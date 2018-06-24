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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
24.06.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

100 yeni dondurmacı aranıyor

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100 yeni dondurmacı aranıyor

Dışarıda yeme-içme sektörü hızlı bir büyüme yakalarken kurumsallaşma da hız kesmeden sürüyor. Son yıllarda önemli adımlar atan dondurma markaları bu yaz adeta büyüme rekoru kıracak. Sahil kentleri başta olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde de yapılanmasını arttıran dondurma markaları, yıl sonuna kadar 100’den fazla şube açmayı planlıyor.

100 yeni dondurmacı aranıyorDONDURMA pazarı kurumsal zincir markalarla büyümesini sürdürüyor. Bu alanda hizmet veren 4 önemli marka sahil kentleri ve büyükşehirleri hedeflerken, yıl sonuna kadar 100’den fazla yeni şube açmayı planlıyor. Türkiye’de daha çok yaz aylarında tüketilen dondurmanın önümüzdeki yıllarda hızlı bir büyüme yakalayacağını anlatan yetkililer, “Bugün franchise şartları en uygun yatırım alanlarından birisi dondurma. Fiyatlar TL ve dolar olarak değişkenlik gösteriyor” dedi.

SEKTÖR NASIL BÜYÜYOR
- Türkiye’de dondurma tüketimi her yıl artsa da kişi başı tüketimde Türkiye hâlâ geride. ABD’de yıllık kişi başı dondurma tüketimi 30 litreyi aşarken, Avrupa’da ise 13 litreye ulaşıyor.

- Türkiye’de tüketiminin en büyük kısmını anında tüketilen ürünler oluşturuyor. Bunun yüzde 80’ini 6-25 yaşarası nüfus tüketiyor.

- Dünya çapındaki dondurma tüketiminde Türkiye 15’inci sırada. Kişi başı tüketimde ise 3.5 litre ile dünyada 30’uncu sırada.

- Türkiye’de kurumsal marka sayısı az. Özellikle İstanbul ve Ege’de butik olarak hizmet veren markalar da var.

NE KADAR YATIRMALI?
- Yatırımcıların sahip olması gereken bütçe restoranın büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Metrekare başına düşen yatırım tutarı 3 bin TL’yi buluyor.

- Geri dönüş süresi 24 aya kadar çıkabiliyor.

- Bazı markalar franchise için yıllık yüzde 2 ciro katkı payı ve yüzde 3 de reklam katkı payı talep ediyor.

- Dükkanın büyüklüğüne ve cirosuna göre personel gideri yaklaşık yüzde 10 olarak hesaplanıyor.

- Net kâr, tahmini olarak lokasyona göre yüzde 25 ile yüzde 35 arasında.

İŞİ ETKİN BİR ŞEKİLDE TAKİP ETMELİ
BUGÜN dondurma markasına yatırım yapmak isteyen girişimcilerde aranan özellikler hakkında da bilgi veren yetkililer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dondurma dükkanı açmayı planlayan girişimcilerden en büyük beklentimiz işine ilgi göstermesi ve zaman ayırmasıdır. Hafta sonu çalışmanın devam etmesi, tatil gibi dinlenme zamanlarının olmaması nedeniyle çok zor bir iş olan kafe işletmeciliğinde başarı yatırımcının ilgisine bağlıdır. İlgiden kastımız sürekli işin başında durup adım adım takip etmesi olmayıp; işi etkin bir şekilde takip etmesidir. Bu talebimiz kafe işletmeciliği işinin doğasında var. Ayrıca bu işte duygu da çok önemlidir. İşi yönetecek kişi hem müşterilerinin hem de personelinin duygusuna dikkat ve ehemmiyet göstermelidir.”

100 yeni dondurmacı aranıyor

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