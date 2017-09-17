İhracatlık kuru incirde fiyatlar yükselişte

Türkiye'nin üretimi ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde son yıllarda ABD ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen talebin artmasıyla fiyatlar da artışa geçti.

Geçen sezon ihracat fiyatlarının kilogram başına ortalama 4 dolara ulaştığı kuru incirde bu yıl iklimsel koşullar nedeniyle meyvelerin küçük kalması dış pazarda tercih edilen incir çeşitlerinde fiyatları daha da yükseltti.

Türkiye kuru incir ihracatının önemli bölümünü gerçekleştiren Akça Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Göksan, AA muhabirine, bu yıl incirin büyüme döneminde etkili olan sert rüzgarların meyvelerin gelişimini durdurduğunu, ihracatta en yüksek değerle satılan iri incir bulmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Bunun fiyatlara da yansıdığını, üreticiden 4-5 liraya aldıkları kuru incirin bu yıl 6-7 lira seviyesine çıktığını, iri incirde ise fiyatların 18 liraya kadar yükseldiğini kaydeden Göksan, fiyatların ihracatı olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

"BÖYLE BİR FİYAT DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"

Germencik Tariş İncir Kooperatifi Başkanı Mustafa Bircan ise toplam rekolte yüksek açıklanmasına rağmen "A kalite" üretiminin azaldığını belirterek, "Şu anda ihracat için işlenebilecek A kalitede incir çok az. Bu da piyasayı kızıştırdı. Böyle bir fiyat daha önce görülmedi. İhracatta ilk yükleme 11 Ekim'de yapılacak. İhracatçı ilk gemiyi boş göndermemek için yüksek fiyatlara çıkabiliyor. Fiyatlarda zamanla gerileme olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Fiyat yükseldikçe risk de artıyor"

Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aksüt ise 37 yıldır incir işiyle uğraştığını, daha önce fiyatların bu seviyeye çıktığını görmediğini anlattı.

Fiyat artışlarının sezonun geç başlaması ve bayram tatilinden kaynaklandığını düşündüğünü aktaran Aksüt, üreticinin geçen yıllara göre ürününü daha yavaş pazara indirdiğini, yeteri kadar incir gelmediğini gören tüccar ve ihracatçının da fiyat yükselttiğini savundu.

Aksüt, şöyle konuştu:

"Psikolojik olarak bu fiyat artışından herkes etkileniyor. İhracat yüklemeleri başladıktan sonra ne olur bilemeyiz. Benim görüşüm suni bir fiyat

artışıdır. İncir geçen seneden fazlaysa neden fiyat artıyor ? Bunun net cevabı yok. Fiyat yükseldikçe risk de artıyor. İri incirin fiyatı 17-18 lira oldu. Bu üretici için iyi bir durum gibi gözüküyor ama aynı zamanda tehlikelidir çünkü fiyat yükseldikçe daha güçlü olanlar ayakta kalıyor."

ÜRETİCİ MUTLU

İncir üreticisi Mustafa Kuru ise incirin kalitesine göre fiyatının arttığını, geçen sene 6-7 liraya verdiği inciri bu yıl 14 liraya satmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kuru, "Geçen yıla oranla yüzde 100 bir fark söz konusu. İri ve temiz mal bulanların hepsi koşup alıyor. Bu fiyatların böyle olması bizleri mutlu etti ama çok aşırıya çıkması ilerleyen dönemlerde sıkıntıya yol açabilir çünkü 16-17 liraya alınan bir incirin dışarıya satılması güç olur." diye konuştu.





