II. Hezarfen Uçuşu Galata Kulesi’nde 385 yıl sonra tekrarlanacak

Macerasever ve outdoor tutkunlarına ilham veren kahramanları bir araya getiren EOFT, ilk defa AB ülkeleri dışında bir ülkede gerçekleşiyor. Ekstrem spor dalında sınırları zorlayan filmlerin gösterileceği etkinlikte aranan tek nitelik ‘ Gerçek Bir Macera’ . Sadece doğanın seyrine kendilerini bırakan maceraseverlerin filmlerinin olacağı organizasyonda, gerçeklik en yalın haliyle izleyiciye aktarılacak. 15 yılı aşkın bir süredir, 22’den fazla ülkede 300 farklı noktada seyirciyle buluşan EOFT, Türkiye’de doğa sporları bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.





Dünyada Milyonlarca Takipçisi Var

Milyonlarca takipçisi olan EOFT, Türkiye’nin ekstrem sporlarına elverişli doğasını dünyanın gözleri önüne serecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen organizasyonun bir diğer amacı ise, Türkiye turizmine katkı sağlamak… EOFT’nin Türkiye Premieri 11 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.