100 yeni dondurmacı aranıyor
Dışarıda yeme-içme sektörü hızlı bir büyüme yakalarken kurumsallaşma da hız kesmeden sürüyor. Son yıllarda önemli adımlar atan dondurma markaları bu yaz adeta büyüme rekoru kıracak. Sahil kentleri başta olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde de yapılanmasını arttıran dondurma markaları, yıl sonuna kadar 100’den fazla şube açmayı planlıyor.
DONDURMA pazarı kurumsal zincir markalarla büyümesini sürdürüyor. Bu alanda hizmet veren 4 önemli marka sahil kentleri ve büyükşehirleri hedeflerken, yıl sonuna kadar 100’den fazla yeni şube açmayı planlıyor. Türkiye’de daha çok yaz aylarında tüketilen dondurmanın önümüzdeki yıllarda hızlı bir büyüme yakalayacağını anlatan yetkililer, “Bugün franchise şartları en uygun yatırım alanlarından birisi dondurma. Fiyatlar TL ve dolar olarak değişkenlik gösteriyor” dedi.
SEKTÖR NASIL BÜYÜYOR
- Türkiye’de dondurma tüketimi her yıl artsa da kişi başı tüketimde Türkiye hâlâ geride. ABD’de yıllık kişi başı dondurma tüketimi 30 litreyi aşarken, Avrupa’da ise 13 litreye ulaşıyor.
- Türkiye’de tüketiminin en büyük kısmını anında tüketilen ürünler oluşturuyor. Bunun yüzde 80’ini 6-25 yaşarası nüfus tüketiyor.
- Dünya çapındaki dondurma tüketiminde Türkiye 15’inci sırada. Kişi başı tüketimde ise 3.5 litre ile dünyada 30’uncu sırada.
- Türkiye’de kurumsal marka sayısı az. Özellikle İstanbul ve Ege’de butik olarak hizmet veren markalar da var.
NE KADAR YATIRMALI?
- Yatırımcıların sahip olması gereken bütçe restoranın büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Metrekare başına düşen yatırım tutarı 3 bin TL’yi buluyor.
- Geri dönüş süresi 24 aya kadar çıkabiliyor.
- Bazı markalar franchise için yıllık yüzde 2 ciro katkı payı ve yüzde 3 de reklam katkı payı talep ediyor.
- Dükkanın büyüklüğüne ve cirosuna göre personel gideri yaklaşık yüzde 10 olarak hesaplanıyor.
- Net kâr, tahmini olarak lokasyona göre yüzde 25 ile yüzde 35 arasında.
İŞİ ETKİN BİR ŞEKİLDE TAKİP ETMELİ
BUGÜN dondurma markasına yatırım yapmak isteyen girişimcilerde aranan özellikler hakkında da bilgi veren yetkililer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dondurma dükkanı açmayı planlayan girişimcilerden en büyük beklentimiz işine ilgi göstermesi ve zaman ayırmasıdır. Hafta sonu çalışmanın devam etmesi, tatil gibi dinlenme zamanlarının olmaması nedeniyle çok zor bir iş olan kafe işletmeciliğinde başarı yatırımcının ilgisine bağlıdır. İlgiden kastımız sürekli işin başında durup adım adım takip etmesi olmayıp; işi etkin bir şekilde takip etmesidir. Bu talebimiz kafe işletmeciliği işinin doğasında var. Ayrıca bu işte duygu da çok önemlidir. İşi yönetecek kişi hem müşterilerinin hem de personelinin duygusuna dikkat ve ehemmiyet göstermelidir.”
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