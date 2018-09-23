2 bin 500 kişiyi işe alacaklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler2 bin 500 kişiyi işe alacaklar
GeriİK/Yeni Ekonomi 2 bin 500 kişiyi işe alacaklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İK/Yeni Ekonomi
Burcu ÖZÇELİK SÖZER - bozcelik@hurriyet.com.tr
23.09.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

2 bin 500 kişiyi işe alacaklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2 bin 500 kişiyi işe alacaklar

Burger King, Sbarro, Usta Dönerci gibi markaları olan TAB Gıda, 2019’da 100 yeni mağaza açacak ve 2 bin 500 kişilik ek istihdam sağlayacak. TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, bu yıl 6 bin çalışanın terfi ettiğini söylüyor.

2 bin 500 kişiyi işe alacaklarBünyesinde Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Döner Stop restoranlarını barındıran TAB Gıda’nın Türkiye’de bin 200 restoranı, 20 bin çalışanı var. 2019’da Türkiye’de 100 yeni mağaza açacak olan TAB Gıda, 2 bin 500 kişilik ek istihdam sağlayacak.

TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, “Her yıl ortalama 100 restoran açıyoruz. Gelecek yıl da aynı hedef doğrultusunda ilerleyeceğiz. Burger King yine TAB Gıda’nın sürükleyici güçlerinden biri olurken başta Popeyes olmak üzere diğer markalarımızda da restoran açılışlarımıza aynı ivmeyle devam edeceğiz. Bu açılışlara paralel olarak 2 bin 500 kişilik ek istihdam sağlama hedefiyle ilerliyoruz. Bunun yaklaşık olarak yüzde 10’unun beyaz yakalılar, geri kalanının ise mavi yakalı çalışanlardan oluşmasını hedefliyoruz. Gelecek yıl da aynı hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” diyor.

Yönetici adayı olarak işe alınan beyaz yakalı adaylardan liderlik, takım çalışmasına yatkınlık ve müşteri odaklılık gibi yetkinliklere sahip olmasına bekleniyor. Mavi yaka adayların ise şirketi tanıması ve organizasyonda yer almak için istekli olması en önemli kriterlerden. Ekip üyesi olarak işe alınan çalışanları restoran yöneticileri değerlendiriyor. Bu işi yapmak isteyen her yaş ve öğrenim durumundaki aday değerlendirmeye alınıyor.

6 BİN KİŞİ TERFİ ETTİ
Tüm restoran müdürlerinin ya yönetici adayı ya da ekip üyesi olarak işe başladığını söyleyen Asok, “Ekip üyesi olarak işe girmiş birisi 2-3 yıl içinde kendi ekibini yöneten bir restoran müdürü haline gelebiliyor. Dolayısıyla 2-3 yılda müdür olmak mümkün. Bir TAB Gıda çalışanıysanız ekip üyesi olarak başladığınız işinizde 3 aylık bir eğitim sonucunda uzman olabilirken, 2 yılda restoran yöneticisi olabiliyorsunuz. Sadece bu yıl TAB Gıda bünyesinde 6 bin kişi terfi alma hakkı kazandı. Bunun çok büyük bir oranı saha çalışanlarıydı. TAB Gıda’da yönetici olmak isteyen saha çalışanları, uzmanlık sınavlarına ve eğitimlere katılarak en üst düzey yöneticiliğe kadar yükselme imkanına sahip oluyor. Örneğin, genel merkezimizdeki bir kısım yöneticimiz de aynı bu şekilde sahadan başlayarak mevcut pozisyonuna yükselmiş bulunuyor. Belli bir zamanda asistan müdürlüğü ya da kıdemli asistan müdürlüğüne adım atanların çok büyük bir oranı ertesi yıl restoran müdürü oluyorlar” diyor.

20 bin çalışanı var
20 bin çalışanı olan TAB Gıda’da saha ve genel merkezdeki beyaz yakalı çalışanların yüzde 56’sı, mavi yaka çalışanlarımızın ise yüzde 9’u yüksekokul mezunlarından oluşuyor. Mevcut çalışanların yüzde 36’sı kadınlardan oluşuyor. Engelli istihdamını ise yasal zorunluluk olarak değil, sosyal sorumluluk olarak gören şirket engellilere yüzde 5 civarında istihdam sağlıyor. SGK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu TAB Gıda ‘en çok istihdam’, ‘en çok kadın istihdamı’ ve ‘en çok engelli istihdamı’ sağlayan ilk 10 şirketten biri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

133 milyon yeni iş doğacak

Maaşları enflasyona ezdirmediler

4 yılda 2.2 milyon yeni istihdam

Girişimciler ‘spor’a başladı