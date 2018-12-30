2018’in ‘melek’leri

YENİ nesil şirketlerin yani startupların yükselişi devam ediyor. İnovatif ve yenilikçi iş modelleri konusunda dikkat çeken örneklere imza atan startupların en büyük destekleri melek yatırımcılar. Başarılı işler ortaya koyanlar, yatırım alarak büyüme hızlarını arttıyor. 2017’de melek yatırım düzeyinde 110.5 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı ve rekor kırılmıştı. 2018’de ise bu düzeye yaklaşamadık. Startups.Watch verilerine göre 2018’de melek yatırımcıların startuplara yaptıkları yatırım 54 milyon doları buldu. Yaklaşık 91 girişim yatırım almayı başardı. 2017’de ise 171 girişime yatırım yapılmıştı. 2018’de yapılan yatırımların en çok dikkat çeken yanı ise ilk kez ‘Seri B’ olarak ifade edilen ileri aşamadaki yatırımların en çok payı alması oldu. 14.2 milyon dolarlık yatırım Seri B aşamasında gerçekleştirildi. Tohum yatırımlar 12.9 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Seri A yatırımlar da 4.9 milyon dolarla üçüncü oldu.



2019’DA ARTACAK

Peki söz konusu yatırımları yapanlar kimler oldu? Melek yatırımcı ağlarına baktığımızda 2018’de en çok dikkat çeken kurumlar, Galata Business Angels (GBA), İstanbul Startup Angels, Keiretsu Forum, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Melekleri, TR Angels ve BIC Angel Investments oldu. En çok yatırım yapan yatırımcılar arasında ise Fırat İşbecer, Nevzat Aydın, Varol Civil, Sinan Güler ve Hande Enes gibi isimler var. En çok yatırım yapan fonlara baktığımızda ise liste şu şekilde: Tarvenn Ventures, Earlybird, Hedef Filo, Middle East Venture Partners (MEVP), 500 İstanbul, Collective Spark, Finberg, Revo Capital ve Wamda Capital.



Öte yandan 2019’da startuplara yapılan yatırımların artması bekleniyor. Bunun da en büyük sebebi Hazine Müsteşarlığı ve TÜBİTAK ile başlatılan ‘Tech-InvesTR’ programı. Bu kapsamda teknoloji transfer ofisleri ile yatırım fonlarının bir araya geldiği proje grupları desteklenecek. 13 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 9 Teknoloji Transfer Ofisi, 1 Araştırma Altyapısı olmak üzere toplam 23 kuruluştan 34 talep alınan çağrıya 10 farklı fon projesi geldi. 100 milyon TL’lik bütçe ayrılan TÜBİTAK Tech-InvesTR çağrısı kapsamında toplamda 334 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım yapılması hedefleniyor. TÜBİTAK’ın ayırdığı 100 milyon TL’lik fona ek olarak teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofislerinden yaklaşık 112 milyon TL, özel yatırımcılardan yaklaşık 750 milyon TL olmak üzere toplamda 862 milyon TL’lik ekstra kaynağın yaratılması bekleniyor. Kurulacak fonların, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın katkısıyla birlikte ilk kapanışta yaklaşık 980 milyon TL, son kapanışta da yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.

STARTERSHUB’IN DESTEĞİ 720 BİN DOLAR

GİRİŞİMCİLİK ekosisteminden 2018 yılına ilişkin verileri paylaşan StartersHub, bu yıl yeni programlarla girişim desteğini küresel ölçeğe taşıdı ve toplamda 720 bin dolar yatırım gerçekleştirdi. 2018 sonu itibarıyla kuruluştan bu yana girişimlere yapılan toplam yatırım ise 3 milyon doların üzerine çıktı. Bu yıl 3S Landing Pad, StartersHub XO ve Gamer’s Qube şeklinde sıralanan üç ana hızlandırma programı kapsamında 19 girişime toplam 720 bin dolar yatırım gerçekleştiren StartersHub, ayrıca önceki yıllarda programa katılan altı ayrı girişime de 450 bin dolarlık devam yatırımı yaptı. Kurulduğu 2015 yılından bu yana teknoloji girişimlerine 3 milyon doların üzerinde yatırım yapan StartersHub, ayrıca hızlandırma programlarına katılan girişimlerin toplamda 16 milyon doların üzerinde yatırım toplamasına destek oldu.

KÜRESELLERE 480 BİN DOLAR

Küresel ölçekli büyüme aşamasındaki girişimlere yönelik 3S Landing Pad programını bu yıl ilk kez düzenleyen StartersHub, 12 girişime altı ay boyunca San Francisco’da çalışma imkanı sundu. 3S Landing Pad programına katılan girişimlere toplam 480 bin dolar yatırım yapan StartersHub, bu yıl Türk Hava Yolları, Unilever ve B/S/H/ iş ortaklığında düzenlediği StartersHub XO 2018 programında ise beş girişime toplam 100 bin dolar yatırım yaptı. Gamer’s Qube kapsamında ise Midpoly ve Flat Games, StartersHub’dan toplamda 140 bin dolar yatırım almayı başardı. 3S Landing Pad, dünyanın farklı ülkelerinde gelir elde etmeye başlamış ve global pazara açılmak isteyen 12 ayrı girişimi altı aylık bir çalışma için San Francisco’da bir araya getirdi. Teleporter VR, Buck.ai, Wisboo, Smart Mimic, Codela, Optiyol, Cabture, Verismart, Sensfix, Publicfast, Kuan ve Kompass olarak sıralanan bu girişimler toplamda 480 bin dolar yatırım alırken, programı başarıyla tamamlayıp büyüme gösteren ekiplere 250 bin dolara kadar devam yatırımı yapılacağı açıklandı.