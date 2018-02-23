12 marka 600 franchise

TÜRKİYE’de sayıları hızla artan kahve zincirleri bu yıl adeta rekor büyümeye ulaşacak. Türkiye’de en çok franchise veren 12 marka bu yıl sonuna kadar 600’e yakın yeni franchise verecek. Markaların hedefinde ise üniversite mezunu gençler var. Kahveye ilgi duyan ve bu alanda daha önce çalışmış gençlere birçok cazip fırsatlar sunan markalar, uygun franchise giriş bedelleri ile şube sayılarını arttıracak. Bugün Türkiye’de 1.5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığı tahmine dilen kahve zincirlerinin cirosu, yerli ve yabancı markalarla 2018’de de büyüyecek.



12 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Bu yıl en fazla franchise vermesi beklenen marka ise Kahve Deryası ve Kahve Durağı oluyor. Markalar yıl sonuna kadar 300’e yakın yeni franchise vermeyi planlıyor. Bunları 120 franchise ile Gönül Kahvesi izliyor. Franchise giriş bedeli en düşük marka ise Kahve Ateşi oluyor. Kahve Ateşi franchise giriş bedeli olarak 12 bin dolar talep ediyor. Marka yıl sonuna kadar 15 yeni şube açacak. Bu markayı Çakmaktaş Cafe&Restaurant ve Kahve Deryası takip ediyor. Markaların franchise giriş bedeli ise 30 bin dolar. Daha çok lokal şubelerle büyüyen ancak 2018’de Türkiye’ye yayılması beklenen markalar da bulunuyor. Bu markaların 2018 franchise hedefleri ise 10 şubenin altında. Coffee Gutta, Coffee Corner Bistro ve Amore Kahve bu markalar arasında.



SON 18 YILDA BÜYÜDÜ

Kahve sektörü 2000’li yılların başında yabancı markaların Türkiye’ye girişiyle başladı. AVM sektörünün yaygınlaşmaya başladığı 2005 yılından sonra hızlı büyüme rakamlarına ulaştı. Son 15 yılda ise hem yerli hem de yabancı markalarla pazar yaklaşık 1.5 milyar TL’ye ulaştı. Bugün Türkiye’de yerli ve yabancı olmak üzere 40’a yakın kahve zinciri piyasada hizmet veriyor. Sektörün en önemli sorunu ise kurumsallaşma. Kahve petrolden sonra bugün dünyada ticareti yapılan en büyük 2’nci emtia konumunda.



GİRİŞİMCİ VE BAŞARMA HIRSINA SAHİP OLMALI

YATIRIMCILARDA aranan özellikler hakkında bilgi veren uzmanlar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Girişimci ve başarma hırsına sahip olmak, işin başında olabilmek, başarılı iş geçmişine sahip olmak, yönetim tecrübesi, yatırımın gerektirdiği finans kaynağı ve önceliğin müşteri memnuniyeti odaklı olması. Bunlar yatırımcılarda aradığımız başlıca özellikler arasında. Lokasyon seçimlerde yatırımcılara her zaman destek olunuyor. Kahve zincirleri daha çok cadde ve AVM’leri tercih ediyor. Bunan yanı sıra binlarce kişinin çalıştığı plazalarda zincirlerin hedef noktası.”