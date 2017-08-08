İhracatta deniz, ithalatta havayolu kullanımı arttı

Bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta denizyolu kullanımı yüzde 14,5 artışla 38,9 milyar dolardan 44,5 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ithalatta havayolu kullanımı yüzde 51 artışla 10,7 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 8,2 artışla 77,5 milyar dolara ulaştıran Türkiye, söz konusu ihracatın en yüksek tutardaki bölümünü denizyoluyla gerçekleştirdi.

Denizyoluyla ihracat tutarı geçen yılın ocak-haziran döneminde 38 milyar 872 milyon dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,5 artışla 44,5 milyar dolara yükseldi.Söz konusu dönemde demiryoluyla yapılan ihracat yüzde 27 artarak 282 milyon dolardan 358 milyon dolara çıktı. Karayoluyla ihracat tutarı yüzde 0,8 azalarak 22,3 milyar dolara, havayoluyla ihracat tutarı ise yüzde 7,6 azalışla 8,8 milyar dolara geriledi.

İTHALATTA EN YÜKSEK ARTIŞ HAVAYOLUNDA

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde denizyoluyla yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3 artarak 60 milyar 663 milyon dolardan 62 milyar 522 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ithalatta demiryolu kullanımı tutar bazında yüzde 20,4 azalışla 601 milyon dolara gerilerken, karayolu kullanımı yüzde 1,2 artarak 17 milyar 592 milyon dolara yükseldi.Yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre ithalatta en yüksek artış oranı yüzde 51 ile havayolunda görüldü. Türkiye, söz konusu dönemde havayoluyla ithalatını 10 milyar 654 milyon dolardan 16 milyar 50 milyon dolara yükseltti.

"İHRACAT ARTIŞ DENİZYOLU KULLANIMINA YANSIDI"

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Genel Müdürü Cavit Uğur, dünya genelinde özellikle denizyolunda önemli bir armatörün şirketinin batması nedeniyle navlunların yükseldiğini ancak Türkiye'nin ihracatını artırmasına paralel olarak özellikle denizyolunun tutar bazında kullanımının arttığını söyledi. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin etkilerini dış ticaretten silmeye başladığına işaret eden Uğur, "İhracatımızdaki artış, birçok avantajı barındıran denizyolu kullanımına tutar bazında yansıdı." diye konuştu.

İthalatta ise havayolu kullanımının dikkat çekici şekilde arttığına işaret eden Uğur, "Zaman konusunda hassas malların taşınması havayoluna kaydı. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde böyle bir yönelme var. Özellikle kıymetli madenler havayoluyla taşınır. Türkiye'nin bu yılın ilk yarısında kıymetli maden ithalatında görülen artış, havayolu kullanımını da artırdı." ifadelerini kullandı.