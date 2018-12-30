11 ayda 1 milyon istihdam

İŞKUR, 2018 yılı Ocak-Kasım ayına yönelik istihdam verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında İŞKUR’a işverenlerden 164 bin 584 eleman talebi geldi. Bu taleplerin 902’si kamu kesiminden, 163 bin 682’isi de özel sektörden geldi. Bu talep geçen senenin aynı dönemi ile mukayese edildiğinde yüzde 9’luk düşüş anlamına geliyor. Aynı dönemde 109 bine yakın kişi de İŞKUR tarafında işe yerleştirildi ki, bu geçen sene ile mukayese edildiğinde yüzde 45’lik artış anlamına geliyor. İstihdam sağlayanların 70 bine yakın erkeklerden, 40 bine yakını da kadın çalışandan oluştu.

2.2 MİLYON ELEMAN TALEBİ

İŞKUR aynı zamanda bu yılın Ocak-Kasım dönemine ait istihdam rakamlarını da açıkladı ve asıl çarpıcı durum bu yılın 11 ayında yaşandı. 11 ayda İŞKUR’a 2 milyon 200 binden fazla eleman talebi geldi. Bunun 18 bine yakını kamudan, 2,2 milyonu ise özel sektörden geldi. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 milyon 400 binden fazla eleman talebi gelmişti. Mukayese edildiğinde geçen sene oranla Kuruma gelen talep de yüzde 11’lik düşüş anlamına geliyor. Ancak aynı dönemde 1 milyon 100 bine yakın kişiyi işe yerleştirdi. Bunun 718 binden fazlası erkek çalışanlardan, 380 binden fazlası da kadın çalışanlardan oluştu. Geçen senenin 11 ayında ise İŞKUR, 982 binden fazla kişiyi işe yerleştirmişti ki, bu da istihdamda yüzde 12’lik artış anlamına geliyor.

11 BİN SATIŞ DANIŞMANI

İŞKUR aynı döneme yönelik kayıtlı işgücü ve kayıtlı işsiz sayılarına da açıkladı. Buna göre de bu yılın Ocak-Kasım döneminde kayıtlı işgücü geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27 artarak, 6 milyonu geçti. Kayıtlı işsiz ise yüzde 27 artışla 3 milyon 296 bini geçti ki, geçen sene bu sayı 2 milyon 604 bindi.

Kasım ayında reel sektörden gelen eleman talebinde ise başı uzman satış danışmanı çekti. Şirketler İŞKUR’dan 11 binin üzerinde satış danışmanı talebinden bulundu, 7 bin kişi de işe yerleştirildi. İkinci sırayı ise güvenlik görevlisi aldı. Şirketler 8 bine yakın güvenlik görevlisi talep etti, İŞKUR aracılığı ile 6 binden fazla kişi bu alanda işe yerleşti. Şirketlerin Kasım döneminde en çok aradığı eleman arasında konfeksiyon işçisi de yer aldı. İŞKUR’a bu alanda 3 bin 800 eleman talebi geldi, 2 bin 959 kişi de konfeksiyon işçisi olarak işe yerleşti.

41 BİN YENİ ELEMAN ARANIYOR

Yılın son günlerinde İŞKUR’a yeni eleman talebi de gelmeye devam ediyor. İşverenler, her branşta çalışacak 41 bine yakın eleman arıyor. Reel sektörün en çok aradığı eleman ise beden işçisi. İŞKUR’a bu alanda 7 bin 700’den fazla talep geldi. İkinci sırayı ise uzman satış danışmanı alıyor. Şirketler 3 bin 300’den fazla satış danışmanı arıyor. Aranan eleman arasında üçüncü sırayı ise temizlik görevlisi alıyor. Şu sıralar bin 942 de temizlik görevlisi aranıyor. Şirketler, İŞKUR’dan bin 536 kişi de güvenlik görevlisi talebinde bulundu.