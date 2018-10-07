10 bin polis 12 bin asker alınacak

Ekim ayı sonuna kadar Polis Akademisi Başkanlığı 9 bini erkek, bini de kadın olmak üzere toplam 10 bin polis alımı yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için 12 binin üzerinde sözleşmeli er ve erbaş alımı yapacak. Ayrıca TSK, ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş alımı da yapacak.



Polis Akademisi Başkanlığı 10 bin polis alımı yapacak. Polis Meslek Eğitim Merkezleri, lisans mezunu 7 bin 200 erkek, 800 kadın, ön lisans mezunu bin 800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapacak. Başvurular 14 Ekim tarihine kadar sürecek ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinde yapılacak.



Adaylarda aranan şartlar ise; 30 yaşından gün almamış olmak, kadın adaylar için 162 cm, erkek adaylar için 167 cm’den kısa boylu olmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, gerekli sağlık şartlarına sahip olmak.



12 BİN 600 ERBAŞ

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı ve uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapacak 12 bin 600 uzman erbaş alımı yapacak. Adayların 26 Ekim tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden başvuruda bulunması gerekiyor. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 11 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 737, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için de 925 kontenjan bulunuyor.

Uzman erbaş olma süreci; fiziki kontrol, fiziki yeterlilik testi, mülakat, uygulamalı sınav, sağlık kontrolü ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşuyor. Başvuracak adaylarda aranan şartlar ise, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanların Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunması gerekiyor. Adayların, 27 yaşını bitirmemiş, 28 yaşından da gün almamış olması şart. Ayrıca askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, TSK’da daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olması da aranan şartlar arasında.



Başarılı olan adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı kapsamında; piyade, tank, topçu, muhabere, istihkam, hava savunma, ulaştırma, ikmal bakım, sıhhiye ve veterinerlik sınıflarında görev alacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kapsamında ise topçu, serdümen, piyade, elektrikçi, şoför, mayın harbi dalgıcı, ikmal, istihkam, iş makinası operatörü sınıflarında görev alınacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı kapsamında da piyade, ulaştırma, araç bakımcısı, araç elektrik donanımcısı, araç boyacısı, araç kaportacısı, inşaat makineleri operatörü, istihkam, elektrik güç kaynakları bakımcısı, marangoz, kaynakçı sınıflarında görev alacak.



İLKÖĞRETİM MEZUNU BAVURABİLİR

Ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er alımı da yapacak. Sözleşmeli erler, askerlik görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı istihdam edilecek ve erbaş ve er kadrolarında görev yapacak. İlköğretim mezunu ve 25 yaşını bitirmemiş olan erkekler 26 Kasım tarihine kadar sözleşmeli erlik için başvurabilecek. Başvurular Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılacak. Adayların seçim aşaması; fiziki yeterlilik testi ve mülakattan oluşacak, yazılı sınav yapılmayacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıç ve kurbağa adam tercihi yapan adayların yüzme testlerinde başarısız olması durumunda adaylığı Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er olarak devam edecek.



Adaylar, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınıyor ve askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılıyor. Sözleşmeler bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla 7 yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabiliyor.

MANGA KOMUTANI DA ARANIYOR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş alımı da yapacak. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar gerekli süreçleri geçtikten sonra komando, havan manga komutanı, havan ateş idare uzmanı, havan ileri gözetleyici, orta menzilli tanksavar silah sistemi manga komutanı, TOW manga komutanı, tank sürücüsü, tank nişancısı, tank komutanı, ağır-hafif araç sürücüsü, tank tamircisi, zırhlı araç tamircisi, obüs tamircisi sınıflarında görev alacaklar.