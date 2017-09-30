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    Hürriyet >Eğitim>IIMUN'17 Konferansı başladı

    IIMUN'17 Konferansı başladı

    AA
    30.09.2017 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Lise düzeyindeki öğrencilerin küresel sorunları tartıştığı ve ülkeler arası sorunlara çözüm önerileri sunduğu, ITU International United Nations (İTÜ Uluslararası Model Birleşmiş Milletler) (IIMUN'17) Konferansı'nın 6'ncısı, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ekrem Elginkan Lisesi'nin ev sahipliğinde başladı.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, geleceği kuracak ve yön verecek gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Bugün dünyada yaşanan sorunların gelecekte yaşanmaması adına siz gençlere güveniyoruz" dedi.

    Küresel ısınma, ayrımcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık ve terörizm gibi sorunlara da değinen Davis, "Bu sorunlar tüm ülkelerde var. Bir ülke tek başına bu sorunların üstesinden gelemez. Bu sebeple ülkelerin birlikte çalışması gerekli. Birleşmiş Milletler bu amaçla kuruldu" diye konuştu.

    IIMUN'17 Konferansı'na, lise düzeyinde 17 farklı okuldan 350 öğrenci katılıyor. Öğrencilerin üç gün boyunca uluslararası sorunları ele alacağı konferans, 1 Ekim'de sona erecek.

    Etiketler: Lise , ÖĞRENCİ , itü , istanbul teknik üniversitesi , konferans
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