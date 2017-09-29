Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, iş adamı İhsan Kalkavan hakkında "FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) yöneticiliği"nden fezleke hazırlandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, 2010 yılında Bodrum'da meydana gelen, kamuoyunda "manken Aslı Baş cinayeti" diye bilinen olayla ilgili davaya atıfta bulunuldu.

Fezlekede, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın soruşturma aşamasında, Bodrum'da faaliyet gösteren Club Flipper'ın sahibi Ahmet Derya Bayer'in, 2012 yılında tutuklanan çocukları Hakan Sadi ve Volkan Bayer'in tahliyesini sağlamaya dönük talebi sonrası iş adamı İhsan Kalkavan'ın İstanbul'dan geldiği, nüfuzunu kullanarak FETÖ/PDY'nin sözde "Bodrum imamı" olduğu iddia edilen Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu bildirildi.

Kalkavan'ın, Ahmet Derya Bayer'in soruşturmaya müdahale edebilmesi amacıyla Yağmur'la görüşmesini sağladığı, bir süre sonra tutuklu bulunan Volkan Bayer'in tahliye edildiği iddiasına yer verilen fezlekenin, Kalkavan hakkında "FETÖ yöneticiği"nden kamu davası açılmak üzere Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi. Fezlekede "FETÖ üyeliği"nden kamu davası açılması talep edilen firari şüpheli Yağmur hakkında daha önce de KHK ile kapatılan Bodrum Merter okullarındaki yöneticiliği nedeniyle kamu davası açılmıştı. Yurt dışına 2014'te çıkan ve bir daha dönmeyen iş adamı İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı bulunuyor.