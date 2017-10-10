İhtiyaçtan girişimci!

Global Girişimcilik Monitörü (GEM) Kadın Raporu iki yılda bir yayımlanıyor. Tüm dünya kadınlarının girişimcilik durumları, karşılaştıkları zorluklar ve kazançlar bu raporda yer alıyor. İşte, raporda Türk kadınlarının yüzde 73’ünün fırsat yakaladığı için girişimci olduğu yer alırken, yüzde 44.7’si işi yapabileceğini düşünüyor, yüzde 66.2’si ise başarısızlık korkusu ile yılmıyor. Fırsatları kullansa da tüm dünyada ve Türkiye’de kadınların ihtiyaçları olduğu için girişimci olmaları erkeklerden yüzde 20 daha yüksek. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, erkeklere kıyasla kadınların motivasyonunun fırsatı değerlendirmekten ziyade ihtiyaçtan kaynaklandığı ve kurdukları işin büyümesi beklentilerinin erkeklerden düşük olduğunu gördüklerini belirtti.

İhtiyaç ya da fırsat, cesur Türk kadın girişimcisini ne alıkoyuyor? KAGİDER Başkanı Oktar bu sorunu, “Kadın erkek arasında fırsat eşitliğini zorlaştıran koşullar kadın girişimciler için büyük sorun. Bunun temelinde de kadınları esas olarak çocuk bakımından, ev işlerinden sorumlu gören erkek egemen kültür geliyor. Bu kültürün gelişmekte olan ekonomilerde daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bir başka önemli faktör de eğitimdir. Eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri, kız çocukların yeterli eğitimi almaması onları girişimcilik için hazırlıksız hale getiriyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların ekonomiye katılımı da artıyor. Bu çalışan olarak olduğu gibi girişimcilik şeklinde de olabiliyor” diye özetliyor.

YÜZDE 10 DAHA GİRİŞİMCİ

Raporun sonuçları hem dünya hem de Türk kadın girişimcileri için umut veriyor. 74 ülkedeki eğilimler izlenmiş ve her ülkede 18 – 64 yaş arası 2 bin kadınla konuşulmuş. Coğrafi bölgelere göre yapılan gruplaştırmanın yanı sıra, en az gelişmiş seviyeden başlayarak toplam 5 ekonomik seviye tespit edilen raporda en üstte ise inovatif ve gelişmiş ekonomiler yer aldı. Türkiye de Avrupa / Orta Asya grubunda ve gelişmekte olan bir ekonomi olarak değerlendiriliyor. Bir önceki rapor 2014-2015 yılında üretildi. 2017 raporunda önceki rapora göre dünyada kadınların girişimcilik faaliyetlerindeki artış yüzde 10. Ve girişimcilikte kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik de önceki rapora göre yüzde 5 azaldı.

Oktar, erkeklere kıyasla kadınların motivasyonunun fırsatı değerlendirmekten ziyade ihtiyaçtan kaynaklandığını, kurdukları işin büyümesi beklentilerinin erkeklerden daha düşük olduğunu belirterek “Kadınların kurdukları işler arasındaki başarısızlık oranının erkeklerden daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durum kadınlara eğitim, koçluk, finansal kaynaklara erişim konularında destek vermenin önemini gösteriyor” dedi.

GELİŞEN ÜLKEDE DAHA İNANÇLI

KAGİDER Başkanı Oktar, raporun en ilginç sonuçlarından birini de şöyle paylaştı: “İnovatif ve gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde yaşayan kadınların bir iş kurmak konusundaki yetkinliklerine olan inançları, bu konudaki algılamaları ve bir iş kurduklarında büyüme beklentileri, gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren kadınlara göre düşük seviyede bulunuyor. Gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkelerdeki kadınların kendilerinin başarılı olabileceğine yönelik algıları ve büyüme beklentileri daha yüksek. Buna karşılık, gelişmekte olan ülkelerde kadınların kurdukları işlerin başarısızlık oranı, gelişmiş ülkelerdeki kadın girişimlerine göre daha yüksek.”

RAKAMLARLA TÜRKİYE’DEKİ KADIN GİRİŞİMCİLİK

- Türkiye’de kadınların girişimci olmasının sebebi yüzde 22.5 ihtiyaçtan, yüzde 73 fırsat yakalamaktan

- Kadınların yüzde 28.1’inde girişimcilik eğilimi/isteği var, işini kurup büyüten ise yüzde 5.3.

- Yüzde 20.6’sı kârlı olmadığı için devam etmiyor, yüzde 28.1’i finansal kaynak yetersizliğinden devam etmiyor,

- Önümüzdeki 5 yıl içinde 6 ve üstü kişiyi istihdam edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 60.

- Yüzde 44.9’u fırsat olduğunu düşünüyor, yüzde 44.7’si yapabileceğini düşünüyor

- Yüzde 66.2’si başarısızlık korkusu ise yılmıyor, yüzde 18’i şahsen bir kadın girişimciyi tanıyor

- Yüzde 5.1’i ortalama 6700 dolarlık yatırım almış.

- 2014 yılında yüzde 8.6 olan toplam girişimcilik aktivitesi 2016 raporunda yüzde 10’a çıkmış

- 2014’te yüzde 21.8 olan girişimcilik isteği 2016’da yüzde 28.1 olmuş.