İhtiyacı olanın hep yanında

30 Mart 2014 yerel seçimleri işe birlikte Seyhan Belediye Başkanlığına seçilen Zeydan Karalar, gönüllerin başkanı oldu. Yaptığı hizmetlere halkın takdirini kazanan Başkan Karalar, Adanalıyı birçok hizmetle ilk kez bu dönem tanıştırdı. Göreve gelir gelmez ilk olarak vatandaşı belediyeye değil belediyeyi vatandaşın ayağına götürdü. Sorunları mahallerde düzenlediği halk günlerinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bizzat dileyip anında çözdü. Çöp konteynerlerini yer altına alarak şehir merkezinde yaşanan kötü ve hijyen olmayan görüntünün önüne geçti. Ayrım yapmaksızın tüm inanç gruplarının ibadethanelerinin temizliğini düzenli olarak yaptı.

40-50 bin insanı mağdur bırakan toplamda 17 bin 272 hektarlık alanı ilgilendiren ve uçakların havalimanına iniş kalkışına engel olan mania sorununu Karalar çözdü. Yeni yapılan emniyet müdürlüğü binasının 4 katının da yıkımına sebep olan mania problemi, 282 binayı da ilgilendiriyor.

İSTİMLAKLAR TAMAM

Başkan Zeydan Karalar, şöyle konuştu: “Modern şehirler tüm dünyada meydanlar etrafında şekillenir. Maalesef Adana’da meydan diye anılan alanlar zamanla meydan vasfını yitirmiştir. Bu eksiklik yıllar boyu bilinmiş ancak hiçbir yerel yönetici bir meydan yapmaya cesareti bırakın hayal dahi edememişti. En önemli projelerimizden kent meydanı projesinde de önemli mesafeler kat edilmiştir. Sucuzade mahallesi balıkçılar pazarı civarında yapılacak meydanın kamulaştırma işlemlerinin tamamına yakını, yıkım işerinde yüzde 60’ı tamamlandı.”

1500 AİLEYE DÜZENLİ YARDIM

Maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 1500 aileye Seyhan Halk Kart verildiğini hatırlatan Karalar, “İhtiyaç sahibi aileler böylelikle her seferinde belediyeye veya herhangi bir yere başvuru yapmadan düzenli gıda ve giyim yardımlarından yaralanabilecek. Uygulamada aylık geliri 600 liranın altında geliri olan aileler yararlanabilecek. Seyhan halk kartları ailede kadınlara verildi. Projede belediyenin kendi imkânları ile yürütülüyor. Yani dışarıdan herhangi bir ek kaynak veya krediye ihtiyaç olmayacak” diye konuştu.

Karalar, yapılanları şöyle anlattı: “Adana’ya ilk mahalle merkezi yapıldı. Bey ve Barbaros mahallerine hizmet verecek olan mahalle merkezinde düğün salonu, aşevi, çok amaçlı spor salonları, atölyeler ve emekliler için dinlenme odası bulunuyor. Mahalle merkezi 2 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu durumda.

MAHALLE MERKEZİ

Şakirpaşa Mahallesi’nde yaptığımız tesis 10 bin metre kare alan üzerine kurulu. 200 bin kişinin yaşadığı 4 mahallenin tam ortasında bulunan tesiste 2 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Şakirpaşa Spor Kompleksi’nde spor salonunun yanında, tenis kortu, suni çim futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, kaykay pisti, uzun atlama havuzu, 375 metre uzunluğunda tartan kauçuk atletizm ve yürüyüş parkuru ile gençlerin spor sonrası dinlenmeleri için 250 metrekare kapalı alan içerisinde kapsamlı bir kütüphanenin olduğu kafeterya bulunuyor. Modern kapalı semt pazarlarını da ilçeye kazandırdık. Güneş enerjisi ile çalışan taziye evleri ve muhtarlık binaları da yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.”