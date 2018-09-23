2 bin 500 kişiyi işe alacaklar

Bünyesinde Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Döner Stop restoranlarını barındıran TAB Gıda’nın Türkiye’de bin 200 restoranı, 20 bin çalışanı var. 2019’da Türkiye’de 100 yeni mağaza açacak olan TAB Gıda, 2 bin 500 kişilik ek istihdam sağlayacak.



TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, “Her yıl ortalama 100 restoran açıyoruz. Gelecek yıl da aynı hedef doğrultusunda ilerleyeceğiz. Burger King yine TAB Gıda’nın sürükleyici güçlerinden biri olurken başta Popeyes olmak üzere diğer markalarımızda da restoran açılışlarımıza aynı ivmeyle devam edeceğiz. Bu açılışlara paralel olarak 2 bin 500 kişilik ek istihdam sağlama hedefiyle ilerliyoruz. Bunun yaklaşık olarak yüzde 10’unun beyaz yakalılar, geri kalanının ise mavi yakalı çalışanlardan oluşmasını hedefliyoruz. Gelecek yıl da aynı hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” diyor.



Yönetici adayı olarak işe alınan beyaz yakalı adaylardan liderlik, takım çalışmasına yatkınlık ve müşteri odaklılık gibi yetkinliklere sahip olmasına bekleniyor. Mavi yaka adayların ise şirketi tanıması ve organizasyonda yer almak için istekli olması en önemli kriterlerden. Ekip üyesi olarak işe alınan çalışanları restoran yöneticileri değerlendiriyor. Bu işi yapmak isteyen her yaş ve öğrenim durumundaki aday değerlendirmeye alınıyor.



6 BİN KİŞİ TERFİ ETTİ

Tüm restoran müdürlerinin ya yönetici adayı ya da ekip üyesi olarak işe başladığını söyleyen Asok, “Ekip üyesi olarak işe girmiş birisi 2-3 yıl içinde kendi ekibini yöneten bir restoran müdürü haline gelebiliyor. Dolayısıyla 2-3 yılda müdür olmak mümkün. Bir TAB Gıda çalışanıysanız ekip üyesi olarak başladığınız işinizde 3 aylık bir eğitim sonucunda uzman olabilirken, 2 yılda restoran yöneticisi olabiliyorsunuz. Sadece bu yıl TAB Gıda bünyesinde 6 bin kişi terfi alma hakkı kazandı. Bunun çok büyük bir oranı saha çalışanlarıydı. TAB Gıda’da yönetici olmak isteyen saha çalışanları, uzmanlık sınavlarına ve eğitimlere katılarak en üst düzey yöneticiliğe kadar yükselme imkanına sahip oluyor. Örneğin, genel merkezimizdeki bir kısım yöneticimiz de aynı bu şekilde sahadan başlayarak mevcut pozisyonuna yükselmiş bulunuyor. Belli bir zamanda asistan müdürlüğü ya da kıdemli asistan müdürlüğüne adım atanların çok büyük bir oranı ertesi yıl restoran müdürü oluyorlar” diyor.

20 bin çalışanı var

20 bin çalışanı olan TAB Gıda’da saha ve genel merkezdeki beyaz yakalı çalışanların yüzde 56’sı, mavi yaka çalışanlarımızın ise yüzde 9’u yüksekokul mezunlarından oluşuyor. Mevcut çalışanların yüzde 36’sı kadınlardan oluşuyor. Engelli istihdamını ise yasal zorunluluk olarak değil, sosyal sorumluluk olarak gören şirket engellilere yüzde 5 civarında istihdam sağlıyor. SGK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu TAB Gıda ‘en çok istihdam’, ‘en çok kadın istihdamı’ ve ‘en çok engelli istihdamı’ sağlayan ilk 10 şirketten biri.