıyor. Bu alanda ikinci sırada Gönül Kahvesi bulunuyor markanın yıl sonu hedefi 120 yeni şube açmak. Pazara 2016 yılında giren Çay ve Ötesi de 2019’da hızlı bir büyüme planlıyor. 65 bin TL franchise giriş bedeli bulunan markanın yıl sonuna kadar 60 yeni şube açması bekleniyor.

GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR

TÜRKİYE’de franchise sektörünün 2000’li yılların başında büyümeye başladığını ancak son dönemlerde bu büyümenin hızlandığını anlatan sektör temsilcileri, “Franchise sektörüne ilgi gösterenlerin başında genç nüfus geliyor. Bu grup çalışan değil işveren olmak istiyor. Bir de emekliye ayrılanlar var. Onlarda birikimlerini değerlendirmek istiyor. Bu alanda birçok fırsat bulunuyor. Ayrıca kadınların da son dönemlerde birçok fırsatı değerlendirdiği gözleniyor. Franchise sektörünün bu yıl büyümesinin en önemli nedeni ise AVM’lerin TL ile dükkan kiralayacak olması. Bu sektör için çok önemli bir fırsat. 6 bin şubenin bu yıl 30 bine yakın istihdam yaratması bekleniyor” diyor.