İhtiyaç kredisi mi nakit avans mı?

İhtiyaç kredisi hesaplama işlemi yaptığınızda, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının uzun vadelerde daha avantajlı hale geldiğini görebilirsiniz. Çünkü bir krediyi en uygun ihtiyaç kredisi yapan tek şey faiz oranı değil dosya masrafı, sigorta gibi ek ücretlerdir. Yine de ihtiyaç kredisi faiz oranları karşısında nakit avans faiz oranları daha yüksek görünse de bazı koşullarda nakit avans seçeneğinin daha cazip olduğunu söylemekte fayda var.

NAKİT AVANS DAHA HIZLI BİR ÇÖZÜM

Nakit avans, paraya ihtiyacınızın olduğu anlarda sizi en kısa yoldan aradığınız çözüme ulaştırır. Çünkü kredi kartına sahip olduğunuz bankanın herhangi bir şubesinden ya da ATM’sinden belirlenmiş limitler içerisinde ihtiyacınız olan tutarı çekebilirsiniz. Başvuru yapmak, belge tamamlamak, evrak imzalamak gibi prosedürler ile uğraşmadan direkt olarak paranızı çekersiniz. Ancak kredi kartı limitinizin bu kullanımdan sonra dolacağını ve bir süre taksitli alışveriş, nakitsiz alışveriş gibi avantajlardan mahrum kalacağınızı bilmelisiniz.

İHTİYAÇ KREDİSİ İLE DAHA YÜKSEK TUTARLAR ÇEKEBİLİRSİNİZ

İhtiyaç kredisi kullanımında is faiz oranlarının ve toplam geri ödeme rakamlarını daha uygun olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca kredi kullanımında üst limit çok daha yüksek olacaktır. Çalıştığınız bankanın nakit avans faiz oranları ile ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve toplam geri ödeme rakamlarını hesapladıktan sonra karar vermek en mantıklısıdır. Arada çok büyük farklar yoksa kredi kullanmak ve kredi kartınızı kullanıma kapatmamak daha mantıklı bir seçenek olabilir.